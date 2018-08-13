 ميركل تتوقع محادثات صعبة مع بوتين حول مستقبل سوريا | أخبار | DW | 17.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ميركل تتوقع محادثات صعبة مع بوتين حول مستقبل سوريا

تعتزم المستشارة ميركل استغلال محادثاتها مع الرئيس الروسي بوتين في قصر ميزبيرغ بالقرب من برلين للتباحث حول مستقبل سوريا لمرحلة ما بعد الحرب، وخصوصا الإعداد للقمة الرباعية المقترحة بهذا الشأن في تركيا في الخريف المقبل.

Russland Sotschi - Vladimir Putin und Angela Merkel (Reuters/S. Karpukhin)

لا تتوقع المستشارة أنغيلا ميركل محادثات سهلة مع ضيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت في قصر ميزبيرغ بالقرب من برلين، عندما يلتقي الزعيمان للتشاور بشأن ملفات مهمة وساخنة، مثل الملف السوري وأوكرانيا إلى جانب قضايا الطاقة. وقالت المستشارة ميركل الجمعة (17 آب/أغسطس) إنها تتوقع محادثات صعبة حول سوريا وأوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

مختارات

وجه رئيس منظمة "الخوذ البيضاء" الإغاثية السورية، رائد الصالح، رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ودعا الصالح -في حوار مع DWعربية- بوتين إلى "التوقف عن الكذب" في الحالة السورية. (17.08.2018)

أكد الرئيس ترامب أنه الرئيس الأكثر "حزما" حيال روسيا إلا أنه ناقض على ما يبدو ما توصلت إليه أجهزة الاستخبارات الأميركية في رده على سؤال عما إذا كانت روسيا لا تزال تستهدف الولايات المتحدة قبل أن يستدرك البيت الأبيض ذلك. (18.07.2018)

وقالت في مؤتمر صحافي الجمعة في برلين بمناسبة زيارة رئيس وزراء مونتينيغرو دوسكو ماركوفيتش: "سيكون هناك جدل، وبالتأكيد، ستكون هناك أيضا نقاط يمكننا التفكير في طريقة كيفية دفعها في التعاون الثنائي أو الدولي وتحسينه". وأضافت أن "عدد المشاكل التي تقلقنا، من أوكرانيا إلى سوريا مرورا بمسألة التعاون، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، كبير جدا بحيث يمكن تبرير أن نكون في حوار دائم". وأوضحت أنه ليس من المتوقع التوصل إلى "أي نتيجة" محددة من اجتماع السبت.

ومن بين المواضيع المعقدة التي ستتناولها ميركل مع ضيفها الروسي بوتين ملف مستقبل سوريا لمرحلة ما بعد الحرب، فبوتين يسعى لإقناع ألمانيا بالمشاركة في حملة إعادة الأعمار في سوريا بحجة أن ذلك سيسمح بعودة اللاجئين السوريين، وهو ما ترغب فيه ألمانيا، لكنها ترغب في ترتيب سياسي لمرحلة ما بعد الحرب يحظى بدعم غربي. وتضطلع برلين من جهتها بدور ثانوي في التحالف الذي يتدخل في سوريا ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، لكنها تقيم علاقات وثيقة مع فاعلين في المنطقة مثل تركيا أو أكراد العراق. وتستضيف أيضا مئات آلاف اللاجئين السوريين.

وحول قمة رباعية بشأن سوريا قد تعقد في تركيا مع بوتين والرئيسين الفرنسي ايمانويل ماكرون والتركي رجب طيب أردوغان، قالت ميركل إن "اللقاء يكون مفيدا جدا، لو تم الإعداد الجيد له". وأضافت "الموعد لم يحدد بعد". يذكر أن المضيف التركي حدد السابع من أيلول/سبتمبر المقبل كموعد للقمة الرباعية، إلا أن الأطراف المعنية باللقاء لم تؤكد الموعد بعد.

من جانبه، قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان اليوم الجمعة إن ميركل تحدثت معه قبيل اجتماعها مع بوتين وبحثا الوضع في أوكرانيا وسوريا. ولم يذكر تفاصيل.

مشاهدة الفيديو 01:50
بث مباشر الآن
01:50 دقيقة

ماذا يقول رئيس منظمة الخوذ البيضاء الإغاثية للرئيس الروسي بوتين؟

يذكر أن المستشارة ميركل التقت نهاية تموز/يوليو الماضي مع رئيس أركان الجيش الروسي فالراي غرازيموف في برلين وتباحثت معه شروط سلام دائم في سوريا كشرط أساسي لعودة اللاجئين السوريين في ألمانيا إلى وطنهم.

وليس من المقرر أن يصدر بيان رسمي مشترك بعد اللقاء بين ميركل وبوتين يوم السبت، إلا أن من المرتقب أن يقدم كل من ميركل وبوتين بيانا منفصلا عن اللقاء قبل الاجتماع. كما لا توجد فرصة لطرح أسئلة على الزعيمين بعد اللقاء.

على صعيد آخر، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إنه لن يتم تقديم أي تمويل دولي لإعادة إعمار سوريا قبل بدء عملية سياسية "جادة ولا رجعة فيها" بقيادة الأمم المتحدة، وذلك مع قيام الولايات المتحدة بإعادة توجيه ملايين الدولارات من التمويل المخصص لإرساء الاستقرار بالمناطق المستردة من تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا لأغراض أخرى.

وأعلنت الوزارة أيضا أنه تم تعيين سفير الولايات المتحدة السابق لدى العراق جيم جيفري مستشارا خاصا لوزير الخارجية مايك بومبيو معنيا بالإشراف على المحادثات بخصوص انتقال سياسي في سوريا.

من جانب آخر، أعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة عن قلقهما من الوضع الانساني في إدلب التي يسيطر عليها معارضون للنظام وتتهيأ فيها الظروف لتكون ساحة المعركة الكبيرة المقبلة في سوريا. وفي مكالمة هاتفية اعتبر الزعيمان أن "المخاطر الإنسانية" في إدلب، حيث كثفت القوات الحكومية قصفها لمواقع المسلحين في الأيام الماضية، "مرتفعة جدا"، وفق ما ذكرت السفارة الفرنسية. ودعا الزعيمان كذلك الى "عملية سياسية شاملة لتحقيق السلام الدائم في المنطقة". 

ح.ع.ح/ف.ي (أ.ف.ب، رويترز)

  • Bildergalerie Putin wird 65 als Kind auf einem Klassenfoto (picture-alliance/Globallookpress.com)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    طفولة بسيطة

    ولد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)؛ فلاديمير بوتين، الذي يعتبر "أقوى رجل" في روسيا اليوم، حصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد. وتخرج في كلية الحقوق عام 1975 متخصصا في العلاقات الدولية. يجيد بوتين اللغتين الألمانية والإنجليزية. وعُرف عنه الاهتمام بفنون الدفاع عن النفس كما عمل مدرسا للعبة السامبو في عام 1973.

  • Russland Vladimir Putin in KGB-Uniform (picture alliance/Globallookpress/Russian Archives)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عين لدى المخابرات السوفياتية

    قبل أن يصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، تدرج في مهمات عديدة. ابن مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، عاصر الشيوعية وانضم إلى المخابرات السوفييتية (كي جي بي) كعميل لديها في ألمانيا الشرقية سابقا. غادر البلاد سنة 1985 ليعود إليها بعد خمس سنوات. وبعد رجوعه عام 1990 بدأت حياة بوتين السياسية انطلاقا من بلدية سانت بطرسبورغ.

  • Russland - Putin und Bürgermeister Anatoly Sobchak von St. Petersburg 1992 (Imago/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تدرج في السلطة

    عمل بوتين رئيسا للجنة الاتصالات الخارجية في سانت بطرسبورغ. وفي عام 1996 أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية. عام 1997، تقلد بوتين منصب نائب مدير ديوان الرئيس الروسي وعمل رئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان. وفي عام 1998 حقق قفزة كبيرة إذ عينه الرئيس الراحل يلتسين رئيسا للوزراء.

  • Russland Boris Jelzin and Wladimir Putin 1999 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    بداية الرئاسة

    بعد تنحي يلتسن أصبح بوتين رئيسا لروسيا بالوكالة، وبالتحديد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. وبعد ذلك بسنة، أي في مارس/آذار 2000، تقدم للانتخابات الرئاسية وفاز فيها. واستطاع بوتين في ظرف ثلاثة أشهر أن يسيطر على وسائل الإعلام. كما عرفت هذه المرحلة بالقضاء على التمرد في الشيشان حيث استخدم بوتين القبضة الحديدية.

  • Gaskrieg in Rußland (AP)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    ولاية ثانية

    أعيد انتخاب بوتين في عام 2004 لولاية رئاسية ثانية، بعد فوز كاسح ناهز 70 بالمائة من الأصوات. بوتين، الذي استفاد من النمو الاقتصادي ببلده لم يفلح في إنجاح علاقته بالغرب في هذه الفترة، وعرفت علاقة الجانبين توترا رفع من حدته اندلاع "الثورات الملونة" بجورجيا وأوكرانيا.

  • Russland - Vladimir Putin auf Feld (Getty Images/AFP/A. Druzhinin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نقاهة لم تستمر لأكثر من ولاية!

    لأن الدستور الروسي يمنع تولي أكثر من ولايتين متتاليتين، لم يتمكن بوتين من الترشح لولاية ثالثة عام 2008. فتبادل الأدوار مع رئيس حكومته ديمتري مدفيديف الذي نجح في انتخابات الرئاسة. حينها اكتفى بوتين بمنصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات.

  • Russland Moskau Anhänger feiern Putins Wahlsieg 2012 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Novoderezhkin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عودة "القيصر"

    عاد "القيصر"، كما يلقبه كثيرون، إلى رئاسة روسيا لولاية ثالثة بعد أن فوزه في 4 مايو/أيار2012 بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى. وقد حصل بوتين حينها على 63.6%. وتم انتخابه حينها وسط احتجاجات المعارضة الروسية وبعض المنظمات الدولية، التي تحدثت عن خروقات مست الانتخابات التي نصبت بوتين رئيسا للبلاد.

  • Bildergalerie Putin wird 65 Protest in der Ukraine Hitler Vergleich (Getty Images/AFP/S. Bobok)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تمدد في دول الجوار

    كانت الثورة الأوكرانية وتبعاتها فرصة استراتيجية بالنسبة لبوتين، حيث ضم "شبه جزيرة القرم" في أوائل 2014. وقد أجري في 16 مارس استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، وجاءت النتيجة لصالح روسيا بنسبة 95%. شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءا من روسيا القيصرية، عمل بوتين جاهدا على استرجاعها. ويرى البعض أن بوتين سعى بهذه الخطوة إلى إظهار قوة روسيا واختبار تمددها السياسي في دول الجوار.

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    الأزمة السورية ودعم الأسد

    لم يبق بوتين بعيدا عن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وبالأخص في القضية السورية حيث تدخلت بلاده عسكريا هناك. ويرى محللون أن استمرار الرئيس بشار الأسد في منصبه يعود بشكل كبير للدعم الذي تلقاه من بوتين، إلى جانب الأطراف الأخرى. كما يرون أن بوتين يسعى للاستفادة عسكريا وسياسيا واقتصاديا من خلال وجود قواته في سوريا التي يحرص على استمرار العلاقة التي جمعت بلده بها تاريخيا.

  • Russland Wahlen 2018 - Wahlsieg für Putin (Reuters/D. Mdzinarishvili)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نصر للمرة الرابعة

    "سأرشح نفسي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام" بهذا أعلن فلاديمير بوتين عن نيته في خوض غمار الانتخابات لعام 2018. بوتين الذي قال جملته هذه في 6 ديسمبر 2017، استطاع أن يحققها على أرض الواقع ويفوز برهان الولاية الرابعة لمدة ست سنوات. الأصوات. إعداد: مريم مرغيش.


مختارات

بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

استطاع فلاديمير بوتين أن يتدرج في حياته من منصب عميل للاستخبارات السوفياتية إلى رئيس لروسيا. بوتين حقق فوزاً كاسحاً في 19 مارس/ آذار 2018 ليظفر بولاية رابعة عن عمر يناهز 65 عاما. بالصور: محطات بارزة في حياة بوتين. (19.03.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

ماذا يقول رئيس منظمة الخوذ البيضاء الإغاثية للرئيس الروسي بوتين؟  

مواضيع ذات صلة

Deutschland G20 Begrüßung der Teilnehmer durch Merkel

ميركل تستضيف بوتين السبت لبحث ملف سوريا 13.08.2018

للمرة الثانية في غضون ثلاثة أشهر تلتقي المستشارة الألمانية انغلا ميركل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتشاور معه في ملفات عديدة في مقدمتها الوضع بسوريا وأوكرانيا إلى جانب مناقشة مشروع الغاز الروسي إلى أوروبا.

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Südkorea vs. Deutschland | Gerhard Schröder & Ehefrau Soyeon Kim

المستشار الألماني السابق شرودر يكشف تفاصيل زيجته الخامسة 11.07.2018

كشف المستشار الألماني السابق في مقابلة صحفية عن تفاصيل زواجه من حبيبته الكورية الجنوبية سويون كيم، موضحا سبب غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تربطه به علاقة صداقة، عن حفل زفافه المزمع تنظيمه في شهر أكتوبر القادم.

Brüssel NATO-Treffen Theresa May & Donald Trump

"الصدع" داخل حلف الناتو.. أي هزات ارتدادية على الشرق الأوسط؟ 12.07.2018

شد وجذب وتراشق لفظي وخلافات على مساهمة أعضاء حلف الناتو في ميزانيته. تلك كانت أبرز ما تصدر أخبار القمة التي اختتمت اليوم في العاصمة البلجيكية. ما تداعيات ذلك على دور وفعالية الناتو في الشرق الأوسط؟

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  