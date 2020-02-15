ميركل تستقبل حفتر في ديوان المستشارية في برلين

استقبلت اليوم الثلاثاء (10 من مارس/ آذار 2020)، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قائد ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر في ديوان المستشارية بالعاصمة برلين وتبادلت معه الآراء عن الوضع في الأزمة الليبية.

وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت اليوم بأن المستشارة شددت على "أنه لا يمكن حل هذا النزاع عسكريا، وأنه لهذا السبب يعد من الضروري تطبيق هدنة وتحقيق أوجه تقدم في العملية السياسية وفقا لقرارات مؤتمر برلين".

يذكر أن الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية اجتمعت في ديوان المستشارية في التاسع عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي من أجل تعزيز الهدنة التي كان متفق عليها من قبل في ليبيا والاتفاق على تنفيذ متسق لحظر بيع الأسلحة لليبيا. ولكن بعد ذلك حدثت انتهاكات متكررة.

و.ب/ح.ز (د ب أ، رويترز)