ميركل تحذر من إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات بالأماكن العامة

رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجدل الدائر في الأيام الأخيرة حول إلغاء إلزام ارتداء الكمامات في المتاجر على خلفية جائحة كورونا.
ونقل المتحدث باسمها، شتيفن زايبرت، اليوم الاثنين (السادس من تموز/يوليو 2020) في برلين على لسانها: "حيثما لا يمكن ضمان الحد الأدنى للمسافة الآمنة في الحياة العامة، فإن الكمامات ستظل أداة مهمة ولا غنى عنها من منطلق الوضع الحالي".
وأكدت المستشارة على ضرورة ارتداء الكمامات من أجل الحفاظ على انخفاض عدد الإصابات وحماية المجتمع وأنفسنا من المرض. وأضاف زايبرت باسمها أن "هذا يعني أنه سواء في الحافلات أو في المترو أو في المتاجر يجب أن يظل ارتداء الكمامات إلزامياً"، مؤكداً أهمية ذلك بشكل خاص في موسم العطلة الصيفية.
وقال المتحدث باسم ميركل إنه "حتى المناطق التي قد يكون لديها عدد صغير جداً من الحالات تتلقى تدفقات من مناطق أخرى في البلاد"، مضيفاً أن الانتقالات مرحب بها، "لكن يتعين أن تتم بمراعاة القواعد التي تخدمنا حتى الآن بشكل جيد في مكافحة الجائحة على مدار الشهور الماضية، بالتحديد المسافة الآمنة وقواعد النظافة وارتداء الكمامات حيثما يكون ذلك ضروريا".
وتأتي التصريحات التي نقلها زايبرت باسم ميركل على خلفية إثارة وزير الاقتصاد المحلي في ولاية ميكلنبورغ-فوربومرن، هاري غلافه، جدلاً حول إنهاء قريب لإلزام ارتداء الكمامات في المتاجر، وذلك خلال تصريحات لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية أمس الأحد.
وأعلن الوزير المحلي عن إجراء محادثات مع وزراء الولايات المجاورة في شمال ألمانيا (بريمن وهامبورغ وسكسونيا السفلى وشليزفيغ هولشتاين)، بهدف الوصول لأرضية موحدة في الولايات الواقعة بشمال ألمانيا.
في المقابل أعلنت ولايات بافاريا وبرلين وراينلاند بفالس تمسكها بإلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة. واكد رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر أن ولايته لن تلغي قرارها حول إلزامية ارتداء الكمامات لأنه "بات من الإجراءات القليلة ضد انتشار كورونا".
ولايات ألمانية أخرى كشفت أنها تفكر في إلغاء فرض ارتداء الكمامة في المتاجر، من بينها ولاية سكسونيا آنهالت، التي قالت وزيرة الصحة بها، بيترا غريم بينه، "علينا النقاش ما إذا كان من الممكن إلغاء الالتزام بارتداء الكمامة في المتاجر، لاسيما عندما تكون هناك إمكانية للحفاظ على مسافات كافية".
خ.س/أ.ح (د ب أ، صحافة ألمانية)
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