 ميركل تدعو العرب إلى العمل على تحقيق تحول سياسي في سوريا | أخبار | DW | 25.02.2019

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أخبار

ميركل تدعو العرب إلى العمل على تحقيق تحول سياسي في سوريا

خلال مشاركتها في قمة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، دعت المستشارة الألمانية الدول العربية بالعمل سويا مع أوروبا لتحقيق تحول سياسي في سوريا وإجراء مشاورات شاملة حول ما يمكن أن يبدو عليه النظام السياسي لسوريا مستقبلا.

EU Arabische Liga Gipfel Sharm el Sheikh. Angela Merkel (DW/B. Riegert)

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الدول العربية إلى عدم قبول الرئيس السوري بشار الأسد كمنتصر في الحرب الأهلية. وقالت ميركل اليوم الاثنين ( 25 فبراير/ شباط 2018) خلال مشاركتها في قمة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في منتجع شرم الشيخ المصري، إنه نظرا لفرار 6 ملايين سوري من البلاد خلال الحرب فإن هناك حاجة إلى "عملية تغيير سياسي". وأضافت المستشارة الألمانية: "طلبت من الدول الأعضاء في الجامعة العربية العمل معنا على تحقيق عملية التغيير السياسي هذه".

وطالبت ميركل تحديدا بالمضي قدما في تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد، وإطلاق بما في ذلك من مشاورات شاملة حول ما يمكن أن يبدو عليه النظام السياسي لسورية في المستقبل، وقالت: "لذلك فإن هذا أمر مهم للغاية حتى يمكن لكافة السوريين أن يجدوا أنفسهم مجددا في سوريا". 

EU-Gipfeltreffen in Ägypten (picture-alliance/dpa/O. Weiken)

القمة العربية الأوروبية في مصر


تجدر الإشارة إلى أن عضوية سورية في الجامعة العربية معلقة منذ عام 2011، إلا أنه دار نقاش في الآونة الأخيرة حول إعادتها للجامعة. وأعادت القوات الحكومة السورية السيطرة على مناطق كبيرة في البلاد خلال الأشهر الماضية. وتسعى الأمم المتحدة منذ شهور إلى تشكيل اللجنة التي تم الاتفاق عليها قبل أكثر من عام لصياغة الدستور.
واختتم الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية الاثنين في شرم الشيخ أول قمة بينهما باستعراض النزاعات الاقليمية والتحديات المشتركة التي تواجه الكتلتين.
وشارك في القمة رؤساء وحكومات أكثر من أربعين بلدا أعضاء في الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية. وستحتضن بروكسل القمة المقبلة في بروكسل بحلول عام 2022.


هـ.د/ح.ز (د ب أ)

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