 ميركل تدعم المساعي الدولية لمكافحة الهجرة غير القانونية | أخبار | DW | 11.10.2018

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أخبار

ميركل تدعم المساعي الدولية لمكافحة الهجرة غير القانونية

أكدت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل على أهمية جهود المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، في مكافحة الهجرة غير القانونية على نطاق العالم بأسره مشيرة إلى مهمة المنظمة الدولية الرامية إلى خلق ظروف هجرة قانونية.

Deutschland Merkel lobt gute Zusammenarbeit zwischen Deutschland und IOM | Antonio Vitorino (Reuters/F. Bensch)

ثمنت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أهمية مساعي منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة "IOM" في مكافحة الهجرة غير القانونيةعلى مستوى العالم. وقالت ميركل خلال استقبالها لرئيس المنظمة الدولية للهجرة البرتغالي أنطونيو فيتورينو اليوم الخميس (11 تشرين أول/ أكتوبر 2018) في برلين إن مهمة المنظمة الأكثر أهمية تكمن في تقليص حجم الهجرة غير القانونية إلى جانب خلق ظروف قانونية للهجرة.

وتابعت ميركل أنه بهذه الوسيلة يمكن حماية حياة المهاجرين من جانب، ومن جانب آخر فسح المجال أمام دول المنشأ للمهجرين والدول المستقبلة لترتيب وتنظيم أوضاعها بهذا الخصوص.

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وتطرقت ميركل مع المسؤول الأممي إلى سبل دعم ألمانيا لعمل المنظمة الدولية لتحقيق أهدافها. وقالت ميركل " نريد أن نتعرف على المشاكل القائمة عن كثب وعلى سبل تحسين أدائنا". وأشارت ميركل وضيفها إلى المؤتمر الدولي بخصوص الهجرة المقرر عقده في مراكش المغربية في كانون أول/ ديسمبر المقبل، حيث سيتم لأول مرة التوقيع على حزمة إجراءات رسمية لمكافحة الهجرة غير القانونية. وتقوم المنظمة الدولية للهجرة بإدارة وتنفيذ الاتفاقية.

يشار إلى أن الدبلوماسي البرتغالي الذي كان يشغل منصب مفوض في المفوضية الأوروبية، قد تولى مهام عمله في الأول من الشهر الجاري بعد أن تم انتخابه في حزيران/ يونيو الماضي في تصويت ضد مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبذلك أصبح ولأول مرة منذ خمسين عاما شخص غير أمريكي في رئاسة منظمة الهجرة الدولية.

من جانبه، أكد انطونيو فيتورينو على أهمية التعاون بين ألمانيا ومنظمته معتبرا التعاون "جيدا جدا" إلى جانب الدور الريادي الذي تلعبه برلين في أوروبا. وقال فيتورينو ولهذا السبب قادته الزيارة الأولى له إلى المانيا أولا.

ح.ع.ح/ ع.خ (أ.ف.ب)

     

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    الكاتب: إعداد سمر حنين


 

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