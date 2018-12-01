 ميركل ترفض إعادة التفاوض على اتفاق بريكست | أخبار | DW | 11.12.2018

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أخبار

ميركل ترفض إعادة التفاوض على اتفاق بريكست

أعربت المستشارة أنغيلا ميركل عن رفضها لإعادة التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هذا ما أكدته ميركل اليوم لكتلة التحالف المسيحي في البوندستاغ عقب لقائها برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في برلين.

Deutschland Treffen Theresa May und Angela Merkel (Getty Images/S. Gallup)

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الثلاثاء (11 كانون الأول/ديسمبر 2018) بعد محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها لا ترى أي إمكانية لإعادة التفاوض حول اتفاق بريكست. وصرحت ميركل لنواب من كتلة الاتحاد المسيحي بأنه "لا يمكن أبداً تغيير" الاتفاق، الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي وفقا لما ذكرته مصادر نقلا عن لقاء النواب.

مختارات

وافق قادة دول الإتحاد الأوروبي الأحد في بروكسيل على اتفاق خروج بريطانيا من الإتحاد. رئيس المجلس الأوروبي أكد أن الاتفاق يشمل مستقبل العلاقات بين بريطانيا والتكتل الأوروبي. (25.11.2018)

بعد إعلان تيريزا ماي تأجيل التصويت على اتفاقية بريكست، دعا رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، إلى عقد قمة أوروبية يوم الخميس في بروكسل لمناقشة الملف. توسك رفض التفاوض مع لندن مجددا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد. (10.12.2018)

وأكدت ميركل كذلك لماي أنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاقات بشأن بريكست إلا مع الاتحاد الأوروبي ككل، وليس بشكل ثنائي مع الدول الأعضاء.

وزارت ماي ثلاث عواصم أوروبية الثلاثاء في محاولة مستميتة لإنقاذ اتفاق بريكست بعد يوم من تأجيل تصويت في البرلمان لتجنب الخروج من الاتحاد دون اتفاق. وتضمن جدول ماي لقاءات مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته وميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جان- كلود يونكر.

من جانبه، قال المتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا إن تيريزا ماي وميركل اتفقتا اليوم على البقاء على اتصال وثيق لمحاولة تمرير اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال البرلمان. وقال المتحدث باسم ماي للصحفيين إن الاجتماع الذي عقدته رئيسة الوزراء مع ميركل في وقت سابق اليوم الثلاثاء كان إيجابيا.

وتسعى ماي إلى الحصول على "تطمينات" حول بنود في اتفاق البريكست تتعلق بإيرلندا الشمالية، وتأمل في إقناع حزبها المحافظ المتمرد بتأييدها.

ي.ب/ أ.ح (رويترز، ا ف ب، د ب أ)

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    الكاتب: رولف فينكل/ علاء جمعة


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