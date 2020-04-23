 ميركل تحذر مواطنيها: نتحرك على طبقة رقيقة من الجليد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.04.2020

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أخبار

ميركل تحذر مواطنيها: نتحرك على طبقة رقيقة من الجليد

في ما يشبه الدعوة إلى عدم الاغترار بما تحقق حتى اللحظة في مواجهة جائحة كورونا، دعت المستشارة الألمانية مواطنيها إلى التحمل والانضباط. هذا فيما أعلنت استعداد بلادها دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي "في روحية تضامن".

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تدعو مواطنيها إلى التحمل والانضباط في مواجهة كورونا

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مواطنيها إلى التحمل والانضباط في أزمة كورونا الراهنة. وقالت ميركل في بيان الحكومة الذي ألقته أمام البرلمان اليوم الخميس (23 نيسان/أبريل 2020) إن أعداد الإصابات الجديدة والمتعافين تمثل نجاحاً مرحلياً لكن وبالذات لأن هذه الأعداد أطلقت الآمال، أجدني ملزمة أن أقول إن هذه النتيجة المرحلية هشة، ونحن نتحرك على طبقة رقيقة من الجليد، بل يمكن القول على أرق طبقة من الجليد".

وأوضحت ميركل أن الأعداد الحالية لا تُنْبِئ بشيء عما سيكون عليه الحال في غضون أسبوع أو أسبوعين إذا تم السماح بزيادة ملحوظة في المخالطات الاجتماعية. وأضافت ميركل: "إذا حشدنا أكبر قدر ممكن من التحمل والانضباط بالذات في أول هذه الجائحة، فإننا سنكون قادرين على العودة بشكل أسرع إلى الحياة العامة والاجتماعية والاقتصادية، وبصورة مستدامة أيضاً". ورأت ميركل أن التركيز والتحمل" ولاسيما في أول الأمر يتيح تجنب التبديل من إغلاق إلى إغلاق لاحق أو الاضطرار إلى عزل مجموعات من الناس عن الجميع لشهور، ومعايشة أوضاع مخيفة في مستشفياتنا".

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بدء تجربة لقاح واعد ضد فيروس كورونا

استعداد لدعم الاتحاد الأوروبي مالياً

وقبل انعقاد قمة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 بعد الظهر بحثاً عن حلول للأزمة الاقتصادية في ظل انتشار الفيروس، أعلنت المستشارة الألمانية الخميس أن بلادها مستعدة لتقديم "مساهمات أكبر بكثير" في ميزانية الاتحاد الأوروبي "في روحية تضامن"، ازاء الركود الاقتصادي الناجم عن وباء كوفيد-19. وقالت ميركل أمام النواب الألمان "إن خطة أوروبية لتحريك الاقتصاد قد تدعم الانتعاش خلال السنتين القادمتين، وسنعمل على ذلك".

مختارات

أعلنت ولاية بريمن الصغيرة فرض ارتداء كمامات في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا، لتكون آخر ولاية من ولايات ألمانيا الـ 16 تتخذ هذا القرار. وبذلك بات ارتداء الكمامات ملزما في عموم ألمانيا، لكن متى وأين بالتحديد؟ (22.04.2020)

تتجه عدة دول غربية لتخفيف القيود رغم تحذير بعض الزعماء الأوروبيين، وخصوصا المستشارة ميركل، أن "النجاح المرحلي" في مواجهة كورونا لايزال "هشا". وفي سابقة في أوروبا ستبدأ ألمانيا الاثنين بإعادة فتح المتاجر الصغيرة. (19.04.2020)

لا إرهاب ولا حجاب ولا لجوء. استفرد الفيروس القاتل باهتمام السياسة والإعلام، فيما تنفس بعض مسلمي ألمانيا الصعداء، فلا أحد ربط الجائحة بدينهم. غير أن الجدل سرعان ما عاد واستجد من بوابة غير متوقعة: رفع الآذان وشعائر رمضان. (16.04.2020)

لكنها أضافت أن هذه المساهمة "الأكبر ستكون لفترة محدودة". وأوضحت المستشارة في مطلع الأسبوع أنه من الممكن زيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي خلال السنوات التي تلي مباشرة الوباء العالمي لمعالجة تبعاته الاقتصادية والاجتماعية.
ويبدو القادة الأوروبيون منقسمين أكثر من أي وقت مضى فيما يسعون الخميس لإيجاد سبل تخرج الاتحاد الأوروبي من الركود الناجم عن وباء كوفيد-19. وتعجز الدول الـ27 في الوقت الحاضر عن التفاهم حول كيفية إعادة تحريك العجلة الاقتصادية. وفي مؤشر إلى مدى خلافاتهم، من غير المقرر أن يصدروا كالعادة بياناً مشتركاً في ختام القمة التي يعقدونها في الساعة 13,00 بتوقيت غرينتش عبر دائرة الفيديو.

ويقوم الانقسام بشكل أساسي بين الشمال والجنوب، إذ تطالب دول الجنوب المتضررة بشدة من الوباء مثل إيطاليا وإسبانيا بمزيد من التضامن المالي من جيرانها في الشمال، فيما تتمنع دول الشمال الأقل تأثراً بالوباء وفي طليعتها ألمانيا وهولندا، عن دفع فاتورة دول تأخذ عليها عدم إظهار انضباط مالي خلال سنوات النمو.

مشاهدة الفيديو 02:20

حسم الخلاف بشأن حزمة المساعدة الخاصة بأزمة كورونا

وبعدما واجهت المستشارة انتقادات في 2017 أخذت عليها عدم تجاوبها مع اقتراحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح الاتحاد الأوروبي، بدت هذه المرة أكثر تصميماً على التحرك. وقالت إنها" تعتزم حض المجلس الأوروبي على معالجة المسائل الجوهرية: ما هي المجالات التي يتحتم علينا التعاون فيها بشكل أكبر على المستوى الأوروبي؟ وهل أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى كفاءات إضافية؟ وما هي الكفاءات الاستراتيجية التي نحن بحاجة إليها مستقبلاً في أوروبا؟".

وتابعت أن "التضامن الأوروبي ضروري أيضاً على صعيد سياسة الهجرة ودولة القانون والسياسة الأوروبية في مجال الأمن والدفاع وحماية البيئة"، مضيفة أن أوروبا لن تكون أوروبا إذا لم تقم بلدانها بالدفاع عن بعضها البعض عند الحاجة.
خ.س/ع.ش (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/Sven Simon/F. Hoermann)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية إلزامية؟

    هل ستفرض ألمانيا الكمامة الطبية على مواطنيها؟ بعد تعميم الأمر في آسيا، نصح معهد روبرت كوخ الألماني بارتداء الكمامة في ألمانيا كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا. تُعد مدينة يينا في ولاية تورنغن الواقعة في وسط ألمانيا أول مدينة ألمانية تفرض استعمال الكمامة عند التسوق وركوب وسائل المواصلات بدءاً من السادس من شهر إبريل/ نيسان. كما تتقبل المدينة الأوشحة كبديل للكمامة.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الحاجة أم الإختراع

    أدى التهافت على شراء الكمامات في بداية الأزمة إلى نفاذها في الأسواق، وهو ما أطلق العنان لخيال المبتكرين على شبكة الإنترنت لإيجاد حلول أخرى. فعلى موقع تويتر استعمل المغردون وسم "maskeauf" أو "ضع الكمامة" لمشاركة طرق مبتكرة وبسيطة لصنع الكمامات. أحد هؤلاء كانت مصممة الأزياء كرستين بوشو من مسرح مدينة كوتبوس الألمانية التي قامت بتفصيل عدد من الكمامات لفرق الإسعاف والصليب الأحمر الألماني.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الضحك أفضل دواء

    لا يعني وضع الكمامة الواقية بالضرورة ألا يبتسم الشخص إذ يمكن الجمع بينهما، كما فعلت مانشا فريدريش من مدينة هانوفر الألمانية. إذ قامت الفنانة الألمانية بصنع كمامات على أشكال وجوه ضاحكة وحيوانات أليفة لمواجهة كورونا بطريقة طريفة، كما راعت أن يكون القماش الداخلي للكمامة قابلاً للتبديل.

  • Slowakei Regierung Vereidigung (Reuters/M. Svitok)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية على أحدث صيحات الموضة

    لفتت رئيسة سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا الأنظار بكمامتها الواقية التي تناغم لونها مع لون فستانها. وكانت جمهورية التشيك وسلوفاكيا في مقدمة الدول التي فرضت الكمامات الواقية في منتصف آذار/ مارس عند التواجد في الأماكن العامة أو الذهاب للتسوق، وتبعتهما النمسا في فرض الكمامة عند الذهاب للأسواق.

  • BdTD China Shenyang Paar tanzt im Freien (AFP)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وللرومانسية كماماتها!

    كانت الصين من مقدمة الدول التي فرضت وضع الكمامات الواقية. لكن هذه الإجراءات الحكومية المشددة لم تمنع هذا الثنائي من التمتع بالرقص في الأجواء الربيعية بمدينة شينيانغ الصينية.

  • Israel Jerusalem Coronavirus (picture-lliance/dpa/I. Yefimovich)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    لا تساهل في إجراءات الوقاية

    في إسرائيل أيضاً فُرضت إجراءات وقائية صارمة لمواجهة فيروس كورونا. فرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمر بفرض حظر تجوال بإشراف الشرطة والجيش. يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات، ففي الصورة يطالب شرطي يرتدي الكمامة بمدينة القدس أحد اليهود المتدينين بالعودة لمنزله.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/ZUMA Wire/A. Hasaballah)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    كمامات فنية

    أما في قطاع غزة فيحاول الفنانون تشجيع المواطنين على وضع الكمامات، حيث قاموا برسم الأشكال الفنية المبهجة عليها. فرضت حكومة القطاع على السكان منع التجمعات وتقييد للخروج من المنزل، وأدى ذلك إلى إلغاء "مسيرات العودة" خوفاً من انتشار العدوى.

  • Coronavirus in Kolumbien Bogota Polizist mit agressivem Mundschutz (AFP/L. Robayo)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    ظهور "الرجل الأخضر" في كولومبيا

    اختارت الشرطة الكولومبية تصميمات مثيرة للجدل على الكمامات الواقية. تُظهر الصورة شرطي يرتدي كمامة مرسوم عليها وجه "الرجل الأخضر" المعروف باسم "هولك"، وهو شخصية خيالية ابتكرها الفنانين الأمريكيين ستان لي وجون كيربي وظهرت في مجلات الأبطال الخارقين في 1962 وفي العديد من الأفلام والمسلسلات. ويُعد هولك أحد أقوى الأبطال الخارقين، مما يطرح التساؤل عن سبب اختيار هذا الشرطي له.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Getty Images/AFP/L. Venance)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    مشاكل في فرنسا بسبب الكمامات

    قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة أحد مصانع تصنيع الكمامات والملابس الواقية في سانت بارتيليمي دانجو بغرب فرنسا. أدى نقص الملابس والمعدات الوقائية إلى رفع مئات الأطباء لدعوى قضائية ضد الحكومة لعدم توفيرها لهم في هذا الوقت الحرج. إلا أن العديد من الأطباء مازالوا يقومون بأداء واجبهم رغم النقص. إعداد: أستريد بانغه دي أوليفيرا/ س.ح



 

 

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