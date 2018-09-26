 ميركل ترفض بشكل قاطع أي ائتلاف مع ″البديل″ | أخبار | DW | 27.09.2018

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أخبار

ميركل ترفض بشكل قاطع أي ائتلاف مع "البديل"

رفضت المستشارة الألمانية بشكل قاطع أي ائتلاف لحزبها المسيحي الديمقراطي مع حزب "البديل" اليميني الشعبوي، بعد أن قال رئيس جناح حزبها في ولاية سكسونيا بأنه لا يستبعد هذا الاحتمال.

Deutschland PK Angela Merkel (Reuters/H. Hanschke)

نفت المستشارة ورئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي أنغيلا ميركل التكهنات التي تحدثت عن إمكانية تشكيلها ائتلافاً مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" خلال انتخابات برلمان ولاية سكسونيا العام المقبل.

وقالت ميركل مساء الخميس (27 سبتمبر/ أيلول 2018) خلال لقاء مع صحيفة "آوغسبورغر ألغماينه": "يمكنني استبعاد هذا الأمر بصورة تامة"، مضيفة أن هذه هي أيضاً رؤية "القسم الأكبر من أنصار الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ولاية سكسونيا".

يأتي رد فعل ميركل هذا مماثلاً لما أبدته الأمينة العامة للحزب، آنيغريت كرامب-كارنباور، خلال ردها على تصريحات صدرت من داخل دوائر الحزب نفسه في الولاية، إذ لم يستبعد رئيس جناح الحزب في ولاية سكسونيا، كريستيان هارتمان، إقامة ائتلاف مع حزب البديل اليميني الشعبوي.

وفي معرض إجابته على سؤال لمراسل إذاعة إذاعة "إم دي آر" بولاية سكسونيا في هذا الشأن، قال هارتمان: "لن تسمع مني شيئاً بهذه الصيغة حالياً"، مشيراً إلى أن "قرارات معقولة" ستتخذ عقب إجراء الانتخابات في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل.

يشار إلى أن حزب البديل، الذي يتبنى أجندة يمينية شعبوية معادية للمهاجرين وللإسلام، حظي في استطلاعات رأي أجريت مؤخراً بنسبة – مع حزب اليسار مجتمعاً – وصلت إلى 40 في المائة، وهو ما دفع بعض دوائر الحزب في الولايات الشرقية في ألمانيا للتفكير في تحالف محتمل معه.

ي.أ/ ح.ع.ح (د ب أ، رويترز)

  • Deutschland CDU Parteitag Annegret Kramp-Karrenbauer (picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber)

    واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

    المفضلة لدى ميركل: أنغريت كرامب كارينباور

    لو رتبت أنغيلا ميركل شؤون إرثها، لوقع الاختيار على أنغريت كرامب كارينباور، التي تتمتع كأمين عام للحزب المسيحي الديمقراطي بتعاطف كبير، وسبق أن كسبت انتخابات كرئيسة وزراء في ولاية السار. وهي تساند، على غرار ميركل، حلا أوروبيا في موضوع الهجرة. وترى كمؤيدة للاتحاد الأوروبي أن "أوروبا المشتركة في خطر"، بسبب التحركات الأحادية الجانب.

  • Bundestag Haushaltsdebatte 2019 Schäuble (Reuters/H. Hanschke)

    واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

    المرشح الانتقالي: فولفغانغ شويبله

    باعتباره أقدم نائب في تاريخ البرلمان الألماني، يتمتع رئيس البرلمان الألماني بسلطة تتجاوز حدود الأحزاب كلها. ورغم أنه يعارض سياسة ميركل في الهجرة، فإن فولفغانغ شويبله ساند المستشارة في خلافها حول اللجوء مع الحزب الاجتماعي المسيحي. وشارك الرجل البالغ من العمر 76 عاما في التفاوض على اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، وتم اعتباره بسبب موقفه الصارم تجاه اليونان "كضابط حازم في أوروبا"

  • Berlin - Bundestag: Ursula von der Leyen, Bundesverteidigungsministerin (CDU) (picture-alliance/dpa/J. Carstensen)

    واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

    "المرأة غير المحبوبة".. أورزولا فون دير لاين

    السيدة البالغة من العمر 59 عاما اعتُبرت لوقت طويل المرشحة الأكثر تأهلا لخلافة ميركل. ومشكلة وزيرة الدفاع تكمن في أنها غير محبوبة داخل حزبها وتحظى بدعم ضعيف. فون دير لاين تريد جيشا أوروبيا له "ثقل أكبر في كفة الميزان"، ودافعت بقوة عن حصول اللاجئين على تكوين داخل الجيش الألماني.

  • Deutschland PK Julia Klöckner in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

    الحل الوسط: يوليا كلوكنر

    وزيرة الزراعة وحماية المستهلك تحسن إلى حد الآن التموقع بين معسكري أنصار ميركل ومعارضيها. وهذه استراتيجية قد تدفع المرأة البالغة من العمر 45 عاما إلى مقر المستشارية. إلا أن هذا المشروع لم ينجح أثناء الانتخابات لشغل رئاسة وزراء ولاية راينلاند بفالتس، فقد تأرجحت كلوكنر بين الإشادة والانتقاد لمسألة اللجوء وخسرت.

  • Deutschland Jens Spahn (picture alliance/dpa/C. Koall)

    واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

    المحافظ: ينس شبان

    وزير الصحة تحفَظ مؤخرا في توجيه الانتقاد للمستشارة. وبالرغم من ذلك فهو يُعتبر معارضا لميركل ويقف من أجل التجديد المحافظ للحزب. ويعتزم الرجل البالغ من العمر 38 عاما تقنين أعداد اللاجئين ويطالب بحظر النقاب. ويرفض شبان الجنسية المزدوجة، فضلا عن وجود دولة مركزية أوروبية ووزير مالية أوروبي.

  • Daniel Günther (picture-alliance/dpa/C. Rehder)

    واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

    أمل المستقبل: دانييل غونتر

    رئيس وزراء ولاية شليزفيغ هولشتاين يتزعم في أقصى شمال البلاد تحالفا لم يحصل في برلين، ويُعتبر بالرغم من ذلك تكتلا مستقبليا: تحالف حزبي بين المسيحيين والليبراليين والخضر. والرجل البالغ من العمر 45 عاما كان الداعم الأبرز للمستشارة في الخلاف بين الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاجتماعي المسيحي، ويريد فتح أبواب سوق العمل الألمانية أمام طالبي اللجوء المرفوضين على أساس قانون هجرة جديد.

  • Tag der Deutschen Industrie - Peter Altmaier (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

    المتحكم في الخيوط: بيتر ألتماير

    يُعتبر وزير الاقتصاد والطاقة اليد اليمنى لميركل ورجل جميع المهام. وأفضل مثال على ذلك: في ذروة أزمة اللجوء أقالت ميركل وزير الداخلية دي ميزيير وعينت ألتماير منسقا لسياسة اللجوء. وفي النزاع التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية يريد الرجل البالغ من العمر 60 عاما أوروبا أقوى وترامب ضعيفا ويقول إن "مجتمع القيم أقوى من السياسيين الأفراد".

  • Deutschland Armin Lschet beim CDU-Landesparteitag Nordrhein-Westfalen (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

    المُقلَّل من قدره: أرمين لاشيت

    كرئيس وزراء لأكبر ولاية من حيث عدد السكان (شمال الراين ويستفاليا) يكون المرء مرشحا بصفة تلقائية للمستشارية، رغم أن اسم الرجل البالغ من العمر 57 عاما نادرا ما يرد عند التكهنات حول من يخلف ميركل. لكن هذا لا يعني شيئا، فلاشيت فاز قبل سنة بصفة مفاجئة مع الحزب المسيحي الديمقراطي بالانتخابات البرلمانية المحلية. وفي سياسة اللجوء هو يدافع دوما عن نهج المستشارة. اعداد: أوليفر بيبر/م.أ.م


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خبير ألماني: نجاحات حزب البديل تعتمد بشكل كبير على صورة ميركل

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