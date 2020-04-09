ميركل تعلن تمديد إجراءات العزل بسبب كورونا حتى الثالث من مايو

قبل إعلان نتائج اجتماع المستشارة أنغيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات، عبر دائرة الفيديو ، لاتخاذ قرار حول القيود التي فرضت بسبب جائحة كورونا، تسربت معلومات كثيرة حول ما تم الاتفاق عليه. فما أبرز ما أعلنت عنه ميركل؟
التفاصيل بعد قليل
تستعد ألمانيا إلى تمديد القيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وبينها إغلاق المدارس حتى الثالث من مايو على الأقل. وتدرس الحكومة اليوم ضمن اجتماع خاص إعادة فتح بعض المتاجر لكن بشروط معينة. (15.04.2020)
يحلو للكثيرين الكلام عن "إستثناء" ألماني في التعامل مع وباء كورونا المستجد. مركز دراسات بريطاني رتب أكثر من 100 دولة في العالم من حيث فعاليتها في التعامل مع الفيروس. أي المراكز تحتلها الدول العربية؟ وماذا عن إسرائيل؟ (15.04.2020)
تستعد ألمانيا لرفع تدريجي للقيود المرتبطة بتفشي فيروس كورونا، مستفيدة من وضع أقل مأسوية نسبياً من الدول الأوروبية الأخرى خصوصاً مع معدل وفيات أقل. المستشارة ميركل ستقرر مع رؤساء حكومات الولايات كيفية العودة التدريجية. (13.04.2020)