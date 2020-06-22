 ميركل تدين أعمال الشغب في شتوتغارت وتصفها بـ″المشينة″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.06.2020

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ميركل تدين أعمال الشغب في شتوتغارت وتصفها بـ"المشينة"

دانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بشدة المواجهات العنيفة التي وقعت في شتوتغارت ووصفت الهجمات التي استهدفت عناصر الشرطة ونهب متاجر بـ"المشينة". كما طالب الرئيس الألماني بـ "محاكمة ومعاقبة الفاعلين بكل صرامة القانون".

المستشارة ميركل، صورة من الأرشيف

أدانت المستشارة أنغيلا ميركل على لسان المتحدث باسمها أعمال الشغب في شتوتغارت والعنف ضد الشرطة بأقسى العبارات.

دان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشارة أنغيلا ميركل اليوم الاثنين (22 حزيران/ يونيو 2020) أعمال الشغب التي شهدتها مدينة شتوتغارت الألمانية بأقوى العبارات. فقد قال المتحدث باسم المستشارة ميركل شيتفن زايبرت على لسانها إن "المشاهد التي وقعت وسط مدينة شتوتغارت ليل السبت الأحد مشينة، ويجب إدانتها بحزم". 

وأضاف "ليس للمشاركين في أفعال العنف تلك، الذين هاجموا بعنف عناصر الشرطة ودمروا ونهبوا متاجر، أي سبب وجيه" يبرر ما قاموا به. 

من جهته، طالب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينمار في كلمة له الاثنين بـ "محاكمة ومعاقبة" الضالعين في المواجهات "بأشد العقوبات التي ينص عليها القانون".

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وأثارت أعمال التخريب التي بلغت مستوى "غير مسبوق" بحسب السلطات استياء في ألمانيا. فقد رأى وزير الداخلية هورست سيهوفر الذي زار المكان الاثنين أن ما حصل "يهدد مصداقية سيادة القانون في ألمانيا". 

وعبرت السلطات الألمانية عن الصدمة إزاء تصعيد "على نحو غير مسبوق" في ساعة مبكرة الأحد في وسط مدينة شتوتغارت، حيث قام مئات الأشخاص بأعمال شغب وهاجموا الشرطة ونهبوا متاجر بعدما قاموا بتكسير زجاجها.

وتم توقيف 24 شخصاً من رواد السهر، نصفهم ألمان، على سبيل الاحتياط في وقت أعلنت الشرطة أن 19 من عناصرها على الأقل أصيبوا بجروح.

وتصاعد التوتر بعيد منتصف الليل عندما نفّذ رجال شرطة حملة تفتيش شملت فتى ألمانيا يبلغ 17 عاماً يشتبه بحيازته مخدرات، وفق ما أعلن قائد شرطة شتوتغارت توماس برغر. وسرعان ما تجمّعت حشود كانت تتجول في ساحة وسط المدينة حول الفتى وراحوا يرشقون الشرطة بالحجارة والقوارير.

واستخدم المحتشدون وغالبيتهم من الرجال العصي لتكسير زجاج سيارات الشرطة المتوقفة في محيط الساحة الواقعة على مقربة من برلمان ولاية بادن فورتمبرغ ووزارة المالية فيها. وفي ذروة المواجهات التي استمرت ساعات، انضم ما بين 400 إلى 500 شخص إلى المواجهات مع أفراد  الشرطة وعناصر الإنقاذ.

خ.س/أ.ح (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 01:19

مهاجمة الشرطة ونهب المحلات في شتوتغارت

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