ميركل تدعو إلى التضامن بين الأجيال في مواجهة وباء كورونا

دعت المستشارة أنغيلا ميركل لمزيد من التكاتف والتضامن بين الأجيال المختلفة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. وقالت ميركل اليوم الخميس ( 19 تشرين الثاني/ نوفبمر 2020 ) في حوار عبر الانترنت عن الوضع في قطاع الرعاية الصحية، إنه من المهم أن يراعي الجميع بعضهم بعضا، وأن يتجنبوا أي اختلاط غير ضروري.
وكما طلب شباب من خلال حركة "أيام الجمعة لأجل المستقبل" أن يراعي كبار السن حماية المناخ، دعت ميركل الشباب أيضا إلى مراعاة كبار السن. ويشار إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ضمن الفئات المعرضة بقوة لخطر الإصابة بكورونا.
وقالت ميركل إن أشهر الشتاء تمثل حاليا وقتا عصيبا في مواجهة الوباء، ولكن الأنباء عن تطوير لقاحات تعد إيجابية، لافتة إلى أنه لا يمكن سوى تمني النجاح للأوساط العلمية أن تعمل بشكل منتظم. وأضافت المستشارة الألمانية: "من الممكن معرفة المزيد من الأمور في الربيع"، وأكدت أن من الممكن أولا منح اللقاح للفئات التي تواجه خطرا ، حيث إن فرق الرعاية الصحية لها الأولوية أيضا في تلقي اللقاح.
وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الخميس أنه يرى أن مستوى أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في ألمانيا يعد مستقرا، ولكن على مستوى عال. وقال رئيس المعهد لوتار فيلر بالعاصمة برلين إن الوضع لا يزال خطيرا. وبالإشارة إلى أنه لم يتم تسجيل زيادة في أعداد الإصابة الجديدة بصورة متكررة خلال الأيام الماضية، قال لوتار إنه على الرغم من أن ذلك يعد خبرا سارا، فإنه لا يزال لابد من انتظار وترقب إذا ما كان يتعلق الأمر بتحول في المسار فيما يتعلق بأعداد الإصابة. وأضاف أنه بشكل إجمالي لا تزال أعداد الإصابات الجديدة عالية للغاية- عالية بصورة مبالغ فيها.
وكان معهد "روبرت كوخ" أعلن في وقت سابق اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 22609 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. وكان قد تم تسجيل أعلى مستوى لعدد الإصابات بألمانيا يوم الجمعة الماضي بإجمالي 23542 حالة.
ع.خ/ع.ج.م (د ب ا)
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العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف
مبنى التليفزيون الشهير "فيرنزيه تورم "
من فوق هذا المبنى وعلى ارتفاع يصل إلى 368 متراً، تكشف برلين معالمها الشهيرة والمناظر الطبيعية الخلابة خاصة في فصل الخريف. في هذا الوقت من العام، ترتدي برلين أثواباً متعددة الألوان، فتتزين الأشجار بالألوان المبهجة كالبرتقالي والأحمر والأصفر. بداخل مطعم البرج الذي يدور مرة واحدة كل 30 دقيقة، يمكن للزوار رؤية برلين لمسافة تمتد إلى 40 كيلومتراً ، من أعلى مبنى التليفزيون الشهير أو "فيرنزيه تورم".
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العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف
متنزه "تيرغارتن"
عشاق المشي وركوب الدراجات لمسافات طويلة، يستمتعون بالطبيعة الخلابة في متنزه "تيرغارتن"، أقدم وأكبر واحة خضراء في برلين. بمساحته البالغة 2.1 كيلو متر مربع، كان المنتزه منطقة للصيد في القرن السادس عشر، إلا أن الملك البرويسي فريدريش الثاني قرر تحويله في عام 1742 إلى متنزه للعامة.
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العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف
عمود النصر
يزداد هذا التمثال الذهبي بريقاً في فصل الخريف وسط منطقة "تيرغارتن". بني تمثال عمود النصر عام 1873 بارتفاع 69 متراً، كنصب تذكاري لانتصارات الحملات العسكرية البرويسية ضد الدنمارك والنمسا وفرنسا. وفي الجزء العلوي من المعلم التذكاري تقف فكتوريا، التي تمثل إلهة النصر في الأساطير الرومانية. ويمكن للزوار صعود عمود النصر والاستمتاع بإطلالة بانورامية رائعة لبرلين.
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العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف
جزيرة المتاحف
توجد بتلك الجزيرة العديد من الكنوز الفنية المخبأة في خمسة متاحف، هي بلا منازع مناطق الجذب الرئيسية هناك. لكن المشي وسط الأوراق الملونة المتساقطة، والتي تزين الأرض في الخريف، يضيف جمالاً ومتعة من نوع آخر.
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العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف
جامعة هومبولت
أمام المبنى الرئيسي لجامعة هومبولت، يستطيع محبي المطالعة شراء الكتب القديمة أو المستعملة. فطوال فصل الخريف ، يقام هذا السوق والمعروف بـ floh market ليقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الكتب. يمكن الاستمتاع بشراء الكتب أو مجرد التجول في السوق وسط أجواء خريفية وألوان رائعة للشجر.
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العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف
"لوست غارتن"
في أحضان الطبيعة بحديقة المتعة أو "لوست غارتن"، يتوفر موقع مثالي للمشي على طول نهر "شبريه". كما تنتشر النوافير ومقاعد للجلوس والاسترخاء مع إطلاله ساحرة للنهر ولأشجار الخريف الخلابة.
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العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف
" ماور بارك "
يأتي آلاف الزوار إلى منتزه " ماور بارك "لحضور حفلات غناء الكاريوكي الشهيرة، الأحد من كل أسبوع. جاذبيته لا مثيل لها خاصة في الأيام المشمسة بفصل الخريف. يقع المنتزه بين الحي السكني (فيدنغ) و(برنتسلاوربيرغ)، إذ تزخر المنطقة بالعشب الأخضر وأشجار الفاكهة والنباتات البرية والزهور.
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العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف
شوارع "برينتسلاور بيرغ"
في حين أن معظم حدائق البيرة في برلين لا تعمل إلا قليلا في فصل الشتاء، إلا أنه يمكنك الاستمتاع بأشعة الشمس والطقس الخريفي المعتدل في المقاهي المختلفة بشوارع برينتسلاور بيرغ. وتحت الأشجار ذات الأوراق البرتقالية، بإمكانك تناول القهوة أو الأيس كريم وغيرها من المشروبات.
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العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف
بوتسدامر بلاتس
تتميز الساحة الأكثر حداثة في برلين بالكثير من المباني والمعالم ذات الطابع المعماري الجذاب والمصنوعة من الزجاج والُصلب والخرسانة. في فصل الخريف تظهر تلك المعالم بشكل جديد، إذ يزينها إطار من الألوان الطبيعية للأشجار الملونة لمنتزه "تير غارتن".
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العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف
الحي الحكومي
تتنوع ألوان الشجر في الحي الحكومي بين مبنى المستشارية الاتحادية ومبنى البرلمان. في هذا الشارع تبرز أطياف مختلفة من الجمال الطبيعي المبهج والمشرق لتلقي بأثرها على الحياة السياسية اليومية.
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العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف
مبنى البوندستاغ
في عام 1999 ،عاد البوندستاغ الألماني مرة أخرى إلى مبنى الرايخستاغ، الذي أعيد بناؤه بعد سقوط الجدار وتوحيد ألمانيا. ويبدو أن الأشجار التي زرعت قبل عشرين عاماً، باتت اليوم أكثر حيوية وجمالاً.
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العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف
بوابة براندنبورغ
وفقًا لعلم الفلك، يستمر الخريف لمدة 89 يومًا و19 ساعة بالضبط. وهو الوقت الكافي لمشاهدة المعلم الأكثر شهرة في برلين. بوابة براندنبورغ في هذا التوقيت من العام، هي من أفضل الأماكن لالتقاط الصور بزوايا وأماكن متعددة وبتأثيرات غير عادية. تباين درجات الإضاءة الطبيعية والأجواء المختلفة يساعدان في تصوير لقطات رائعة. إعداد: لويزا فولف/ س.إ/ م.س