 ميركل تستقبل حفتر في ديوان المستشارية في برلين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.03.2020

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أخبار

ميركل تستقبل حفتر في ديوان المستشارية في برلين

أعلنت الحكومة الألمانية عن اجتماع أجرته المستشارة أنغيلا ميركل مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) وأجرت معه محادثات حول الوضع في ليبيا اليوم الثلاثاء.

Deutschland Merkel in Kampfstellung Symbolbild (Getty Images/AFP/M. Schrader)

استقبلت اليوم الثلاثاء (10 من مارس/ آذار 2020)، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قائد ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر في ديوان المستشارية بالعاصمة برلين وتبادلت معه الآراء عن الوضع في الأزمة الليبية.

وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت اليوم بأن المستشارة شددت على "أنه لا يمكن حل هذا النزاع عسكريا، وأنه لهذا السبب يعد من الضروري تطبيق هدنة وتحقيق أوجه تقدم في العملية السياسية وفقا لقرارات مؤتمر برلين".

يذكر أن الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية اجتمعت في ديوان المستشارية في التاسع عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي من أجل تعزيز الهدنة التي كان متفق عليها من قبل في ليبيا والاتفاق على تنفيذ متسق لحظر بيع الأسلحة لليبيا. ولكن بعد ذلك حدثت انتهاكات متكررة.

و.ب/ح.ز (د ب أ، رويترز)

 

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