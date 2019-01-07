 ميركل تعبر عن تقديرها للعاملين في مواجهة الثلوج في ولاية بافاريا | أخبار | DW | 14.01.2019

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أخبار

ميركل تعبر عن تقديرها للعاملين في مواجهة الثلوج في ولاية بافاريا

عبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن بالغ تقديرها لجميع العاملين في مواجهة الثلوج وآثارها في جبال الألب بولاية بافاريا جنوب ألمانيا، فيما تستعد المنطقة المحيطة بجبال الألب لاستقبال مزيد من الثلوج خلال الأيام المقبلة.

Deutschland Schneechaos -Winter in Bayern (picture-alliance/dpa/DLRG Bayern)

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل احترامها لجهود أولئك الذين يعملون بشكل دؤوب ومتواصل في مواجهة الثلوج بمنطقة بافاريا، من أجل مساعدة مواطنيهم وتأمين حركة المواصلات والإمدادات هناك، وفق ما أعلنه المتحدث باسم المستشارة شتيفن زايبرت اليوم الاثنين (14 يناير/ كانون الثاني 2019) في برلين.

مختارات

أدت حالة الطقس وتساقط الثلوج في جنوب ولاية بافاريا الألمانية وأجزاء من النمسا إلى شلل شبه تام، حيث توقفت حركة القطارات، فيما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية سقوط مزيد من الثلوج في الأيام المقبلة. (07.01.2019)

لقي متزلج ألماني حتفه في انهيار ثلجي في غربي النمسا. السلطات النمساوية ذكرت أن الثلوج تحاصر آلاف السائحين في منتجعات التزلج الكبرى في الجبال النمساوية. وتم تصنيف خطر الانهيارات الجليدية بالمرتفع في جبال الألب. (06.01.2019)

وقال زايبرت إن "جميع هؤلاء العاملين يؤدون عملا رائعا". وأضاف أنه "تبين في ضوء القوى الجبارة للطبيعة مدى تكاتفنا مع بعضنا البعض".

و شهدت العديد من المناطق في منطقة بافاريا العليا بولاية بافاريا الألمانية جنوب ألمانيا تمديد وقف الدراسة بسبب هطول الثلوج بغزارة. وقال متحدث باسم أكثر من عشر مناطق في بافاريا العليا أمس الأحد إن وقف الدراسة سيستمر حتى اليوم، فيما أوقفت مناطق أخرى مثل باد تولتس-فولفراتسهاوزن وأوبرألغوي ومدينة كمبتن الدراسة لديها حتى يوم غد الثلاثاء.

وفي نفس السياق، أعلنت منطقة تراونشتاين عن تعطيل الدراسة حتى يوم الخميس المقبل. كما سمحت مناطق أخرى في بافاريا السفلى مثل ريغن وشتراوبينغ-بوغن، للتلاميذ بعدم الذهاب إلى المدارس اليوم، لعدم ضمان سلامة الطريق بسبب الهطول الكثيف للجليد خلال الأيام الماضية.

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عواصف ثلجية تجتاح مناطق متفرقة في أوروبا

فيما تستعد المناطق المحيطة بجبال الألب لموجة أخرى من الطقس السيئ اليوم الاثنين، حيث تتزايد فرص حدوث انهيارات جليدية، كما أن أصحاب المنازل يشعرون بالقلق إزاء إمكانية تحمل أسقف منازلهم للثلوج. وكان انهيار جليدي قد ضرب فندقا في بلدة بالدرشفانغ بجنوب ألمانيا، ولكن الشرطة قالت إنه لم يتم تسجيل إصابات، على الرغم من قوة الانهيار لدرجة تسرب الثلوج إلى داخل مبنى الفندق. وقد انعزلت البلدة بأكملها منذ أمس الأحد بسبب تزايد خطورة وقوع انهيارات جليدية على طريق يربطها ببقية البلاد.

وتشهد المناطق المنخفضة، التي تنخفض فيها درجات الحرارة، وتقل بها تجمعات الثلوج، فيضانات بعدما فاضت الأنهار والمجاري المائية. ومن المقرر أن يقوم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بالإطلاع على جهود إزالة الثلوج اليوم، في ظل توقعات بسقوط مزيد من الثلوج.

وتسببت الثلوج فى عزل بعض المناطق في النمسا، وإغلاق طريق رئيسي بين المانيا والنمسا، بحسب التقارير الواردة. وقالت السلطات إن هناك 17 ألف شخص علقوا بسبب الثلوج في منطقة سالزبورغ فقط. وتضررت سويسرا أيضا من الثلوج، وأعلنت عدة مناطق حالة التأهب القصوى لاحتمالية حدوث انهيارات جليدية.

ح.زم/ ع.ج (د.ب.أ)

  • Car covered by snow

    عواصف ثلجية تشل جنوب ألمانيا والنمسا

    فوضى الثلوج

    منذ أيام تتشح ولاية بايرن جنوب ألمانيا بثلوج تتراكم باستمرار. شرطة ميونخ طلبت من السائقين أن يربطوا السلاسل إلى دواليب سياراتهم تحت طائلة عقوبات مالية في حال امتناعهم. الإعلام الألماني يستخدم مصطلح " شني كاوس" ما يعني فوضى الثلوج لوصف الوضع.

  • Bundeswehr tank in Berchtesgaden

    عواصف ثلجية تشل جنوب ألمانيا والنمسا

    آليات الإنقاذ العسكرية

    أرسل الجيش الألماني إلى قرية بيرشتيسغاردن الواقعة على حافات جبال الألب قرب الحدود النمساوية آلياته عسكرية لدعم المناطق المكللة بالثلوج التي أغلقت الطرق المؤدية إلى القرية التي ما عادت وسائل المواصلات تعمل فيها.

  • Lorries piled up on Autobahn 8 between Munich and Salzburg

    عواصف ثلجية تشل جنوب ألمانيا والنمسا

    العالقون في الطرق

    أجبر مئات السائقين، ولاسيما سائقو الشاحنات على النوم في كابينات القيادة بعد أن علقت سياراتهم على الخط السريع الرابط بين ميونخ وسالزبورغ. صحيفة فرانكفورت ألغمانيه تسايتونغ رجحت أن الظاهرة سببها التغير المناخي.

  • A woman shovels snow

    عواصف ثلجية تشل جنوب ألمانيا والنمسا

    الغابات باتت محظورة

    بايرن ليست البقعة الوحيدة التي ضربتها العواصف الثلجية، فشمالها بمدينة تورنغيا، حذر المسؤولون عن الغابة الطبيعية في المدينة الناس من دخول الغابة، بسبب تراكم الثلوج على الأشجار بكميات كبيرة ما يهدد بسقوطها. وأغلقت كثير من الطرق بسبب الثلوج والأشجار المتساقطة.

  • Snow-covered tables in Stuttgart

    عواصف ثلجية تشل جنوب ألمانيا والنمسا

    الثلج في باحات مقاهي ومطاعم شتوتغارت

    ولاية بادن فورتمبيرغ نالت نصيبها من الثلوج التي لم تبلغ كثافتها هنا ما بلغته في بايرن وتورنغيا. بعض مدارس مدينة شتوتغارت أعفت التلاميذ من الحضور بسبب تراكم الثلوج على الطرق.

  • Snow-covered shack in Austria

    عواصف ثلجية تشل جنوب ألمانيا والنمسا

    الجيران المتجمدون

    النمسا التي تجاور ألمانيا أطلقت منذ أيام نداءات إلى الساكنين على سفوح جبال الألب تحذرهم فيها من الانهيارات الجليدية. ولقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مصرعهم نتيجة الثلوج. وفي بعض الحالات اضطرت فرق الإنقاذ إلى التوغل في مناطق محاصرة لإنقاذ العالقين أو المصابين، وبينهم سائحون من روسيا وأوكرانيا وبولونيا وهنغاريا.

  • A refugee child throws a snowball

    عواصف ثلجية تشل جنوب ألمانيا والنمسا

    الثلوج تعم أوروبا أيضا

    نالت ألمانيا والنمسا النصيب الأكبر من الثلوج، لكنّ أجزاء أخرى من أوروبا طالتها العاصفة، بل وصلت إلى اليونان المطلة على البحر الأبيض المتوسط. اللاجئون في اليونان تمتعوا بألعاب الثلوج كما تظهر الصورة، فيما ضربت العاصفة سويسرا وسلوفينيا وإيطاليا وتركيا بشكل أخف. لويس ساندرز الرابع/ ملهم الملائكة


 

مختارات

عواصف ثلجية تشل جنوب ألمانيا والنمسا

العاصفة الثلجية التي ضربت منطقة بايرن وما حولها خلقت إرباكا وفوضى تتنامى باضطراد. السلطات تحذر من تساقط الأشجار والاختناقات المرورية والانهيارات الثلجية. DW تسلط الضوء على الجنوب المتشح بالبياض البارد. (11.01.2019)  

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عواصف ثلجية تجتاح مناطق متفرقة في أوروبا  

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أعلن في جنوب ألمانيا حالة الطوارئ بسبب غزارة تساقط الثلوج التي أدت انسداد الطرقات واضطراب حركة القطارات والطائرات. بينما لم يتمكن آلاف السياح من مغادرة منتجعاتهم في جبال الألب.

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لقي متزلج ألماني حتفه في انهيار ثلجي في غربي النمسا. السلطات النمساوية ذكرت أن الثلوج تحاصر آلاف السائحين في منتجعات التزلج الكبرى في الجبال النمساوية. وتم تصنيف خطر الانهيارات الجليدية بالمرتفع في جبال الألب.

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