 ميركل تعترف بارتكاب أخطاء في الموجة الثانية لوباء كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.02.2021

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أخبار

ميركل تعترف بارتكاب أخطاء في الموجة الثانية لوباء كورونا

اعترفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بسوء التقدير وارتكاب أخطاء تتعلق بالسرعة والحزم في التعامل مع الموجة الثانية لوباء كورونا، معربة عن أملها في حدوث زيادة ملحوظة في وتيرة التطعيم ضد كورونا في بلادها.

Deutschland Coronavirus Angela Merkel Bundestag

اعترفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بسوء التقدير وارتكاب أخطاء في الموجة الثانية لوباء كورونا. وخلال إلقائها بيان الحكومة في البرلمان، قالت ميركل اليوم الخميس (11 شباط/فبراير 2021)، إن الموجة الأولى للوباء في الربيع الماضي أثرت على ألمانيا بصورة أقل من دول أخرى "لكننا بعد ذلك لم نكن حذرين بالقدر الكافي ولم نكن سريعين بالقدر الكافي". ورأت ميركل أن التعامل مع الجائحة في نهاية الصيف وبداية الخريف كان مترددا بشكل زائد عن الحد مشيرة إلى أن ألمانيا لم تعاود غلق الحياة العامة في الوقت المناسب وبالحزم الكافي.

مختارات

أظهرت نتائج دراسة ألمانية أن جائحة كورونا تسببت في ظهور اضطرابات نفسية لدى الأطفال. وغيّرت أزمة كورونا حياتهم اليومية بشكل اشتد فيه الشعور بالخوف والقلق لديهم، حسبما أعلن عنه الخبراء.

عقب تشكيك في فعالية لقاح أسترازينيكا نصحت لجنة خبراء تابعة لمنظمة الصحة العالمية باستخدام اللقاح "حتى لو كانت نسخ متحوّرة (من الفيروس) منتشرة في البلد"، مؤكدة بأنه يمكن استخدامه للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 عامًا.

بعثة المنظمة الصحية العالمية المكلّفة بالتحقيق حول منشأ فيروس كورونا تنهي مهمتها في إقليم ووهان، دون تقديم حقائق جديدة، سوى تعزيز نظرية انتقال الفيروس من حيوان إلى الإنسان واستبعاد أنه سرّب من مختبر ووهان البيولوجي.

تسببت السلالات الجديدة لفيروس كورونا بحالة من الذعر، بعد ظهورها في بلدان عديدة منها ألمانيا. ما دفع العلماء للبحث في الاختلافات بينها وبين النسخة الأصلية. فما أبرز ما وجدوه لدى السلالة "البريطانية"؟

أعربت ميركل عن رفضها لإجراء أي تخفيف لقيود إغلاق كورونا قبل مطلع آذار المقبل. وتخشى ميركل أن تخفيف الاجراءات بوقت مبكر سيعيد من رفع وتيرة الاصابات. وستناقش المستشارة الاجراءات المفروضة مع رؤساء الولايات غدا الأربعاء.

بعد المصادقة عليه من الاتحاد الأوروبي والكثير من بلدان العالم، عادت الشكوك تحوم حول فعالية لقاح أسترازينيكا، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى تقييم هذا اللقاح. من جهتها أوقفت جنوب أفريقيا حملة تطعيم بأسترازينيكا.

وأوضحت ميركل في بيان الحكومة التدابير التي اتفقت عليها في مشاوراتها أمس الأربعاء مع رؤساء حكومات الولايات حول كيفية مواجهة الوباء في الفترة القادمة.

وكانت ميركل قد أعلنت الأربعاء تمديد الإغلاق حتى السابع من آذار/مارس المقبل، مع السماح للولايات بإعادة فتح المدارس في حال كان الوضع الصحي المحلي يسمح بذلك. وأوضحت المستشارة أن المتاجر غير الغذائية والمطاعم والمقاهي والمتاحف والمراكز الرياضية ستبقى مغلقة "نظرا إلى انعدام اليقين بشأن تفشي النسخ المتحوّرة من الفيروس". وأشارت إلى أن صالونات تصفيف الشعر ستتمكن من فتح أبوابها في الأول من آذار/مارس، بشرط تطبيق بروتوكول صحي صارم.

ماذا عن التلقيح؟

وأعربت المستشارة الألمانية عن أملها في حدوث زيادة ملحوظة في وتيرة التطعيم ضد كورونا في بلادها. وقالت ميركل إنها تتفهم أن بداية حملة التطعيم أصابت الكثيرين بالإحباط نظرا للآمال الهائلة التي كانت معلقة عليها، لكنها أشارت إلى أن زخم التطعيم آخذ في الزيادة.

وأوضحت ميركل أن كل أسبوع وكل شهر يشهد زيادة في التطعيمات وقالت إنه سيتم توفير تطعيم لكل من يرغب بحلول نهاية الصيف المقبل. ورأت ميركل أنه من الممكن تحقيق هذا الهدف في ظل الكميات التي تمّ التعهد بتوريدها من اللقاحات المصرح بها.

وأعربت ميركل عن اعتقادها بأن اللقاحات تمثل "نقطة تحوّل في الجائحة" تم الوصول إليها بفضل عمل العلماء بسرعة قياسية، وأكدت على أن الواضح أن التطعيمات لن يمكنها في الشهور التالية توفير "حماية جماعية" بل حماية فردية بشكل مبدئي.

ودافعت ميركل مجددا عن النهج الأوروبي المشترك في شراء التطعيمات وبإجراءات تصريح عادية وليس عن طريق إصدار تصاريح طارئة "ونحن الأوروبيين متماسكون في أسوأ أزمة نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية" لافتة إلى أن هذا التماسك ينطبق على الصعيد السياسي والوبائي. وطالبت ميركل بعدم إهمال أي دولة صغيرة تابعة للاتحاد الأوروبي في مسألة التطعيمات.

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وماذا عن النسخ المتحورة؟

وشددت ميركل على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر بسبب انتشار نسخ متحورة من الفيروس. وقالت ميركل الخميس إنه "لم يتم استنفاد البحث في كل شيء بعد، لكننا حسنا فعلنا بعدم التشكيك في افتراضات العديد من الخبراء في الداخل والخارج عندما أوضحوا لنا بأن كل الطفرات الثلاثة  أكثر شراسة  بشكل ملحوظ، أي أكثر عدوى كما أنها تنتقل بصورة أسهل من الفيروس الأصلي".

وطالبت ميركل بالاستعداد من أجل منع حدوث حالات عدوى جديدة "وهذا ما حدث بالفعل في بعض الدول الأوروبية التي شهدت في أعقاب ذلك زيادة مأساوية في أعداد الإصابات استمرت لبعض الوقت ما جلب كل التأثيرات الكارثية على الأنظمة الصحية".

خ.س/و.ب (د ب أ، أ ف ب)

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