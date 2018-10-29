ميركل تعلن عدم ترشحها مجدداً لمنصب المستشار أو رئاسة حزبها

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مؤتمر صحفي في برلين ظهر اليوم الاثنين (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) أنها لن تترشح مجددا لرئاسة حزبها المسيحي الديمقراطي، وذلك عقب الخسارة الكبيرة التي لحقت بحزبها في انتخابات البرلمان المحلي بولاية هيسن الألمانية، والتي جرت أمس الأحد.
كما أعلنت ميركل أيضا أن الولاية الحالية لها كمستشارة، هي الولاية الأخيرة، وأنها ستتخلى حتى عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي من المقرر إجراؤها في 2021. وستترك ميركل بعد نهاية حكمها كافة المناصب السياسية.
وكانت الضغوط قد تزايدت على ميركل بعد تراجع شعبية حزبها المسيحي في الانتخابات في ولاية هيسن، وكذلك الخسارة التاريخية التي لقيها حلفاؤها في بافاريا في الانتخابات البرلمانية للولاية.
ص.ش/م.س (د ب أ، أ ف ب)
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بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون
فريدريش ميرتس
الخبير الاقتصادي (62 عاماً) الذي اختفى من الساحة السياسية منذ عشر سنوات، عاد الآن للظهور على الواجهة، حيث أعلن استعداده لترشح لخلافة ميركل على منصب رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، حسب صحيفة بيلد. وسيجري الانتخاب خلال المؤتمر العام للحزب في هامبورغ في مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2018.
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بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون
مناهض لسياسة ميركل
كان ميرتس، وهو خبير اقتصادي، منافسا لميركل على مدى سنوات طويلة، ورئيسا سابقا للكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بالبوندستاغ. وانتقد سياسة ميركل الخاصة باللاجئين وقال إن "هذا القرار الذي اتخذ بليل، لم تكن سياسية أوروبية عن تفكير".
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بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون
أنغريت كرامب ـ كارنباور
اختارتها ميركل كخليفة مستقبلية لها رغم قلة شهرتها على المستوى الاتحادي، بعد أن كانت رئيسة حكومة سارلاند. التنمية الاقتصادية التي "لا تترك أحدا في الخلف" هي واحدة من السياسات التي تؤمن بها كرامب ـ كارنباور. كما تعتبر واحدة من الداعين لسياسة ميركل المرحبة باللاجئين. وقد أعلنت بالفعل سعيها لتصبح رئيسة للحزب المسيحي الديمقراطي.
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بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون
ينس شبان
أعلن هو الآخر خوضه الانتخابات على رئاسة الحزب. عمره 38 عاما فقط وأصبح برلمانيا اتحاديا عام 2002، وتقلد بعد ذلك منصب المتحدث باسم الصحة في الاتحاد الديمقراطي المسيحي حتى عام 2015. "شاب، مثلي الجنس ومحافظ" هكذا وصفته مجلة شتيرن. وقد كان وراء تمرير قرار القضاء على ازدواجية الجنسية الممنوح لبعض الشباب الأجانب منذ عام 2000، وذلك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي عام 2016.
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بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون
أورزولا فون دير لاين
هي أول امرأة تتولى حقيبة الدفاع في ألمانيا. بدأت حياتها المهنية في مجال الطب، حيث درست الصحة العامة في جامعة ستانفورد في أمريكا. واحدة من أهم المتحدثات في قضايا الأسرة. دعت إلى تحقيق مكاسب لأسر الجنود. وأثناء التحقيقات التي أجريت ضد المشتبه فيهم بالتطرف اليميني داخل الجيش، اعتبرت الاتهامات مسا معنويا بكيان الجيش. كما أنها واحدة من الداعين إلى توثيق الروابط الدفاعية للاتحاد الأوروبي.
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بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون
يوليا كلوكنر
تقود كتلة المعارضة للمحافظين في ولاية راينلاند بالاتينات. "ملكة النبيذ" سابقا تشغل حاليا منصب نائب ميركل داخل الحزب الديمقراطي المسيحي. درست العلوم السياسية واللاهوت. وهي معروفة بموقفها المائل إلى التحفظ إذ تعارض الإجهاض، وبحوث الخلايا الجذعية الجنينية واقترحت خطة بديلة لسياسة اللاجئين المعمتدة من طرف ميركل.
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بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون
بيتر ألتماير
رئيس ديوان المستشارية الذي يتبنى مواقف ميركل التقدمية في مجالات سياسية عديدة. قدم من سارلاند، وعمل لأول مرة في الاتحاد الأوروبي. ألتايمر كان وزير البيئة سابقا، الذي يملك من العمر59 سنة، اشتهر بـ"دبلوماسية المطبخ". كما يلقب بـ"الحارس الشخصي لميركل" المدقق في تفاصيل السياسة والمتقبل لـ"للأفكارالخاصة بحماية البيئة".
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بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون
هورست زيهوفر
بات محبطا بسبب الانقلاب الذي حدث ضده داخل حزبه الاجتماعي المسيحي، ولم يبقى أمامه سوى التنازل عن منصب رئيس الوزراء في ولاية بفاريا لصالح الشاب الطامح كآخرين ( في حزبه) في الخلافة ماركوس زودر. زيهوفر يبقى على رأس الحزب إلى حين، بعد أن عمل جادا ضمن الوفد المفاوض عن تحالف ميركل للدفع للتوصل إلى تشكيل ائتلاف قوي مع الاشتراكيين. بقية ألمانيا ربما لا تقبل به مستشارا لعموم البلاد. لكن صوته يبقى مسموعا.
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بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون
فولكر بوفيير
وزير الداخلية السابق لولاية هيسن الألمانية، ومنذ عام 2010 وهو رئيس وزرائها. فاز مرتين بجائزة "الأخ الأكبر" من طرف المدافعين عن خصوصية البيانات الألمانية من أجل نشر أساليب مراقبة أوثق من قبل الشرطة. بوفيير الذي ينعت بـ"عاشق الرياضة"، والبالغ من العمر66 عاما، يترأس أول حكومة ائتلافية تجمع بين الخضر والمحافظين في مدينة فيسبادن. وهو واحد من خمسة نواب للرئيسة ميركل في مكتبها التنفيذي داخل الحزب.
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بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون
أرمين لاشيت
مدافع عن الاتحاد الأوربي، ليبرالي، لكنه وصف من طرف منتقديه باللطيف جدا في السياسة. منذ السنة الماضية، وهو رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي بولاية شمال الراين- ويستفيليا. شكل فوزه هزيمة كبرى للاشتراكيين الديمقراطيين. الكاثوليكي والصحفي السابق، ذو 56 عاما، هو أيضا واحد من خمسة نواب في مجلس إدارة حزب ميركل، مثل بوفير، كلوكنر وفون دير لاين. إيان جونسون/ مريم مرغيش