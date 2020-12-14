ميركل تتعهد لبايدين بتعزيز الالتزام العسكري لألمانيا وأوروبا

تعهدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بتعزيز الالتزام العسكري لألمانيا وأوروبا في القضايا العالمية. وقالت ميركل اليوم الخميس (21 كانون الثاني/يناير 2021) بالعاصمة برلين: "يتعين على أوروبا تحمل مزيد من المسؤولية بشكل عام، لا يسري ذلك على الناحية العسكرية فحسب، ولكن أيضاً على المجال الدبلوماسي وفي كثير من الأمور الأخرى". وتابعت المستشارة: "الخبر السار هو أننا في ألمانيا مستعدون لذلك وأن الاتحاد الأوروبي مستعد لذلك أيضاً".

وأشادت ميركل بأولى القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية التي اتخذها الرئيس الأمريكي الجديد، وذكرت أنها تتمثل في العودة إلى اتفاقية باريس للمناخ ووقف الخروج الأمريكي من منظمة الصحة العالمية وإلغاء حظر السفر بالنسبة لأشخاص منحدرين من دول ذات غالبية مسلمة.

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ميركل: تمديد الإغلاق ضروري

وفي سياق منفصل، دافعت المستشارة ميركل في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس عن قرار تمديد إجراءات العزل العام الصارمة في ألمانيا لأسبوعين حتى منتصف شباط/فبراير، وقالت إن ذلك ضروري لإبطاء وتيرة تفشي سلالة جديدة أكثر عدوى من فيروس كورونا. وقالت ميركل إن القيود المفروضة أظهرت نتائج تتمثل في تراجع أعداد الإصابات الجديدة، لكن سيكون من الخطأ تخفيف القيود في ظل رصد سلالة متحورة من الفيروس في ألمانيا.

وأضافت ميركل "جهودنا (في مواجهة الفيروس) تواجه خطرا، وهذا الخطر هو أكثر وضوحاً الآن عما كان عليه في بداية العام، وهو تحور الفيروس".

وتابعت "تظهر النتائج أن الفيروس المتحور هو أكثر قدرة على الانتشار من الفيروس الذي كنا نواجهه خلال العام الماضي، وهذا هو سبب رئيسي في الطفرة القوية في أعداد الإصابات في بريطانيا وأيرلندا".

وكانت ميركل اتفقت مع رؤساء حكومات الولايات يوم الثلاثاء على تمديد إجراءات العزل العام، الذي تُغلق بموجبه معظم المتاجر والمدارس وغيرها من الشركات غير الأساسية حتى 14 شباط/فبراير.

وسجلت ألمانيا، التي تخضع لإجراءات عزل عام منذ أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، أكثر من ألف وفاة و20 ألف إصابة اليوم الخميس.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)