ميركل تستضيف بوتين السبت لبحث ملف سوريا

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة أنغيلا ميركل ستستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقرب برلين يوم السبت المقبل لإجراء محادثات عن الحرب في سوريا والعنف في شرق أوكرانيا وقضايا الطاقة. وذكر المتحدث شتيفن زايبرت اليوم الاثنين (13 آب/أغسطس 2018) أن الاجتماع سيعقد في قصر ميزبيرغ بالقرب من برلين.

يذكر أن ميركل قد اجتمعت مع الرئيس الروسي بوتين في أيار/مايو في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود. كما أجتمعت ميركل ووزير خارجيتها هايكو ماس مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ورئيس أركان الجيش الروسي فاليري جيراسيموف في برلين الشهر الماضي.

وأشار المتحدث الحكومي إلى أن اللقاء سيتناول ملف الطاقة، وخصوصا قضية أنبوب الغاز الروسي إلى ألمانيا وأوروبا عبر بحر البلطيق والخلاف الدائر حوله بعد التهديد الأمريكي ومطالبة ترامب بإلغاء المشروع المعروف "نورد ستريم 2".

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ/رويترز)