ميركل تحث مجدداً على احترام إجراءات كورونا.. فهل من مستجيب؟

أصرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على مراعاة الوضع المعرفي كمعيار لاعتماد أي قيود جديدة لمواجهة تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ظل احتدام الوضع الحالي. وجاءت تصريحات ميركل اليوم الثلاثاء (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) عشية مشاورات مرتقبة بينها وبين رؤساء حكومات الولايات غداً الأربعاء.



ومجدداً تحذر المستشارة الألمانية بشدة بما وصفته "الدخول في مواقف صعبة للغاية" في حال لم يتم احترام الإجراءات اللازمة موضحة "أننا نعلم الطريقة التي يمكننا بها حماية أنفسنا".

من جهته، دعا نائبها من الحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس إلى اتخاذ إجراءات إضافية سريعة في مواجهة تزايد هائل لأعداد الإصابات، وذلك في بلد يحكمه النظام الفدرالي، حيث تعتمد كل ولاية إجراءات خاصة بها لمواجهة انتشار الجائحة العالمية. وقال شولتس الذي يشغل أيضاً منصب وزير المالية الألماني اليوم الثلاثاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الزيادة المأساوية لأعداد الإصابة خلال الأيام الماضية "مثيرة للقلق للغاية"، وتابع: "من الضروري الآن اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة من أجل كسر هذه الموجة الجديدة".

وتابع نائب ميركل أنه لابد أن تكون الإجراءات الإضافية موجهة نحو الهدف ومحددة لفترة زمنية معينة، مشدداً على أنه "لابد أن تشمل هذه الإجراءات جميع أنحاء ألمانيا بشكل موحد قدر الإمكان وأن تكون واضحة بشكل عام".

وتسود الخشية من أن تقفز الأعداد إلى مستوى فرنسا أو إسبانيا، فوزير المالية الألماني بيتر ألتماير من جهته، يتوقع وصول عدد الإصابات اليومية إلى نحو 20 ألف إصابة نهاية الأسبوع الجاري.

يشار إلى أن معهد "ربورت كوخ" الألماني أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 11409 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون يوم واحد.

و.ب/خ.س (أ ف ب، د ب أ)