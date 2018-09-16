 ميركل تدعو الديمقراطيين إلى النأي بأنفسهم عن مظاهرات اليمينيين المتطرفين | أخبار | DW | 16.11.2018

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أخبار

ميركل تدعو الديمقراطيين إلى النأي بأنفسهم عن مظاهرات اليمينيين المتطرفين

زارت المستشارة الألمانية ميركل مدينة كيمنتس، بعد مرور ثلاثة أشهر على أعمال شغب ومظاهرات معادية للأجانب شهدتها المدينة، على خلفية مقتل ألماني طعنا على يد مهاجرين. ودعت ميركل المواطنين للنأي عن الخطاب المعادي للأجانب.

Deutschland Chemnitz Angela Merkel & LeserInnen der Zeitung Freie Presse (Reuters/K. Nietfeld)

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المواطنين الألمان الذين يشعرون بالسخط إلى النأي بأنفسهم خلال المظاهرات عن اليمينيين المتطرفين المعادين للأجانب. وذكرت ميركل، اليوم الجمعة في كيمنيتس، خلال حلقة نقاشية مع قراء صحيفة "فرايه بريسه" اليومية أنها تجد من الأمور الجيدة أن أبناء كيمنيتس شعروا بالنفور من أعمال الشغب التي ترتكب بدافع الكراهية للأجانب خلال مظاهرات شهر أيلول/سبتمبر الماضي. وأكدت المستشارة على أنه أمر جيد أن يكون هناك مثل هذا الفصل بين الجانبين، مشيرة إلى أن من الضروري وضع "تلك الخطوط الفاصلة".

وكان آلاف المواطنين ومن بينهم يمينيون متطرفون خرجوا إلى الشوارع بعد أن طعن مواطن من أبناء كيمنيتس /35 عاما/ بسكين نهاية آب/ أغسطس الماضي، ويُرجح أن يكون من طعنوه من المتقدمين بطلبات اللجوء إلى ألمانيا. كما وقعت اعتداءات معادية للأجانب وهجمات على مطاعم يهودية وإيرانية وتركية، وتم الكشف عن سلوكيات جماعة إرهابية تعرف باسم "ثورة كيمنيتس".

مختارات

في تعليقها على أحداث العنف اليمينية المتطرفة في مدينة كيمنتس وغيرها، حذرت المستشارة أنغيلا ميركل من إقصاء مجموعات معينة بعينها، مؤكدة أن المسلمين واليهود وباقي المجموعات الدينية الأخرى هي جزء من المجتمع الألماني. (12.09.2018)

التقى وزير الداخلية في ساكسونيا صاحب مطعم يهودي كان مطعمه بمدينة كمنيتس شرقي البلاد تعرض لهجوم. وأعلنت الوزارة عن اللقاء الذي تم مساء أمس السبت، وأكدت أن الشرطة تعمل تحت ضغط شديد من أجل " كشف ملابسات الجريمة البشعة". (09.09.2018)

كما التقت ميركل بفرق ناشئة لكرة السلة، وتحدثت مع بعض اللاعبين والمدربين وقيادات الأندية وسط حضور قوي لوسائل الإعلام. وبحسب بيانات من ديوان المستشارية في العاصمة برلين، تسعى ميركل من خلال زيارتها إلى تكوين انطباع شخصي عن مدى اهتمام مواطني المدينة بتحقيق تعايش مشترك مبني على الاحترام والتسامح.

والتقت ميركل بعد ظهر الجمعة بعدد كبير من مواطني المدينة الذين وجهوا للمستشارة أسئلة مباشرة تمحورت حول العديد من الملفات الساخنة، بما فيها ملف الهجرة واللاجئين، إلى جانب ملفات العمل والسكن والرعاية الصحية والمعاشات للمتقاعدين. كما أجابت ميركل على أسئلة المواطنين بشأن توجهات المستقبل فيما يخص النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

ودعا المعارضون لميركل وسياستها تجاه اللاجئين إلى تنظيم احتجاجات على هامش زيارتها، ما دفع الشرطة إلى التواجد على نحو مكثف في الأماكن التي تشملها الزيارة.

وقللت عمدة كمنيتس، باربارا لودفيغ، التوقعات بشأن زيارة ميركل للمدينة. وقالت اليوم في تصريحات لشبكة "ا.ر.د" الألمانية الإعلامية إن الأمر يتعلق بالهدف من الزيارة وما إذا كانت ميركل تأخذ القضية على مجمل الجد، موضحة أنه من المنتظر من ميركل أن توضح سبل تقديم المساعدة للمدينة وبذل الجهود في إدماج اللاجئين بصورة أسرع في سوق العمل.

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مدينة كيمنيتس ضد اليمين المتطرف

وقالت لودفيغ: "نشعر بوجود استقطاب في المجتمع". يذكر أن عمدة كمنيتس جددت أمس الخميس انتقادها لتأخر زيارة ميركل للمدينة. وقالت لودفيغ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الأحداث التي شهدتها المدينة نهاية آب/أغسطس الماضي كان لها عواقب بعيدة المدى بالنسبة للمدينة، وكذلك بالنسبة للحكومة الاتحادية بأكملها، مضيفة أن الحكومة الألمانية طالتها حالة من الانقسام تقريبا في تفسير الأحداث. يذكر أن لودفيغ ذاتها دعت ميركل في شهر أيلول/سبتمبر الماضي إلى إجراء حوار مع المواطنين في تشرين أول/أكتوبر، إلا أن ديوان المستشارية لم يتفاعل مع الدعوة.

وفي المقابل، عارض رئيس حكومة ولاية ساكسونيا كريتشمر الانتقادات الموجهة لميركل بسبب تأخر زيارتها للمدينة، وقال في تصريحات لإذاعة "برلين براندنبورغ" اليوم: "لم يفت الأوان بعد للتحدث"، مضيفا أن هناك "حاليا قضايا جديدة تجعل قدوم المستشارة الآن أمرا سليما"، ممثلا على ذلك بميثاق الأمم المتحدة للهجرة، الذي يدور حوله جدل كبير حاليا.

ح.ع.ح/ف.ي (د.ب.أ)

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (Reuters/M. Rietschel)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    بالآلاف خرج مؤيدو اليمين المتطرف والشعبوي ليلة الاثنين/ الثلاثاء (28/27 أغسطس/آب 2018) إلى شوارع كيمنتس (شرق)، للمشاركة في التظاهرة التي دعت إليها مجموعة "من أجل كيمنتس" اليمينية الشعبوية عقب وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    كما نظم اليسار مظاهرة مضادة دعت إليها مجموعة "كيمنتس خالية من النازيين" اليسارية المتطرفة. الشرطة تدخلت لعزل المجموعتين عبر استخدام خراطيم المياه وذلك لمنع مؤيدي الطرفين من الاشتباك.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ومع ذلك ذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا في الاشتباكات بين المجموعتين، كما سجلت إصابات أخرى بعبوات حارقة ومقذوفات.

  • Chemnitz Demo gegen Migranten (Getty Images/S. Gallup)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وامتنعت الشرطة عن الكشف عن عدد الإصابات أو تأكيد الأرقام المعلنة. وعلى ما يبدو فقد فاجأ الحضور المكثف لمؤيدي اليمين المتطرف الجميع، بمن فيهم المسؤولين عن جهاز الأمن الذين أقروا بأن عناصرهم كانت أقل مما يستلزمه الوضع.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ووفق وسائل إعلامية محلية فإن جماعات من اليمين المتطرف والنازيين الجدد شاركوا في التظاهرات إظافة من ألتراس كيمنيتس، بينما قال منظموا المظاهرة إن المشاركين هم من المواطنيين "القليقين" على مصير البلاد.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وصباح اليوم الثلاثاء (28 آب/ أغسطس)، وجه اتحاد المدينة انتقادا لاذعا للشرطة واصفا إدارتها للأزمة بـ "رسالة سيئة من دولة القانون القوية".

  • Chemnitz Blumen und Kerzen nach Gewalttat (Imago/epd/W. Schmidt)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وتظاهرة أمس الاثنين هي الثانية بعد خروج 800 متظاهر إلى الشوارع قبل يومين، وذلك بعد انتشار خبر وفاة رجل قالت عنه الشرطة "إنه ألماني في 35 من العمر" إثر تلقيه عدة طعنات، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين. وأصدرت محكمة ابتدائية بالمدينة بعد ذلك مذكرتي اعتقال بحق شابين مشتبه بهما أحدهما سوري والآخر عراقي.

  • Chemnitz Demonstration (picture-alliance/dpa/J. Meyer)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ورفع المتظاهرون من اليمين المتطرف شعارات عنصرية تدعو إلى "حماية" ألمانيا وأوروبا من المهاجرين. بينما تحدثت قوات الأمن عن "أكثر من مائة شخص أخفوا وجوههم" وبعضهم أدوا تحية هتلر. في المقابل وصفت مراسلة المحطة الإذاعية "WDR" الشعارات المرفوعة بأنها كانت "تنم عن مستويات غير مسبوقة من العنف".

  • Deutschland Bundekanzlerin Angela Merkel in Meseberg (Reuters/F. Bensch)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ومجددا وكما بات الأمر معروفا في مظاهرات اليمين المتطرف، رفعت شعارات تطالب برحيل المستشارة "المسؤولة" حسب المتظاهرين عن "تدفق اللاجئين". ورسميا، كان المتحدث الرسمي باسم المستشارة قد شدد على أن ألمانيا "لن تتسامح مع أي أفعال انتقامية في الشوارع". وذلك عقب انتشار صور تظهر نازيين جدد يلاحقون أشخاصا من أصول أجنبية في شوارع كيمنتس.

    الكاتب: وفاق بنكيران


 

مختارات

كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

بلغ الوضع في كيمنتس الواقعة في ولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا، والتي يبدو أن النازيين الجدد واليمين المتطرف يتمتعون بحضور قوي فيها، درجات غير مسبوقة من التوتر بعد مظاهرات نظمت على خلفية وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه. (28.08.2018)  

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مدينة كيمنيتس ضد اليمين المتطرف  

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