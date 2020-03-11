 ميركل تحثّ الألمان على ″التضامن″ لمواجهة كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.03.2020

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ميركل تحثّ الألمان على "التضامن" لمواجهة كورونا

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المواطنين في ألمانيا إلى التضامن في مواجهة أزمة فيروس كورونا. وتعهدت المستشارة بحزمة معونات اقتصادية لتخطي ما أسمته بزمن "غير عادي".

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير الصحة ينس شبان

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير الصحة ينس شبان

توجهت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى الشعب الألماني، مطالبة إياه بالتحلي بروح التضامن لأجل مواجهة خطر فيروس كرونا بعد تصريحات سابقة لها لم تستبعد فيها إصابة من ستين إلى سبعين بالمائة من سكان ألمانيا بالفيروس.

وقالت ميركل اليوم الأربعاء (11 من مارس/ آذار 2020)، في برلين: "هنا يتعرض تضامنا وتعقلنا ومشاعرنا تجاه بعضنها البعض للاختبار، وأتمنى أن نجتازه بنجاح".

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وأكدت ميركل أن الحكومة الألمانية ستبذل كافة الجهود لتقليل العواقب الاقتصادية الناجمة عن الأزمة، وقالت: "سنفعل كل ما هو ضروري"، مؤكدة ضرورة اجتياز ألمانيا هذا الوضع على نحو جيد.

وتحدثت ميركل عن وضع غير عادي، مضيفة أنه يتعين الانتظار حتى النهاية لمعرفة ماذا سيعني ذلك بالنسبة للموازنة العامة.

وتُلمح ميركل بذلك إلى تخلي محتمل عن سياسة عدم إدخال ديون جديدة للموازنة، أو ما يعرف إعلاميا بميزانية بصفر ديون.

وأعربت المستشارة عن رفضها لإغلاق الحدود الألمانية بسبب تفشي الفيروس المستجد. وقالت: "نرى في ألمانيا أن إغلاق الحدود ليس الرد المناسب على التحديات".

ومن جانبه، قال وزير الصحة الألماني، ينز شبان: "إغلاق الحدود بوجه عام لن يمنع ما سيحدث هنا". ومن ناحية أخرى، أوضحت ميركل وشبان أنه بالرغم من تقييد صادرات مستلزمات الوقاية الطبية من ألمانيا لا بد من مواصلة التصدير، وقالت ميركل: "لكن نريد أن نعلم أن هذه المستلزمات تصل إلى الأيدي المستحقة والجهات المستحقة". وذكر شبان أنه قبل قرار التقييد تم رصد تجار يستهدفون شراء الكمامات الطبية لدى الشركات، مشيرا إلى أن الغرض من عمليات الشراء هذه ليس تلبية الطلب، بل توفيره لمن يدفع أكثر، موضحا أن هذا الأمر انتهى منذ تقييد تصدير المستلزمات الطبية.

 

و.ب/ح.ز (د ب أ، ا ب د )

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