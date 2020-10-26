 ميركل تحث مجدداً على احترام إجراءات كورونا.. فهل من مستجيب؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.10.2020

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أخبار

ميركل تحث مجدداً على احترام إجراءات كورونا.. فهل من مستجيب؟

للمرة الثالثة وفي غضون أيام قليلة تحث ميركل مواطنيها على تطبيق اجراءات مواجهة فيروس كورونا، والتي باتت "معروفة للجميع". ونائبها يطالب بإجراءات موحدة وسط ارتفاع مهول لأعداد الإصابات اليومية.

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (صورة أرشيفية)

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (صورة أرشيفية)

أصرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على مراعاة الوضع المعرفي كمعيار لاعتماد أي قيود جديدة لمواجهة تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ظل احتدام الوضع الحالي. وجاءت تصريحات ميركل اليوم الثلاثاء (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) عشية مشاورات مرتقبة بينها وبين رؤساء حكومات الولايات غداً الأربعاء.

مختارات

في قمة الاندماج، تحفظت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على مقترح منح الحكومة الاتحادية مزيداً من الصلاحيات على حساب الولايات، وذلك لمكافحة أزمة كورونا. وذهبت ميركل إلى أن الجائحة تؤثر بشكل كبير على اندماج المهاجرين.

عبر خبراء ألمان عن مخاوفهم من وقوع انكماش اقتصادي في البلد، بشكل يؤثر بشكل بالغ على الوظائف وعلى قطاعات الخدمات، غير أن وزير المالية يرى أن بلاده قادرة على تحمل الأعباء.

كشفت نتائج استطلاع في ألمانيا أن أكثر من نصف الألمان يعتبرون أن القيود السارية لاحتواء جائحة كورونا كافية، فيما تستعد المستشارة أنغيلا ميركل لدعوة الولايات لمزيد من القيود، وسط انقسامات الشارع الألماني اتجاه تلك القيود.


ومجدداً تحذر المستشارة الألمانية بشدة بما وصفته "الدخول في مواقف صعبة للغاية" في حال لم يتم احترام الإجراءات اللازمة موضحة "أننا نعلم الطريقة التي يمكننا بها حماية أنفسنا".
من جهته، دعا نائبها من الحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس إلى اتخاذ إجراءات إضافية سريعة في مواجهة تزايد هائل لأعداد الإصابات، وذلك في بلد يحكمه النظام الفدرالي، حيث تعتمد كل ولاية إجراءات خاصة بها لمواجهة انتشار الجائحة العالمية. وقال شولتس الذي يشغل أيضاً منصب وزير المالية الألماني اليوم الثلاثاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الزيادة المأساوية لأعداد الإصابة خلال الأيام الماضية "مثيرة للقلق للغاية"، وتابع: "من الضروري الآن اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة من أجل كسر هذه الموجة الجديدة".
وتابع نائب ميركل أنه لابد أن تكون الإجراءات الإضافية موجهة نحو الهدف ومحددة لفترة زمنية معينة، مشدداً على أنه "لابد أن تشمل هذه الإجراءات جميع أنحاء ألمانيا بشكل موحد قدر الإمكان وأن تكون واضحة بشكل عام".
وتسود الخشية من أن تقفز الأعداد إلى مستوى فرنسا أو إسبانيا، فوزير المالية الألماني بيتر ألتماير من جهته، يتوقع وصول عدد الإصابات اليومية إلى نحو 20 ألف إصابة نهاية الأسبوع الجاري.
يشار إلى أن معهد "ربورت كوخ" الألماني أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 11409 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون يوم واحد.
 و.ب/خ.س (أ ف ب، د ب أ)

  • USA Trump verlässt Krankenhaus (Erin Scott/Reuters)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ترامب هو ترامب

    بعد أيام من ثبوت إصابته وزوجته ميلانيا، لم يترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (74 عاماً) لدى عودته إلى البيت الأبيض استهتاره واستخفافه بكوفيد-19، إذ نزع كمامته وحث الأمريكيين على عدم الخوف من المرض الذي جعل بلاده تعاني من أكبر رقم وفيات بالفيروس وبواقع أكثر من مائتي ألف إنسان.

  • USA | Trump grüßt Anhänger vor Militärkrankenhaus (Alex Edelman/AFP/Getty Images)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    استغلال إصابته سياسياً؟

    في أثناء وجوده في المشفى حرص ترامب على متابعة التواصل مع جمهوره عبر تويتر، الذي يتابعه من خلاله أكثر من 87 مليون إنسان: خلال ساعة واحدة من صباح الاثنين (الخامس من تشرين الأول/أكتوبر) غرد الرئيس الأمريكي أكثر من عشرين مرة. في بعضها حث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. كما قام بجولة في السيارة على أنصاره المتجمعين خارج المستشفى. البعض يتهم ترامب بمحاولة ترامب استغلال الأمر في حملته الانتخابية.

  • England London | Boris Johnson während Kabinettssitzung (picture-alliance/AP Photo/S. Dawson)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    بوريس جونسون

    في أواخر آذار/مارس الماضي أصيب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (55 عاماً) بفيروس كورونا الذي أدخله المشفى لأسبوع. وقد وضع تحت المراقبة والعناية المشددة لمدة ثلاثة أيام أعطي فيها الأكسجين. وفاقت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس النصف مليون في المملكة المتحدة، وزاردت الوفيات عن 42 ألف إنسان.

  • Brasiliens Präsident Bolsonaro unterzieht sich Corona-Test (picture-alliance/dpa/E. Peres)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    جايير بولسونارو

    في تموز/يوليو أصيب الرئيس البرازيلي (65 عاماً)، الذي طالما استهتر وسخر من مرض كوفيد-19، بكورونا. وحتى بعد إصابته لم يلتزم بولسونارو بنصائح أطبائه وواصل المصافحة باليد واحتضان مناصريه. كما شخصت زوجته وولده بأنهما مصابان. تقترب إصابات كورونا في البرازيل من خمسة ملايين والوفيات من 150 ألفاً. وفي أمريكا الجنوبية أصيبت الرئيسة الانتقالية لبوليفيا، أما في أمريكا الوسطى فقد أصيب رؤساء هندوراس وغواتيمالا.

  • EVP Kongress in Zagreb (picture-alliance/dpa/D. Vojinovic)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    سيلفيو برلسكوني

    في الثاني من أيلول/سبتمبر أعلن عن إصابة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني (83 عاماً) بكورونا. كما أصيب اثنان من أولاده وعشيقته التي تبلغ من العمر 30 عاماً. وقضى برلسكوني إجازة في جزيرة سردينيا حيث التقى هناك فلافيو برياتوري الشخصية الشهيرة في عالم سباقات فورومولا-1 والذي يملك عددا من النوادي الليلية. وكان الأخير قد شخص بأنه مصاب بفيروس كورونا.

  • Kanada Justin und Sophie Gregoire Trudeau (Reuters/P. Doyle)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    زوجة ترودو

    شخصت زوجة رئيس الوزراء الكندي صوفي غريغوار ترودو بإصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من بريطانيا في منتصف آذار/مارس. وقد صرح زوجها، جاستن ترودو، لاحقاً أنه عزل نفسه لمنع نقل العدوى للغير. وحتى إعداد هذا الألبوم بلغ عدد الإصابات المؤكدة في كندا أكثر من 168 ألفاً وتقترب الوفيات من حاجر 10 آلاف.

  • Brüssel Brexit-Unterhändler Michel Barnier (Reuters/Y. Herman)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ميشيل بارنييه

    أصيب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل (بريكست)، ميشيل بارنييه، بكوفيد-19 في آذار/مارس الماضي. وقد غرد المسؤول الأوروبي على تويتر: "أنا بصحة جيدة ومعنوياتي عالية"، مضيفاً أنه يتبع وفريقه التعليمات.

  • Screenshot | Russland Sotschi Treffen Putin Lukaschenko | Alexander Lukaschenko (picture-alliance/Russian Look/V. Listsyn)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ألكسندر لوكاشينكو؟

    في الثامن من تموز/يوليو وقبيل أيام من الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا أعلن الرئيس ألكسندر لوكشسينكو (66 عاماً) أنه أصيب بالفيروس وشفي منه دون أن تظهر عليه أعراض المرض. واعتبر بعض المراقبين توقيت الإعلان كجزء من حملته للانتخابات الرئاسية التي رفضت المعارضة نتائجها ونزلت للشارع للاحتجاج ضد الديكتاتور الذي يمسك بتلابيب السلطة في بلاده منذ 26 عاماً.


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