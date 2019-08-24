 ميركل تدعو إلى مفاوضات أوروبية مع واشنطن عقب لقاء ترامب | أخبار | DW | 26.08.2019

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أخبار

ميركل تدعو إلى مفاوضات أوروبية مع واشنطن عقب لقاء ترامب

على هامش قمة الدول الصناعية السبع المنعقدة في فرنسا، أعربت المستشارة الألمانية ميركل عن أملها في مناقشة اتفاق تجاري شامل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك عقب لقائها الرئيس الأمريكي ترامب.

G7 Gipfel in Biarritz Merkel und Trump (REUTERS)

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إجراء مفاوضات تجارية قريباً بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقالت ميركل الاثنين (26 أغسطس/ آب 2019) أمام الصحفيين خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المنعقدة في مدينة بياريتس الفرنسية، إن كلا الطرفين لديهما مصلحة كبيرة في تكثيف التبادل التجاري.

من جانبه، وصف ترامب الأوروبيين بأنهم "مفاوضون صارمون"، لكنه يحترمهم مثل الصينيين، مضيفاً أنه ما كان ينبغي لحكومات أمريكية سابقة السماح بظلم الولايات المتحدة، من وجهة نظره.

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في الوقت الذي يشارك فيه ترامب في اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا يتبعها بزيارة لبولندا لاحقاً، يتساءل الكثيرون عن سبب عدم مقابلته مع أنغيلا ميركل في برلين. يقول الخبراء إن هذا التجاهل هو جزء من استراتيجية أوسع. (25.08.2019)

قبل جولة الرئيس الأمريكي الأوروبية، هددت واشنطن على لسان سفيرها في برلين بسحب جزئي لقواتها من ألمانيا. التصعيد هذا جاء بعد تصريحات في نفس الاتجاه من ترامب وسفيرته في وارسو، اللذين أشارا إلى إمكانية نقل القوات إلى بولندا. (09.08.2019)

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن معارضتها للتصرفات المنفردة في السياسة الدولية، محذرة من انعدام الثقة. وفي سياق الأزمة مع إيران جددت المستشارة مطالبتها بالتوصل لحل سياسي، مضيفة "أننا هذا ما نعمل عليه". (22.06.2019)

وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن تتمكن الولايات المتحدة من إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، مثلما فعلت مع اليابان. تجدر الإشارة إلى أن ترامب يهدد الأوروبيين منذ فترة طويلة بفرض قيود جمركية على واردات الولايات المتحدة من السيارات الأوروبية.

وعن الخلاف مع ترامب حول الخطط الفرنسية لفرض ضرائب على شركات الإنترنت، قالت ميركل إن هدفها هو التوصل إلى حل مشترك في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول عام 2020، مضيفة أن ذلك سيكون خطوة تقدم كبيرة للجميع.

يُذكر أن ترامب هدد قبل قمة مجموعة السبعة بفرض قيود جمركية على النبيذ الفرنسي، حال نفذت فرنسا خططها بفرض ضرائب على شركات الإنترنت، التي يوجد مقر أغلبها في الولايات المتحدة.

ي.أ/ ح.ز (د ب أ)

  • USA Donald Trump (Getty Images/M. Wilson)

    زعماء العالم واحتجاجات إيران ـ مواقف متضاربة وحسابات مختلفة

    الموقف الأمريكي

    موقف الإدارة الأمريكية تجاه احتجاجات إيران واضح جدا، حيث سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تأييد المتظاهرين في إيران من خلال دعوته عبر تغريدة له على تويتر في يوم السنة الجديدة بوضوح إلى تغيير النظام. ووصف ترامب، الذي يعتبر ايران عدوه اللدود في الشرق الأوسط، النظام الحاكم بـ "الوحشي والفاسد"، ووعد بدعم الشعب الإيراني "في الوقت المناسب".

  • Israel Premierminister Natanjahu in der Großen Synagoge in Paris 11.01.2015 (AFP/Getty Images/M. Alexandre)

    زعماء العالم واحتجاجات إيران ـ مواقف متضاربة وحسابات مختلفة

    الموقف الإسرائيلي

    انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو موقف أوروبا "المتحفظ" من الاحتجاجات في إيران واتهم حكومات أوروبية بعدم دعم المتظاهرين في كفاحهم لأجل الحرية في مقطع فيديو قال فيه إن" العديد من الحكومات الأوروبية ستراقب في صمت ما يجري في إيران، بينما يتعرض الإيرانيون الأبطال للضرب في الشوارع". ويشار إلى أن اسرائيل تعتبر البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديداً لوجودها.

  • Frankreich Emmanuel Macron (picture alliance/AP Photo/L. Marin)

    زعماء العالم واحتجاجات إيران ـ مواقف متضاربة وحسابات مختلفة

    الموقف الفرنسي

    بعكس الموقفين الأمريكي والإسرائيلي اتسم موقف أوروبا من احتجاجات إيران بالحذر. فقد اتخذت فرنسا موقفا أكثر تحفظاً وشددت على احترام حقوق الإنسان. وأبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الايراني عن "قلقه" حيال وقوع ضحايا على خلفية الاحتجاجات ودعا إلى "ضبط النفس والتهدئة". كما ألغى زيارة كانت مقررة لوزير خارجيته إلى طهران.

  • Deutschland | Neujahrsansprache BK Angela Merkel 2018 (picture-alliance/dpa/H. Hanschke)

    زعماء العالم واحتجاجات إيران ـ مواقف متضاربة وحسابات مختلفة

    الموقف الألماني

    ولم يختلف موقف ألمانيا عن فرنسا، حيث دعت برلين على لسان نائبة المتحدث باسم ميركل طهران إلى "احترام حرية التجمع والتعبير" وحثت النظام الإيراني على الرد "بالحوار". وقال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل إن ألمانيا تشعر بقلق بشأن الوضع في إيران.

  • Neujahransprache von Präsident Putin (picture alliance/TASS/dpa/A. Nikolsky)

    زعماء العالم واحتجاجات إيران ـ مواقف متضاربة وحسابات مختلفة

    الموقف الروسي

    ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول روسي قوله إن بلاده تعتبر المقترح الأمريكي الداعي لعقد اجتماع غير عادي لمجلس الأمن الدولي لبحث الاضطرابات في إيران "ضارا ومدمرا". وحثت روسيا الولايات المتحدة على عدم التدخل في الشأن الإيراني"، وذلك بعد أن أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده للمحتجين ضد النظام الحاكم في إيران.

  • Tunesien Erdogan (picture-alliance/dpa/AP/H. Dridi)

    زعماء العالم واحتجاجات إيران ـ مواقف متضاربة وحسابات مختلفة

    الموقف التركي

    موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه الاحتجاجات الإيرانية كان مفاجئاً. حيث ساند أردوغان في السابق ثورات الربيع العربي. في حين حذرت تركيا من ما وصفته بمحاولات التدخل في سياسة إيران الداخلية. وصدرت تصريحات أردوغان المؤيدة لإيران بعد تحسن العلاقات بين أنقرة وطهران اللتين تعاونتا في الشهور القليلة الماضية للحد من العنف في سوريا رغم تأييد كل منهما لطرف مختلف في الصراع المستمر منذ سنوات.

  • Iran, Teheran, Protest (Getty Images)

    زعماء العالم واحتجاجات إيران ـ مواقف متضاربة وحسابات مختلفة

    الموقف الإماراتي

    في المقابل ساد نوع من الصمت في الجانب العربي، إذ لم تصدر لحد الآن تصريحات رسمية عن معظم الزعماء العرب. بيد أنه صدر موقف إماراتي من وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش. ووصف قرقاش في تغريدة له على تويتر هذه الاحتجاجات بأنها تعد: "فرصة للمراجعة العاقلة"، وأضاف قرقاش: "تغليب مصلحة المنطقة وإيران في البناء الداخلي والتنمية، لا إستعداء العالم العربي".

  • Syrien Präsident Assad - Rede vor Diplomaten in Damaskus (picture-alliance/AP Photo/Syrian Presidency)

    زعماء العالم واحتجاجات إيران ـ مواقف متضاربة وحسابات مختلفة

    الموقف السوري

    من جانبها أعربت دمشق عن "ثقتها الكاملة" في تمكن حليفتها طهران من افشال ما وصفتها بـ" المؤامرة" التي تتعرض لها إثر الاحتجاجات وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية. واعربت دمشق وفق المصدر ذاته عن"إدانتها الشديدة ورفضها المطلق للمواقفين الأمريكي والإسرائلي". وشكلت طهران منذ بداية النزاع السوري عام 2011، الداعم الرئيسي عسكرياً ومالياً لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

زعماء العالم واحتجاجات إيران ـ مواقف متضاربة وحسابات مختلفة

في ظل تواصل الاحتجاجات في إيران لليوم السابع على التوالي، برزت مواقف متضاربة لساسة وزعماء العالم تجاه هذه الاحتجاجات المناهظة للنظام الحاكم في إيران. وتنوعت المواقف ين التأييد والتحذير والتزام الصمت أيضاً. (04.01.2018)  

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