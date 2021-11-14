 ميركل تبحث مع لوكاشينكو وضع اللاجئين العالقين على الحدود | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.11.2021

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أخبار

ميركل تبحث مع لوكاشينكو وضع اللاجئين العالقين على الحدود

في اتصال هو الأول من نوعه لزعيم أوروبي، بحثت المستشارة أنغيلا ميركل مع الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو موضوع المهاجرين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا. والاتحاد الأوروبي يحضر حزمة عقوبات جديدة على بيلاروسيا.

آلاف اللائجين عند الحدود البيلاروسية البولندية (15/11/2021)

آلاف الأشخاص، ومعظمهم من الشرق الأوسط، ينتظرون الفرصة للعبور إلى أراضي الاتحاد الأوروبي الشرطة البولندية تصدهم

 

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت في تغريدة على تويتر إن المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل بحثت في اتصال هاتفي مع الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو "الوضع الصعب عند الحدود بين بيلاروسيا والاتحاد والأوروبي"، مؤكدا أن البحث تناول "بالذات الدعم الإنساني الضروري للمهاجرين واللاجئين المتواجدين هناك حاليا".

وذكر التلفزيون الرسمي في بيلاروسيا مساء اليوم الاثنين (15 نوفمبر/تشرين ثان 2021) أن الاتصال استمر لمدة نحو 50 دقيقة بحث خلاله الطرفان كيفية الحيلولة دون تصعيد الوضع على الحدود بالإضافة إلى الدعم الإنساني للمهاجرين العالقين في المنطقة الحدودية.

وحسب زايبرت والتلفزيون البيلاروسي تم الاتفاق على إجراء المزيد من الاتصالات حول الموضوع.

وهذا الاتصال الهاتفي هو الأول بين زعيم أوروبي ولوكاشينكو منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في بيلاروسيا في آب/أغسطس من العام الماضي، التي اعتبرها الاتحاد مزيفة، وبسبب والسلوك العنيف لقوات الأمن البيلاروسية ضد متظاهرين سلميين.  وقد فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات على مينسك.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عدلوا في وقت سابق من اليوم العقوبات المفروضة على بيلاروسيا حتى يمكن استخدامها لمعاقبة تسهيل الهجرة غير الشرعية إلى التكتل.

 وأعلن الممثل الأعلى للشئون الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل أن التكتّل سيفرض "في الأيام القادمة" عقوبات على بيلاروسيا، بعد أن أيد وزراء خارجية الدول الأعضاء الخطوة.  وقال بوريل بعد لقائه الوزراء إن العقوبات الجديدة ستطال "عددا كبيرا" من الأفراد والكيانات لدورهم في "تسهيل العبور غير القانوني لحدود الاتحاد الأوروبي". 

وأضاف المسؤول الأوروبي "من خلال توسيع نطاق العقوبات سنتمكن من استهداف المسؤولين عن استغلال المهاجرين". وأفاد دبلوماسيون أنه من المتوقع أن تشمل العقوبات الجديدة نحو 30 مسؤولا بيلاروسيا وشركة الطيران الحكومية ووكالات سفر متهمين بالمساعدة في إيصال المهاجرين إلى الحدود.

ويتهم الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو بنقل أشخاص بطريقة منظمة من مناطق أزمات إلى الحدود الخارجية للاتحاد. 

ماس يرفض استقبال بلاده للعالقين

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تدهور الوضع الإنساني للمهاجرين على الحدود البولندية مع بيلاروسيا

مختارات

من جانه أعرب هايكو ماس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الألمانية عن رفضه الواضح لإيواء بلاده لمهاجرين عالقين في بيلاروسيا.

وقال في أعقاب مشاورات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم: "سأدعو لإعادة الناس الموجودين هناك إلى أوطانهم" مشيرا إلى أن بالإمكان مشاهدة الناس يسافرون إلى بيلاروسيا بتذاكر طيران " بينما غالبية هؤلاء الذين يحصلون على حق اللجوء السياسي لديهم طرق مختلفة يتعين عليهم سلوكها".

وأعرب ماس عن اعتقاده بأن المهم إظهار أن الأمور لن تسير هكذا وأنه لا ينبغي استغلال الناس كأداة سياسية لحاكم بيلاروسيا لوكاشينكو بالتضليل من خلال ادعاءات كاذبة وطالب بأن تكون هناك حملات توعية بهذا الخصوص في أوطان هؤلاء الناس.

وأبدى ماس رد فعل متحفظ فيما يتعلق بالتقارير التي تحدثت عن أن لوكاشينكو بعث بإشارة مفادها استعداده للتنازل في الخلاف الدائر حول المهاجرين، وقال: "نحن لا نرى تهدئة على الأرض بل موقفا يتردى فيه الوضع على نحو مأساوي، نتمنى أن يكون هناك تراجع" في مينسك.

وفي خطوة يبدو أن الهدف منها نزاع فتيل الأزمة قبيل اجتماع الوزارء الأوروبين كان لوكاشنكو قد قال إن بلاده لا تريد أن تتطور الازمة إلى "صراع" وإنها تعمل على إعادة آلاف المهاجرين العالقين عند حدودها مع بولندا إلى بلادهم.

يذكر أن هناك آلاف الأشخاص، ومعظمهم من الشرق الأوسط، ينتظرون الفرصة للعبور إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، ويتزايد ضغط وجود هؤلاء المهاجرين على الحدود مع بولندا، ويقيم الآلاف في مخيمات مؤقتة في الغابة في الجانب البيلاروسي من الحدود بين بيلاروسيا وبولندا في ظل درجات حرارة وصلت إلى حد التجمد.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • A member of the civil guard rescues a baby that was separated from its parents, who were migrants, in the sea off Ceuta, Spain

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    إنقاذ في عرض البحر

    هذا الطفل لم يتجاوز عمره شهرين عندما أنقذه أحد عناصر خفر السواحل الإسبانية من الغرق. في مايو / آيار عام 2021، قامت السلطات المغربية بتخفيف سيطرتها الحدودية مع مدينة سبتة. وعلى إثر ذلك، حاول الألاف دخول جيب سبتة الإسباني سباحة على طول الساحل المغربي. وتظهر هذه الصورة الجانب القاسي لأزمة الهجرة في سبتة.

  • African migrant day labourers seeking small jobs, wait under a bridge in the Libyan capital Tripoli to be hired by potential employers

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    لا أمل

    يعد البحر المتوسط واحدا من أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم. ويجد العديد من المهاجرين الأفارقة أنفسهم عالقين في ليبيا بعد فشل محاولتهم في العبور إلى أوروبا في رحلات يحفها الموت من كل اتجاه. وفي ليبيا، يعيش المهاجرون في ظروف معيشية صعبة وغالبًا ما يضطرون إلى العمل في ظروف بائسة من أجل البقاء. وتظهر هذه الصورة مجموعة من الشباب بينهم قصر ينتظرون الحصول على فرصة عمل مؤقتة في طرابلس.

  • A Rohingya refugee carries her belongings to a temporary shelter after a fire destroyed a Rohingya refugee camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    الحياة في حقيبة سفر

    يشكل الأطفال قرابة 40 بالمائة من اللاجئين. في السنوات الأخيرة، اضطر قرابة 1.1 مليون شخص من أقلية الروهينغا المسلمة إلى الفرار من ميانمار إلى بنغلاديش بسبب العنف والاضطهاد على يد الجيش. ويعد مخيم الروهينغا في كوكس بازار ببنغلاديش واحدا من أكبر مخيمات اللاجئين عالميا. وحذرت منظمات من تزايد أعمال العنف والمخدرات وتهريب البشر وعمالة الأطفال وزواج القصر داخل المخيم الذي يأوي أكثر من مليون من الروهينغا.

  • An Ethiopian woman stands at a window of a temporary shelter at the Village 8 refugee transit camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    أحدث أزمة

    تسببت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الإثيوبية مؤخرا بحدوث موجة هجرة كبيرة. وعلى وقع هذا، بات أكثر من 90 بالمائة من سكان تيغراي يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وفر قرابة 1.6 مليون شخص بينهم 720 ألف طفل إلى السودان إذ يعيشون في ظل مخيمات مؤقتة وحياة بلا آفاق.

  • A family sits on a sidewalk in Athens, surrounded by bags

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    وجهة اللاجئين.. أين؟

    يعيش على الجزر اليونانية الكثير من اللاجئين ممن فروا من ويلات الحروب في سوريا وأفغانستان، إذ يحاول كثير منهم الوصول إلى ساحل اليونان انطلاقا من تركيا. وكان يقطن الكثير منهم مخيم موريا على جزيرة ليسبوس قبل أن تلتهمه النيران. لذلك قصدت هذه العائلة أثينا، لكنها لا تعرف الآن أين ستكون الوجهة المستقبلية؟

  • Afghan refugee children are seen at Afghan Basti refugee camp on a winter day outside Islamabad, Pakistan

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    قسوة العيش بلا مستقبل

    لا توجد مدارس للأطفال اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللجوء في باكستان. فهذا المخيم لا يزال موجودا منذ التدخل السوفيتي في أفغانستان عام 1979. ويعيش اللاجئون هنا في ظل ظروف معيشية صعبة إذ يفتقد المخيم للمياه النظيفة الصالحة للشرب وحتى مقومات السكن الأساسية.

  • Venezuelan refugees walk to a school where a temporary shelter has been set up

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    دعم ضروري من منظمات الإغاثة

    ترى أسر عديدة في فنزويلا أن لا مستقبل في هذا البلد ما يجعلهم يحاولون الوصول إلى كولومبيا في الجوار كي يحصلوا على مساعدات من الصليب الأحمر. وأقامت منظمات إغاثية وإنسانية غير حكومية مخيما مؤقتا في مدرسة ببلدة اراوكيتا الكولومبية الواقعة على الحدود من فنزويلا.

  • Children sit at school desks in a classroom

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    تعلم الاندماج

    يأمل العديد من اللاجئين في مستقبل أفضل لأطفالهم في ألمانيا. وفي هذا المنزل بمدينة كارلسروه الألمانية، يتم إعداد أطفال لاجئين للالتحاق بالمدراس الألمانية. وبسبب جائحة كورونا، تغيب هؤلاء الأطفال عن الحضور ما أدى إلى افتقادهم عنصرا هاما يساعدهم في الاندماج داخل هذا المجتمع الجديد. سابينه فابر/ م.ع


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