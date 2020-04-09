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ميركل تعلن تمديد إجراءات العزل بسبب كورونا حتى الثالث من مايو

قبل إعلان نتائج اجتماع المستشارة أنغيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات، عبر دائرة الفيديو ، لاتخاذ قرار حول القيود التي فرضت بسبب جائحة كورونا، تسربت معلومات كثيرة حول ما تم الاتفاق عليه. فما أبرز ما أعلنت عنه ميركل؟

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