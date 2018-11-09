ميركل تزور مدينة كمنيتس بعد ثلاثة أشهر من اعتداءات عنصرية

بحسب بيانات من ديوان المستشارية الألمانية أنغيلا ميركل في برلين، تسعى ميركل من خلال زيارتها إلى مدينة كمنيتس اليوم (الجمعة 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) لتكوين انطباع شخصي عن مدى اهتمام مواطني المدينة بتحقيق تعايش مشترك مبني على الاحترام والتسامح. يذكر أن المدينة شهدت نهاية آب / أغسطس الماضي احتجاجات عنيفة وعنصرية جزئيا بعدما قُتل ألماني (35 عاما) طعنا على يد لاجئين مشتبه بهم. كما شهدت المدينة اعتداءات معادية للأجانب وهجمات على مطاعم يهودية وفارسية وتركية، وتم الكشف عن تنظيم "ثورة كمنيتس" الإرهابي اليميني.

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ومن المقرر أن تشارك ميركل في حلقة نقاش مع قراء صحيفة "فرايه بريسه" بناء على دعوة من الصحيفة اليومية، كما تتفقد ميركل تدريبا لفريقي كرة سلة ناشئين، ثم تلتقي بعد ذلك مواطنين في حلقة نقاش يشارك فيها أيضا رئيس حكومة ولاية سكسونيا ميشائيل كريتشمر وعمدة مدينة كمنيتس باربارا لودفيج.

يذكر أن عمدة كمنيتس جددت أمس الخميس انتقادها لتأخر زيارة ميركل للمدينة. وقالت لودفيج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الأحداث التي شهدتها المدينة في نهاية شهر آب/أغسطس الماضي كان لها عواقب بعيدة المدى بالنسبة للمدينة، وكذلك بالنسبة للحكومة الاتحادية بأكملها، مضيفة أن الحكومة الألمانية طالتها حالة من الانقسام تقريبا في تفسير الأحداث.

يذكر أن لودفيج ذاتها دعت ميركل في شهر أيلول / سبتمبر الماضي لحوار مع المواطنين في تشرين الأول / أكتوبر، إلا أن ديوان المستشارية لم يتفاعل مع الدعوة.

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)