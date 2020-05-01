 ميركل تتعهد بأكثر من 500 مليون يورو لتطوير لقاح مضاد لكورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.05.2020

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ميركل تتعهد بأكثر من 500 مليون يورو لتطوير لقاح مضاد لكورونا

تتواصل الجهود في كل أنحاء العالم لتطوير لقاح ضد فييروس كورونا. وفي هذا الإطار أعلنت المستشارة ميركل تخصيص مبلغ 525 يورو للتعاون الدولي في أبحاث كورونا، في المقابل كشفت وزيرة ألمانية عن برنامج لتطوير لقاح داخل ألمانيا.

المستشارة أنغيلا ميركل خلال مؤتمر المانحين الخاص بفيروس كورونا المستجد

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: الجائحة تمثل تحديا عالميا لا يمكن التغلب عليها إلا عبر  تعاون عالمي.

تعتزم ألمانيا تخصيص 525 مليون يورو للتعاون الدولي في تطوير لقاحات وأدوية مضادة لفيروس كورونا المستجد.هذا ما كشفت عنه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الاثنين (الرابع من مايو/ أيار 2020) خلال مؤتمر مانحين عبر الإنترنت، والذي دعت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين.

مختارات

وفق أحدث الإحصائيات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم قفز إلى ثلاثة ملايين و65 ألف إصابة، فيما توفي أكثر من 210 آلاف شخص أغلبهم في الولايات المتحدة وأوروبا، لكن عدد الضحايا تراجع في بعض الدول التي تضررت منه بشدة. (28.04.2020)

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وأضافت ميركل في كلمة مقتضبة أن الجائحة تمثل تحديا عالميا لا يمكن التغلب عليها إلا عبر  تعاون عالمي، منتقدة عدم استعداد الجميع إلى تعاون متعدد الأطراف في هذا الوقت، وقالت: "إنها لحظة الأمل"، مضيفة أن بلادها ستساهم في ذلك على نحو فعال.

بدورها تعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم مليار يورو لجهود تطوير لقاح وعلاجات وإجراء اختبارات لفيروس كورونا، وذلك في بداية المؤتمر الدولي للتعهدات لجمع الأموال لجهود تطوير لقاح  ضد فيروس كورونا. وقالت رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين أثناء إعلانها عن هذا المبلغ إن هذا مجهود "فريق أوروبا" مشيرة إلى أنه يضم مساهمات لدول أعضاء الاتحاد الأوروبي.

كما قال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل "حجم إجراءاتنا للمواجهة يجب أن يماثل حجم الأزمة"، مضيفا "هذه أيام سوداء، ولكنها أيضا أيام تكشف عن إنسانيتنا".

"برنامج خاص لتطوير لقاح في ألمانيا"

في غضون ذلك حذرت وزيرة البحث العلمي الألمانية، أنيا كارليتسيك، من المبالغة في التوقعات بشأن تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد خلال فترة قصيرة. وقالت خلال مؤتمر عبر الهاتف اليوم الاثنين: "لا ينبغي أن ننتظر معجزة". وأضافت الوزيرة الألمانية أنه ليس من المتوقع التوصل للقاحات قبل منتصف العام المقبل على أقرب تقدير.

وأعلنت الوزيرة "برنامجا خاصا وواسع النطاق" لتطوير اللقاح وتصنيعه في ألمانيا، موضحة أن البرنامج يقوم على دعم شركات الأدوية والمجموعات البحثية والتوسع في الاختبارات السريرية للقاحات.

وذكرت كارليتسيك أنه من المحتمل على سبيل المثال أن يشارك طوعا أشخاص من مهن وفئات معرضة لخطورة الإصابة بالعدوى، مثل رجال الشرطة والمدرسين والأطقم الطبية، في مراحل متأخرة من الاختبارات السريرية. وأوضحت كارليتسيك أنه يُجرى العمل على هذا البرنامج داخل الحكومة الألمانية، معربة عن أملها في طرحه قريبا.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

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