ميركل تدعو إلى التضامن بين الأجيال في مواجهة وباء كورونا

دعت المستشارة أنغيلا ميركل لمزيد من التكاتف والتضامن بين الأجيال المختلفة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. وقالت ميركل اليوم الخميس ( 19 تشرين الثاني/ نوفبمر 2020 ) في حوار عبر الانترنت عن الوضع في قطاع الرعاية الصحية، إنه من المهم أن يراعي الجميع بعضهم بعضا، وأن يتجنبوا أي اختلاط غير ضروري.

وكما طلب شباب من خلال حركة "أيام الجمعة لأجل المستقبل" أن يراعي كبار السن حماية المناخ، دعت ميركل الشباب أيضا إلى مراعاة كبار السن. ويشار إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ضمن الفئات المعرضة بقوة لخطر الإصابة بكورونا.

وقالت ميركل إن أشهر الشتاء تمثل حاليا وقتا عصيبا في مواجهة الوباء، ولكن الأنباء عن تطوير لقاحات تعد إيجابية، لافتة إلى أنه لا يمكن سوى تمني النجاح للأوساط العلمية أن تعمل بشكل منتظم. وأضافت المستشارة الألمانية: "من الممكن معرفة المزيد من الأمور في الربيع"، وأكدت أن من الممكن أولا منح اللقاح للفئات التي تواجه خطرا ، حيث إن فرق الرعاية الصحية لها الأولوية أيضا في تلقي اللقاح.

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وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الخميس أنه يرى أن مستوى أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في ألمانيا يعد مستقرا، ولكن على مستوى عال. وقال رئيس المعهد لوتار فيلر بالعاصمة برلين إن الوضع لا يزال خطيرا. وبالإشارة إلى أنه لم يتم تسجيل زيادة في أعداد الإصابة الجديدة بصورة متكررة خلال الأيام الماضية، قال لوتار إنه على الرغم من أن ذلك يعد خبرا سارا، فإنه لا يزال لابد من انتظار وترقب إذا ما كان يتعلق الأمر بتحول في المسار فيما يتعلق بأعداد الإصابة. وأضاف أنه بشكل إجمالي لا تزال أعداد الإصابات الجديدة عالية للغاية- عالية بصورة مبالغ فيها.

وكان معهد "روبرت كوخ" أعلن في وقت سابق اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 22609 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. وكان قد تم تسجيل أعلى مستوى لعدد الإصابات بألمانيا يوم الجمعة الماضي بإجمالي 23542 حالة.

ع.خ/ع.ج.م (د ب ا)