ميركل ترفض منح حكومتها صلاحيات استثنائية لمواجهة كورونا

تحفظت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على مقترح ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا، الداعي إلى منح الحكومة الاتحادية برئاستها مزيداً من الصلاحيات في مكافحة أزمة كورونا.

وفي أعقاب ما يعرف بقمة الاندماج، قالت ميركل اليوم الاثنين (19 تشرين الأول/أكتوبر 2020) إن النظام الفيدرالي أثبت نفسه في هذه الجائحة "لأن من الممكن اتخاذ الكثير من ردود الأفعال على الأرض بشكل أكثر تحديداً".

يشار إلى أن أعداد الإصابات بكورونا في ألمانيا آخذة في الزيادة لكن مع تباين كبير على المستوى الإقليمي.

وقالت ميركل إنه لهذا السبب فإن من المهم "أن تتعاون الحكومة الاتحادية والولايات بشكل وثيق"، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ خطوات مهمة في الأسبوع الماضي خلال اللقاء مع رؤساء حكومات الولايات.

ولفتت ميركل إلى أنه لا يزال هناك الكثير الواجب عمله "وبإمكاننا فعل كل شيء بشكل تشاركي ومتشابه، وينبغي أن نعمل على هذا حتى في الخطوات المقبلة التي سيتعين علينا أخذها".

كان زودر قد اقترح قبل مؤتمر عبر الفيديو للرئاسة التنفيذية لحزبه المسيحي الاجتماعي البافاري، منح الحكومة الاتحادية المزيد من الحقوق في مكافحة فيروس كورونا، وقال إنه يرى أن الكثير من الأشياء لا تسير بالسرعة والتأثير الكافيين في الوقت الراهن.

"تأثيرات كبيرة على الاندماج"

وفي سياق الاندماج، رأت المستشارة أن الجائحة أثرت بشكل كبير على اندماج المهاجرين في البلد. وقالت ميركل إن الكثير ممن ينحدرون من خلفيات مهاجرة يعملون في قطاعات اقتصادية تأثرت بالجائحة أو لا يمكنهم أداء العمل من المنزل.

وتطرقت ميركل لتداعيات كورونا على دورات تعليم اللغة والنوادي الرياضية التي تقدم برامج للاندماج. "يبقى هناك الكثير الكثير لفعله"، مشيرة إلى ضرورة أن لا يكون الشباب بالدرجة الاولى الخاسرون.

خ.س/ أ.ح (د ب أ، ك ن أ)