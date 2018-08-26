 ميركل تكشف عن مواقفها إزاء ملفات ساخنة في مقابلتها الصيفية | أخبار | DW | 26.08.2018

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أخبار

ميركل تكشف عن مواقفها إزاء ملفات ساخنة في مقابلتها الصيفية

في مقابلتها الصيفية مع القناة العامة الأولى، كشفت المستشارة ميركل النقاب عن الخطوط العريضة لسياستها لمرحلة ما بعد العطلة الصيفية إزاء الملفات المهمة المطروحة، منها ملف اللاجئين وحماية المناخ وقضايا أخرى.

Angela Merkel im ARD-Sommer Interview (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

تقليد ديمقراطي يسير عليه كل السياسيين الألمان، وفي مقدمتهم من يشغل منصب المستشارية، يتمثل في مقابلة صحفية مع القناة الألمانية الأولى (إيه آر دي)، حيث تحدثت المستشارة ميركل الأحد (26 آب/ أغسطس 2018) عن أبرز القضايا السياسية المطروحة على البحث في مرحلة ما بعد العطلة الصيفية. وتحدثت ميركل عن ملفات عديدة، جاء ملف اللاجئين والهجرة في مقدمتها، حيث رفضت ميركل فكرة ما يطلق عليها "تغيير المسار" للاجئين الموجودين في البلاد والذين رفضت طلبات لجوئهم، ليتحولوا إلى عمال مهاجرين من اختصاصات مطلوبة في سوق العمل الألمانية.

وقالت ميركل إن الفكرة تبعث رسالة خاطئة مفادها "يمكنك أن تأتي"، ولا تميز مبدئياً بين اللاجئين الباحثين عن حماية وبين عمال مهرة يبحثون عن فرصة عمل. وتابعت ميركل أن الفكرة تولد انطباعاً خاطئاً يفيد بأن المرء يمكن له أن يأتي إلى المانيا بصفة لاجئ ثم يغير مساره ليتحول إلى عامل ماهر يلتحق بسوق العمل، وذلك بسبب النقص الكبير في القوى العاملة الماهرة في سوق العمل حالياً.

من جانب آخر، أشارت ميركل في حديثها الصيفي إلى أن هناك حالياً نقاش واسع حول قانون يسمح للقوى العاملة الماهرة بالقدوم إلى ألمانيا وفق شروط مبسطة. واعتبرت ميركل ذلك خطوة كبيرة بالنسبة لحزبها المسيحي الديمقراطي المحافظ، الذي كان يرفض حتى لوقت قريب اعتبار ألمانيا بلد هجرة.

مختارات

يبدو أن الرئيس الروسي بوتين لم يتمكن من إقناع المستشارة ميركل بدعم خطته حول إعادة إعمار سوريا على الفور. الناطق باسم ميركل قال إن ألمانيا ترى أن التوصل لاتفاق سياسي يجب أن يسبق أي حديث عن إعادة الإعمار في سوريا. (20.08.2018)

انتهى اللقاء الذي ضم ميركل بوتين دون الوصول إلى اتفاقات مشتركة بحسب المتحدث باسم الكرملين، وفي أعقاب اللقاء الذي كانت محاوره سوريا وأوكرانيا واستغرق أكثر من ثلاث ساعات في قصر الضيافة الحكومي، غادر بوتين متوجها إلى بلاده. (19.08.2018)

من جانب آخر، أبدت ميركل معارضتها لخطط المفوضية الأوروبية الرامية إلى وضع أهداف أكثر طموحاً في مجال حماية المناخ. وبررت ميركل ذلك بالقول: "لا أرى الاستمرار في وضع أهداف جديدة أمراً منطقياً"، وأضافت: "يتعين علينا الآن الحفاظ أولاً على أهدافنا التي حددناها لأنفسنا"، مشيرة إلى أن اهتمام بلادها منصبّ في الوقت الراهن على تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بتحقيق هدف عام 2030، وهو أمر سيكون صعباً بما فيه الكفاية.

يذكر أن ميغيل أرياس كانيتي، المفوض الأوروبي للمناخ، أعلن اعتزامه تقديم اقتراح لدول الاتحاد الأوروبي بخصوص قيام التكتل بتخفيض غازات الاحتباس الحراري دولياً بحلول 2030 بنسبة 45 بدلاً من 40 في المائة. وفيما يتعلق بالإجراءات اللازمة في ألمانيا، أكدت ميركل على الحاجة إلى إحداث تحول في مجال النقل "وهذا شيء واضح تماماً"، وطالبت بالتطبيق التدريجي لأشكال جديدة من وسائل النقل، لافتة إلى أن بلادها بصدد التقدم بسرعة في مجال التنقل الكهربائي. يذكر أن مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا لا تزال تتطور ببطء حتى الآن.

وبخصوص ضمان المعاشات، كما يطالب بذلك الحليف الاشتراكي الديمقراطي، أعلنت ميركل أنها تتوقع اتخاذ قرارات سريعة بشأن سياسة التقاعد وسوق العمل في أعقاب أول اجتماع يعقده زعماء الائتلاف الحاكم بعد العطلة الصيفية. وأضافت ميركل: "نحن على طريق جيدة فعلياً".

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الألمان لا يعوٌل عليهم !

وأوضحت ميركل أنها تعتزم اتخاذ القرارات النهائية بالمشاركة مع زعماء الكتل البرلمانية، وقالت: "سنكون قادرين على اتخاذ قرارات عديدة جداً أسبوعاً بعد أسبوع". وأشارت المستشارة إلى أن من الممكن أن ينعقد مساء بعد غد الثلاثاء اجتماع يضم كلاً من فولكر كاودر، زعيم الكتلة البرلمانية لحزبها المسيحي الديمقراطي، وألكسندر دوبرينت، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، وأندريا ناليس، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي وزعيمة الكتلة البرلمانية للحزب.

وبخصوص ملف ترحيل التونسي سامي أ. بشكل غير قانوني، حذرت اليوم المستشارة انغيلا ميركل من التشكيك في استقلال المحاكم في بلادها، وذلك على خلفية الجدل الذي أثير حول واقعة ترحيل الإسلامي التونسي المصنف أمنيا "خطيرا" من ولاية شمال الراين ويستفاليا.

وفي مقابلتها الصيفية مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، قالت ميركل اليوم "إذا لم يعد أن يتم الحفاظ على هذه الاستقلالية للمؤسسات في البلاد، فإن الديمقراطية لن تكون مكتملة عندئذ، ولذا يجب الانتباه إلى هذا".

ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ)

  • Angela Merkel in Berlin Besuch Flüchtlingsunterkunft Registrierungszentrum Selfie mit Flüchtlingen Deutschland (picture-alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka)

    في صور.. محطات وضعت مصير ميركل السياسي في مهب الريح

    "الباب المفتوح" بداية النهاية؟

    بعد نجاح منقطع النظير خصوصاً في المجال الاقتصادي، منذ انتخابها مستشارة لألمانيا للمرة الأولى عام 2005، حلمت أنغيلا ميركل بالبقاء مستشارة لألمانيا لولاية رابعة. لكن "أقوى امرأة في العالم" دخلت الانتخابات الجديدة في 24 سبتمبر/ أيلول 2017، وهي في موقف صعب بسبب سياسة "الباب المفتوح"، التي طبقتها في مواجهة موجة اللجوء الكبرى في عام 2015.

  • Deutschland Hamburg Plakat der AfD Ausschnitt (picture-alliance/dpa/D. Bockwoldt)

    في صور.. محطات وضعت مصير ميركل السياسي في مهب الريح

    حزب "شعبوي" يحقق مفاجأة مدوية

    كان حلفاؤها في "الحزب المسيحي الاجتماعي"( البافاري) يطالبون بوضع "حد أعلى" لعدد اللاجئين الذين يمكن أن تستقبلهم ألمانيا سنوياً، لكن ميركل لم تتراجع عن توجهها. ولذلك برز سخط لدى شرائح عريضة من المواطنين، خصوصاً في شرق البلاد. والنتيجة هي صعود "حزب البديل" اليميني الشعبوي للبرلمان الألماني كثالث قوة، في سابقة لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية.

  • Deutschland Kabinettssitzung in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    في صور.. محطات وضعت مصير ميركل السياسي في مهب الريح

    الاشتراكيون الديمقراطيون يتركون ميركل وشأنها

    ورغم أن الاتحاد المسيحي بحزبيه الديمقراطي بقيادة ميركل والبافاري بقيادة زيهوفر، فاز في الانتخابات بالحصول على 32 في المائة من أصوات الناخبين، إلا أنه كانت تعد أسوأ نتيجة لتحالف المسيحي، منذ عام 1949. لكن حليفهما في الحكم، الحزب الاشتراكي، سجل أكبر خسارة في تاريخه بالحصول على 20.5 في المائة. وقرر الحزب الجلوس في مقاعد المعارضة بدلاً من مواصلة التحالف مع ميركل.

  • Titelseiten Jamaika Koalition (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    في صور.. محطات وضعت مصير ميركل السياسي في مهب الريح

    "جامايكا".. حلم أُجْهِضَ قبل الولادة

    ولهذا اتجهت ميركل للتفاوض مع "حزب الخضر" والحزب الديمقراطي الحر" (الليبرالي) لتشكيل ما يعرف بـ"ائتلاف جامايكا". ورغم الاختلاف "الأيديولوجي" بين الأحزاب الأربعة إلا أنه كانت هناك آمال معلقة على التقارب وتقديم تنازلات بعد أربعة أسابيع من المفاوضات الشاقة. غير أن الحزب الليبرالي انسحب مع الساعة الأولى من صباح الإثنين (20 نوفمبر/ تشرين الثاني).

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    في صور.. محطات وضعت مصير ميركل السياسي في مهب الريح

    مستشارة للمرة الرابعة؟

    تراجع الاشتراكيون عن موقفهم وقبلوا بالدخول في مفاوضات. وبعد محادثات صعبة جدا وتنازلات مؤلمة، نجحت ميركل في الوصول بمفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي إلى بر الأمان. وبهذا ستبقى ميركل على الأرجح مستشارة لألمانيا، لتكون الولاية الرابعة لها، ما لم تحدث مفاجأة. حيث يجب أن يصوت أعضاء الحزب الاشتراكي على اتفاقية الائتلاف الحكومي. وينتظر أن ينتهي التصويت مطلع آذار/مارس القادم. (صلاح شرارة)

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

في صور.. محطات وضعت مصير ميركل السياسي في مهب الريح

خلال 12 عاماً من حكمها حققت المستشارة ميركل نجاحات مذهلة، وخصوصاً على صعيدي الاقتصاد والاتحاد الأوروبي. والآن تتجه الأمور كي تبقى ميركل مستشارة لولاية رابعة، ولكنها تعرضت قبل ذلك لهزات عنيفة وظروف صعبة. (07.02.2018)  

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