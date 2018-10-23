ميركل تدين مقتل خاشقجي وتدعو لتحقيق "سريع وشفاف"

أدانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مقتل الصحفي جمال خاشقجي بأشد العبارات الممكنة خلال مكالمة هاتفية مع الملك سلمان بن عبدالعزيز الخميس (25 تشرين الأول/ أكتوبر 2018)، وتعهدت باتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على ذلك، حسبما قال مكتب المستشارة الألمانية.

وأضاف المكتب في بيان بعد المكالمة أن ميركل "أوضحت أنه يجب كشف مسار الأحداث بالضبط". وقال البيان "حثت المستشارة الرياض على ضمان تحقيق سريع وشفاف ومقنع. وشددت على ضرورة محاسبة كل المسؤولين".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فإنه خلال الاتصال بين العاهل السعودي والمستشارة الألمانية جرى بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة. وأطلع الملك المستشارة على مستجدات التحقيق في مقتل خاشقجي، مشدداً على أن "العدالة ستأخذ مجراها بشكل كامل وحازم وسينال من تثبت إدانتهم جزاءهم الرادع"، حسب "واس".

يذكر أن ميركل قد أعلنت يوم الأحد الماضي عن تعليق صادرات الأسلحة الألمانية للسعودية في ظل الظروف الراهنة المتعلقة بمقتل خاشقجي. ولأول مرة أعلنت النيابة العامة السعودية اليوم أن خاشقجي قتل عمدا، بعدما كانت السعودية تنفي معرفة مصيره في البداية ثم قالت بعد أكثر من أسبوعين من اختفائه إن مقتله جاء خلال "اشتباك" مع آخرين في القنصلية.

وتطرقت ميركل في المكالمة التليفونية مع الملك سلمان الخميس إلى الوضع في اليمن ودعت المستشارة الألمانية المملكة السعودية إلى بذل كل ما في وسعها من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل فعال.

ص.ش/أ.ح (رويترز، د ب أ)