 ميركل تعد بدعم إنشاء مركز جديد للاجئين في ليسبوس اليونانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.09.2020

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أخبار

ميركل تعد بدعم إنشاء مركز جديد للاجئين في ليسبوس اليونانية

"بداية خاطئة"، تصف ميركل الاقتراح بإيواء آلاف اللاجئين من مخيم جزيرة ليسبوس اليونانية في ألمانيا، مؤيدة فكرة إنشاء مركز جديد. فيما جددت اليونان اتهامها لمهاجرين بـ"إحراق" مخيم موريا بغرض "ابتزاز الحكومة".

في وقت لا يزال التحقيق حول مصدر الحريق قائما، يعيش آلاف من طالبي اللجوء المنهكين والجائعين من دون سقف ولا حماية.

ميركل قالت إهناك 13000 شخص في جزيرة ليسبوس يعيشون في وضع صعب للغاية، منهم 400 قاصر تم نقلهم إلى بر اليونان، وقالت إن السؤال الذي يطرح نفسه الآن حول كيفية سير الأمور لاحقا؟

وعدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بتقديم بلادها الدعم في حال إنشاء مركز جديد لإيواء اللاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية.وقالت ميركل اليوم الاثنين (14 أيلول/ سبتمبر 2020) إن التركيز فقط على عدد اللاجئين الذين ستؤويهم ألمانيا، هو "بداية خاطئة". يأتي ذلك في رد فعل من ميركل على مطالب زاسيكا إسكين، رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بإيواء ألمانيا لعدد من اللاجئين يتألف من أربعة أرقام، وهو يعني بين 1000 وحتى 9999 لاجئ.

وأضافت ميركل أن هناك 13000 شخص في جزيرة ليسبوس يعيشون في وضع صعب للغاية، منهم 400 قاصر تم نقلهم إلى بر اليونان، وقالت إن السؤال الذي يطرح نفسه الآن حول كيفية سير الأمور لاحقا: "ألمانيا مستعدة للدعم في حال تعلق الأمر ببناء مركز جديد للإيواء للاجئين في ليسبوس". وطالبت بأن يتوافق مثل هذا المركز مع المعايير وقالت إن الموقف في مخيم موريا كان غير مقبول.

مختارات

حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في جزيرة ليسبوس اليونانية في ازدياد، وهناك إصابات بالفيروس بين اللاجئين أيضاً. والخبراء يرون أنها مسألة وقت فقط حتى يخرج الوضع عن السيطرة.

تجري الحكومة الألمانية مشاورات بشأن استقبال المزيد من المهاجرين المشردين في جزيرة ليسبوس اليونانية عقب الحريق الذي أتى على مخيم موريا. وتعتزم المستشارة ميركل اتخاذ قرار بحلول اجتماع مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء.

وذكرت ميركل أن أثينا طرحت تصورات " أدعمها للغاية"، ونوهت إلى أن هذه التصورات نادت بعدم اقتصار العمل على الجانب اليوناني وحده بل يجب أن يكون هناك عمل من الجانب الأوروبي أيضا، وقالت ميركل إن هذا سيكون على أية حال مشروعا رائدا يجب التفكير فيه.

وتابعت ميركل أن الحقوق السيادية ستكون بداية في يد اليونان، وطالبت بأن تكون هناك اتفاقية تتيح للدول الأوروبية التعامل هناك، واعتبرت هذا خطوة مهمة فعلية في إضفاء الطابع الأوروبي على سياسة الهجرة. ورأت ميركل أن اليونان بوصفها دولة تمثل حدودا خارجية للاتحاد الأوروبي، تضطلع بمسؤولية كبيرة " ولهذا فإنها تستحق الدعم"، وطالبت بتنظيم هذا الدعم على الصعيد الأوروبي بأسرع ما يمكن.

وفيما يتعلق بإيواء مهاجرين من اليونان، قالت ميركل إن المهم بحث شريحة الأشخاص المحتاجين ومن يمكن إيواؤه بصورة إضافية "ويجب أن يتم إجمال كل هذا في شكل حزمة، فليس من المنطقي أبدا الاكتفاء بمجرد الحديث عن عدد في الوقت الراهن". واختتمت كلامها بالقول إن كل واحد يعرف أنه لا يمكن حل المهمة الأوروبية لسياسة الهجرة عن طريق ألمانيا وحدها.

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مهاجرو ليسبوس مترددون في الدخول إلى مخيمهم الجديد

ووصلت أول دفعة مساعدات مقدمة من هيئة الإغاثة الفنية (THW) الألمانية إلى العاصمة اليونانية أثينا لتقديمها إلى المهاجرين الذين تشردوا بسبب حريق مخيم موريا. وتشمل هذه الدفعة نحو 1400 سرير خلوي وكيس نوم بالإضافة إلى 78 خيمة. وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الاثنين أن من المنتظر إرسال شحنتي مساعدات أخريين خلال الأيام المقبلة. ومن المنتظر توفير نحو 12 ألف كيس نوم، ونوهت الوزارة إلى أن السلطات اليونانية هي التي ستتولى توزيع هذه المساعدات ميدانيا.

"إحراق متعمد"

وعلى صعيد متصل اتّهمت الحكومة اليونانية مجددا مهاجرين بـ"إحراق" مخيم موريا في جزيرة ليسبوس، وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية سيتليوس بيتساس خلال مؤتمر صحافي في أثينا إن "مخيم موريا أُحرق من جانب لاجئين ومهاجرين أرادوا ابتزاز الحكومة بهدف التمكن من الانتقال بسرعة من الجزيرة" إلى البرّ الرئيسي.

وليل 8-9 أيلول/ سبتمبر، دُمّر مخيم موريا الهائل وهو الأكبر في أوروبا وقد فُتح قبل خمس سنوات في ذروة أزمة الهجرة، بسبب نيران التهمته، ما تسبب بتشريد 12 ألف مهاجر كانوا يقطنونه في ظروف غير صحية. وفي وقت لا يزال التحقيق حول مصدر الحريق قائما، يعيش آلاف من طالبي اللجوء المنهكين والجائعين من دون سقف ولا حماية.

ع.خ/  (دب ا ، ا ف ب، رويترز)

  • Griechenland, Lesbos: Brand im Flüchtlingslager Moria (Getty Images/AFP/M. Lagoutaris)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    ليلة الحرائق

    في ليلة الأربعاء (9 سبتمبر 2020) اشتعلت حرائق في مخيم اللاجئين موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية وفي عدة مواقع. ولذلك هناك فرضية أن الحرائق اُضرمت عن قصد. بعض سكان المخيم تحدثوا عن إحراق متعمد من طرف سكان محليين. وهناك تقارير تفيد بأن لاجئين هم الذين أضرموا النيران.

  • Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria (Imago Images/Xinhua/P. Balaskas)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    على قارعة الطريق

    تمكن سكان مخيم اللاجئين المكتظ من النجاة بحيث لم يُسجل موتى ولا مصابون. وحسب وسائل إعلام يونانية، فإن الكثير من الأشخاص لجأوا إلى مرتفعات وغابات بالقرب من المخيم. وتفيد تقارير مساعدين بأن آلاف الأشخاص تائهون في الشوارع ولا يوجد طعام ولا ماء وتعم الفوضى.

  • Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria (Reuters/E. Marcou)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    فقدان مقومات الحياة

    أُقيم المخيم لاحتضان 2800 شخص. وإلى حين نشوب الحرائق كان يعيش هناك نحو 12.600 لاجئ. وحتى قبل الحريق كانت ظروف الحياة كارثية. وعندما ننظر إلى هذه الصورة بعد الحريق، يظهر بسرعة جليا أنه في المستقبل القريب لا يمكن توفير حياة كريمة في المخيم.

  • Infografik Karte Griechenland mit Lesbos und Flüchtlingscamp Moria

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    قريبا من تركيا

    مخيم اللاجئين موريا يقع في شرق الجزيرة اليونانية ليسبوس. ولا يبعد عن الشواطئ التركية سوى نحو 15 كلم. وليسبوس هي ثالث أكبر جزيرة في اليونان وبها حوالي 90.000 نسمة. وحوالي 38.000 شخص يعيشون في عاصمة الجزيرة ميتيليني البعيدة فقط بضعة كيلومترات من موريا.

  • Screenshot Google Maps Flüchtlingslager Moria, Lesbos, Griechenland (2020 CNES/Airbus, European Space Imaging, Maxar Technologies)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    إخفاء معالم صورة المخيم على غوغل

    من يرغب في مشاهدة مخيم اللاجئين موريا على خريطة غوغل من الجو فلا يسعفه الحظ. فصورة المخيم برمته تم إخفاء معالمها ولا يمكن التعرف عليه من خلالها. وردا على سؤال من دويتشه فيله DW قال موقع غوغل بأنه ليس هو من يقوم بحجب الصور، بل جهات ثالثة تنجز صور الأقمار الصناعية. ولا يُعرف لماذا تم إخفاء معالم صورة المخيم.

  • Die Lage der Flüchtlinge auf Lesbos (DW/D. Tosidis)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    المخيم بصورة جوية

    هذه الصورة من الجو تكشف بأن المخيم توسع بشكل ملحوظ، ففي الوقت الذي يظهر فيه على صورة الأقمار الصناعية لخريطة غوغل أن المنزل بالسطح الأحمر لم يكن جزءا من المخيم، يبدو في الصورة الجوية أن المخيم يتوسع بشكل تدريجي ليشمل البناء المذكور.

  • Google Maps/Street View Screenshot Vorgeschichte des Flüchtlingslagers Moria/Aufnahme 2011 (2020 Google)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    نظرة إلى الماضي

    تم التقاط صور لمنطقة المخيم في ديسمبر/ كانون الأول 2011. حينها لم يكن هناك مخيم موريا أو أي مخيم آخر. وعوضا عن ذلك كان هناك منشأة عسكرية. واعتبارا من أكتوبر 2015 تم في الموقع تسجيل طالبي لجوء قبل نقلهم إلى البر اليوناني.

  • Bildergalerie Moria Flüchtlingslager auf Lesbos (DW/D. Cupolo)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    البقاء في المخيم يطول منذ الاتفاق مع تركيا

    في الوقت الذي ينبغي فيه بقاء المهاجرين في المخيم لوقت قصير ـ هذه الصورة تعود لأكتوبر 2015 ـ يستمر بقائهم في المخيم مع الاتفاقية الأوروبية التركية منذ مارس/ آذار 2016. ومنذ ذلك الوقت ينتظر طالبو اللجوء هنا توزيعهم على دول أخرى في الاتحاد الأوروبي أو ترحيلهم.

  • Bildergalerie Moria Flüchtlingslager auf Lesbos (DW/D. Cupolo)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    الانتظار والانتظار ثم الانتظار...

    بعد الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لم يعد بوسع المهاجرين الانتقال إلى الأراضي البرية اليونانية، لأن تركيا لن تعيد استقبالهم في حال وصولهم إليها. وبما أن بلدان الاتحاد الأوروبي غير متحدة فيما يخص إيواء المهاجرين، فإنهم يبقون طويلا في المخيم. ويوجد الكثير من الجنسيات في ظروف سيئة وفي مجال ضيق، وعليه لا عجب أن تحصل توترات.

  • Griechenland Brand im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos (picture-alliance/AP Photo/M. Schwarz)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    عندما تتفجر التوترات

    تفجرت التوترات منذ سبتمبر/ أيلول 2016 في مواجهات عنيفة أدت أيضا إلى إضرام نيران. وحينها كان يوجد "فقط" نحو 3000 مهاجر في المخيم. يومها تم تدمير أجزاء كبيرة في المخيم. وبعد أشهر قليلة من ذلك الحريق أضرم مئات المهاجرين النار في حاويات مؤسسة اللجوء الأوروبية احتجاجا على الفترة الزمنية الطويلة لمعالجة الطلبات في المخيم.

  • Griechenland Lesbos Moria Camp Flüchtlinge Brand Feuer (picture-alliance/AP Photo)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    نيران وموتى

    في سبتمبر/ أيلول 2019 حصل حريق إضافي كبير. حينها اشتعل بستان زيتون وفي الأثناء توسع المخيم على أرضه. وبعد 20 دقيقة من حادث البستان اشتعل حريق إضافي داخل المخيم أدى إلى وفاة شخصين: امرأة ورضيعها. وفي ذلك الوقت كان يقيم في المخيم أكثر من 12.000 شخص.

  • Griechenland | Ministerpräsident Laschet besucht das Flüchtlingslager Moria (picture-alliance/dpa/D. Hülsmeier)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    قطع زيارة مسؤول ألماني

    في أغسطس من العام الجاري زار أرمين لاشيت، رئيس وزراء شمال الراين وستفاليا، أكبر ولاية من حيث عدد السكان في المانيا موريا. وكان ينوي في الحقيقة معاينة ما يُسمى الجانب العشوائي خارج المخيم. ولأسباب أمنية تم شطب هذه الزيارة من البرنامج. قبل ذلك تشنجت الأجواء وحصلت هتافات تدعو إلى "تحرير موريا".

  • Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria (Reuters/A. Konstantinidis)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    والآن ماذا سيحدث؟

    مخيم مكتظ وظروف عيش مخيفة وتوترات عرقية، ثم ظهرت حالات كورونا الأولى. إنه وضع كارثي. كان هذا حتى قبل الحريق. فهل يعني الحريق الأخير زوال المخيم أم تشكل الكارثة نقطة تحول نحو توفير متطلبات حياة كريمة؟ إلى حد الآن لا أحد يمكنه الإجابة على هذا السؤال.


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