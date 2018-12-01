ميركل ترفض إعادة التفاوض على اتفاق بريكست

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الثلاثاء (11 كانون الأول/ديسمبر 2018) بعد محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها لا ترى أي إمكانية لإعادة التفاوض حول اتفاق بريكست. وصرحت ميركل لنواب من كتلة الاتحاد المسيحي بأنه "لا يمكن أبداً تغيير" الاتفاق، الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي وفقا لما ذكرته مصادر نقلا عن لقاء النواب.
وأكدت ميركل كذلك لماي أنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاقات بشأن بريكست إلا مع الاتحاد الأوروبي ككل، وليس بشكل ثنائي مع الدول الأعضاء.
وزارت ماي ثلاث عواصم أوروبية الثلاثاء في محاولة مستميتة لإنقاذ اتفاق بريكست بعد يوم من تأجيل تصويت في البرلمان لتجنب الخروج من الاتحاد دون اتفاق. وتضمن جدول ماي لقاءات مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته وميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جان- كلود يونكر.
من جانبه، قال المتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا إن تيريزا ماي وميركل اتفقتا اليوم على البقاء على اتصال وثيق لمحاولة تمرير اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال البرلمان. وقال المتحدث باسم ماي للصحفيين إن الاجتماع الذي عقدته رئيسة الوزراء مع ميركل في وقت سابق اليوم الثلاثاء كان إيجابيا.
وتسعى ماي إلى الحصول على "تطمينات" حول بنود في اتفاق البريكست تتعلق بإيرلندا الشمالية، وتأمل في إقناع حزبها المحافظ المتمرد بتأييدها.
ي.ب/ أ.ح (رويترز، ا ف ب، د ب أ)
-
مخاوف بريكست تطال معرض فارنبورو للطيران في لندن
عشاق طائرة ايرباص A380 يراقبون هبوطها على أرض المطار في فارنبورو، حيث أعلنت الشركة الأوروبية العملاقة لتصنيع الطائرات عن تسريع تسليم طلبات الطائرة ذات الطابقين. وتستهدف الخطط المستقبلية بيع 1480 طائرة من هذا النوع. في حين أعلنت منافستها الأمريكية بوينغ عن بيع 530 طائرة من طراز جامبو B 747-8.
-
مخاوف بريكست تطال معرض فارنبورو للطيران في لندن
مطار فارنبورو ليس مجرد مكان لقاء لمدراء صناعة الطائرات وشركات الطيران، بل مكان مميز للزبائن العاديين الأثرياء أيضا، إذ أن من يريد شراء طائرة يمكنه فحصها ومعرفة ما إذا كانت تناسب احتياجاته أم لا.
-
مخاوف بريكست تطال معرض فارنبورو للطيران في لندن
طائرة لوكهيد مارتن F-35B تصاحبها مجموعة من الطائرات المسماة بـ (الأسهم الحمراء) التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، في عرض جوي للطائرات على هامش معرض فارنبورو.
-
مخاوف بريكست تطال معرض فارنبورو للطيران في لندن
قمرة القيادة في طائرة من طراز بومباردييه الصغيرة ولكن أيضا جميلة وفخمة. المصمم الكندي يبني طائرات قصيرة المدى صغيرة تمتاز بفخامتها وجودتها. كما أنها رحبة من الداخل إذ يوجد فيها 110-150 مقعدا للركاب، ومن زبائن هذا النوع من الطائرات، الخطوط الجوية الكندية وشركة دلتا الأمريكية والخطوط الجوية السويسرية.
-
مخاوف بريكست تطال معرض فارنبورو للطيران في لندن
في معرض فارنبورو الماضي قبل عامين، وصلت أرقام المبيعات والعقود إلى 201 مليار دولار أمريكي، وحضره أكثر من مئة ألف زائر، وشهد عروضا جديدة لطائرات مروحية وطائرات بدون طيار.
-
مخاوف بريكست تطال معرض فارنبورو للطيران في لندن
بالرغم من المشاكل التي واجهت شركة إيرباص مع طائرة النقل العسكرية A400M، حيث أعلن منذ بداية العام عن تلقي الشركة لبعض المشاكل المتعلقة بالمحرك، حجزت هذه الطائرة مكانا لها في المعرض في محاولة من الشركة لترويجها.
-
مخاوف بريكست تطال معرض فارنبورو للطيران في لندن
تزايد الرخاء في دول مثل الهند والصين يزيد الطلب على الطائرات، وتأمل الشركات المصنعة في زيادة مبيعاتها لتلك الدول. وقد طلبت الخطوط الجوية الصينية دونغهاي وشركة شيامن الصينية للخطوط الجوية عشرات الطائرات من شركة بوينغ بمبلغ 7,4 مليار دولار.
-
مخاوف بريكست تطال معرض فارنبورو للطيران في لندن
لا تقلق.. هذه ليست صورة لكارثة، وإنما ملصق المعرض الجوي في فارنبورو، والذي يتناوب سنويا مع المعرض الجوي في باريس بالتبادل. معرض الطائرات الجوية جنوبي لندن سيفتح أبوابه أمام الجمهور يوم السبت 16 تموز/ يوليو.
الكاتب: رولف فينكل/ علاء جمعة