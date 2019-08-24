ميركل تدعو إلى مفاوضات أوروبية مع واشنطن عقب لقاء ترامب

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إجراء مفاوضات تجارية قريباً بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقالت ميركل الاثنين (26 أغسطس/ آب 2019) أمام الصحفيين خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المنعقدة في مدينة بياريتس الفرنسية، إن كلا الطرفين لديهما مصلحة كبيرة في تكثيف التبادل التجاري.

من جانبه، وصف ترامب الأوروبيين بأنهم "مفاوضون صارمون"، لكنه يحترمهم مثل الصينيين، مضيفاً أنه ما كان ينبغي لحكومات أمريكية سابقة السماح بظلم الولايات المتحدة، من وجهة نظره.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن تتمكن الولايات المتحدة من إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، مثلما فعلت مع اليابان. تجدر الإشارة إلى أن ترامب يهدد الأوروبيين منذ فترة طويلة بفرض قيود جمركية على واردات الولايات المتحدة من السيارات الأوروبية.

وعن الخلاف مع ترامب حول الخطط الفرنسية لفرض ضرائب على شركات الإنترنت، قالت ميركل إن هدفها هو التوصل إلى حل مشترك في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول عام 2020، مضيفة أن ذلك سيكون خطوة تقدم كبيرة للجميع.

يُذكر أن ترامب هدد قبل قمة مجموعة السبعة بفرض قيود جمركية على النبيذ الفرنسي، حال نفذت فرنسا خططها بفرض ضرائب على شركات الإنترنت، التي يوجد مقر أغلبها في الولايات المتحدة.

ي.أ/ ح.ز (د ب أ)