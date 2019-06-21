ميركل تجدد دعوتها لإيجاد حل سياسي للأزمة مع إيران

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن معارضتها للتصرفات المنفردة في السياسة الدولية. وقالت ميركل اليوم السبت (22 حزيران/يونيو 2019) خلال مشاركتها في مؤتمر الكنيسة البروتستانتية في مدينة دورتموند الألمانية: "في بعض الأماكن يتم إعلان انعدام الثقة على أنه سياسة حكومية... بدون ثقة كأساس لا يمكن أن تنجح السياسة الدولية".

وقوبل خطاب ميركل بتصفيق كبير من المشاركين في فعالية الكنيسة. وعندما توجهت المستشارة إلى منصة إلقاء الخطاب، وقف العديد من الحضور في قاعة مركز "فيستفالنهاله" للمؤتمرات الممتلئة عن آخره وصفقوا لها. وقالت ميركل: "سنعتبر هذا تمريناً للاسترخاء".

وفي سياق الأزمة المتفاقمة مع إيران، قالت المستشارة الألمانية إن على المجتمع الدولي أن يسعى للتوصل إلى حل سياسي لأزمة إيران، مشيرة إلى أن قضية إيران ستطرح للنقاش خلال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ هذا الأسبوع في اليابان وإن كان ذلك على مستوى المحادثات الثنائية. وأضافت ميركل: "أقول إن هذا لا ينبغي أن يكون مجرد أمل، بل يتعين العمل من أجله بأقصى درجات الجدية. أرى أنه يجب أن يكون هناك حل سياسي".

وتأتي تصريحات المستشارة الألمانية بعد أن قال ترامب في سلسلة من التغريدات إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت مستعدة للانتقام من إيران في ثلاث مواقع مختلفة ولكنه ألغى الضربات قبل عشر دقائق من الموعد المحدد بعدما أخبره بشأن حصيلة الوفيات المحتملة.

وكانت إيران قد أسقطت ليلة الأربعاء/الخميس الماضية طائرة مسيرة أمريكية، بدعوى أنها تسللت إلى مجالها الجوي، بينما تقول الولايات المتحدة إن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية.

خ.س/أ.ح(د ب أ، رويترز)