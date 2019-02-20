 ميركل تؤيد وضع لائحة جديدة لتصدير السلاح المصنوع بشكل مشترك | أخبار | DW | 27.02.2019

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أخبار

ميركل تؤيد وضع لائحة جديدة لتصدير السلاح المصنوع بشكل مشترك

خلال لقاء جمعها مع الرئيس الفرنسي ماكرون، أكدت المستشارة الألمانية ميركل على أهمية وضع لائحة جديدة لتصدير بضائع التسليح ذات الإنتاج المشترك، ولفتت إلى عزم البلدين تطوير الاستثمار المشترك بينهما خاصة في المجال التقني.

Frankreich, Paris: Staatsbesuch Angela Merkel trifft Emmanuel Macron (Reuters/G. Fuentes)

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على أهمية التعاون الألماني الفرنسي بالنسبة لتطوير الاتحاد الأوروبي. وخلال لقائها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قالت ميركل في باريس اليوم الأربعاء (27 شباط/ فبراير)، إن أوروبا تصبح قادرة على التحرك عندما تتبنى ألمانيا وفرنسا تصورات مشتركة، وطالبت بأن تكتسب أوروبا قدرة أكبر على التحرك على صعيد السياسة الخارجية وأوضحت "لن يُسْمَع إلى صوتنا عالميا إلا إذا ظهرنا بمواقف مشتركة".

مختارات

في جلسة برلمانية خاصة للرد على أسئلة نواب "البوندستاغ"، أوضحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن حكومتها تعتزم الانتهاء من التوجهات المتعلقة بتصدير السلاح قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل. (12.12.2018)

بعد شهور قليلة من دعوتها للعمل لإنشاء جيش أوروبي مشترك، عادت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لتؤكد أن بلادها ستكون بمثابة إشكالية في مثل هذه الجيش. وأوضحت ميركل جوانب خاصة بألمانيا تجعل منها "شريكا ليس سهلا". (11.01.2019)

وأعربت المستشارة عن تأييدها لوضع لائحة جديدة لتصدير بضائع التسليح ذات الإنتاج المشترك. وقالت إن ألمانيا يتعين عليها أن تبدي استعدادا للحوار مع  الشركاء الأوروبيين. وأوضحت ميركل: "لا يمكننا أن نؤيد إنشاء جيش أوروبي ولا يمكننا أن نصدق على ورقة مشتركة، وبعد ذلك نقول إننا غير مستعدين على الإطلاق لإجراء محادثات عندما يتعلق الأمر بمشاريع مشتركة وعندما يعتمد علينا شركاء". وتابعت: "ولذلك سنجري هذه المحادثات وسنجريها أيضا داخل الحكومة".

تجدر الإشارة إلى أن تصدير بضائع التسليح ذات الإنتاج المشترك من  الموضوعات الشائكة، حيث تواجه باريس ولندن انتقادات حادة لقرار ألمانيا وقف توريد أسلحة للسعودية على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، وتعزي باريس ولندن انتقادهما للقرار الألماني إلى أن المسألة تتعلق بمشاريع مشتركة.

وأضافت ميركل أن من الضروري إيجاد ردود مشتركة على الوضع الجيوسياسي المتغير وقضايا الهجرة وتحديات الرقمنة والتغير المناخي. كما طالبت المستشارة الألمانية بأن تكون ألمانيا وفرنسا قويتين في القطاع الاقتصادي وفي مجال الابتكارات، وتابعت أنها وماكرون متفقان على ضرورة الحديث مرة أخرى عن سياسة الصناعة للاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية المقبلة في آذار/ مارس. ولفتت ميركل إلى أن ألمانيا وفرنسا عازمتان على التعاون الوثيق ولاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكارات والمشروعات الاستراتيجية.

ع.أ.ج/ هـ د (د ب ا)

  • Terminator robot from the famous film

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    " أي آي " الثورة الثالثة في عالم السلاح

    كتب أكثر من مائة خبير في الذكاء الاصطناعي إلى الأمم المتحدة وطالبوها بحظر الأسلحة ذاتية التحكم التي يمكن أن تنشط دون تدخل بشري. حتى الآن لا وجود لروبوت قاتل، لكنّ القفزات في مجال الذكاء الاصطناعي جعل ظهورها ضمن المستقبل المنظور. في رسالتهم أكد الخبراء أنّ هذه الأسلحة ستمثل الثورة الثالثة، بعد البارود والأسلحة النووية.

  • Painted scene of British soldiers fighting France during the Napoleonic Wars

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    البارود

    أول ثورة في عالم السلاح حدثت باختراع البارود من قبل الصينيين الذين بدأوا باستخدامه بين القرنين العاشر والثاني عشر بما يمكنّهم من إطلاق مقذوفات من خلال مواسير أسلحة بسيطة. وسرعان ما انتشر في الشرق الأوسط وأوروبا في القرون التالية، وحال ما استقرت صناعتها، أثبتت الأسلحة النارية قدرتها على القتل بما يفوق بأضعاف قدرة القوس والسهم والرمح.

  • Scene from the siege of Mainz following the French Revolution in 1793

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    المدفعية

    أدى اختراع البارود الى دخول المدفعية الى الميدان. وشرعت الجيوش منذ القرن السادس عشر باستخدام قطع مدفعية قادرة على اطلاق كرات معدنية ثقيلة نحو جنود المشاة المهاجمين ولإحداث ثغرات في الأسوار المحيطة بالمدن والحصون . في القرن التاسع عشر طورت أنواع أشد فتكا من المدفعية وزج بها الى ميادين القتال في الحرب العالمية الأولى.

  • British soldiers with a machine gun in the trenches during WWI

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    الأسلحة الرشاشة

    أواخر القرن التاسع عشر اخترعت الأسلحة التي ترمي رشقات نارية متتالية سريعة، فغيرت فورا شكل ساحات الحرب. الأسلحة الرشاشة، كما باتت تعرف، أتاحت للمهاجمين السير نحو العدو تحت غطاء ناري كثيف يمنعه من المواجهة. قدرة السلاح المميتة تجلت في معارك الحرب العالمية الأولى حيث تمكن المتحاربون من قتل جنود المشاة وهم يتقدمون عبر الأرض بين القطعات.

  • WWI - Biplans fly in formation

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    الطائرات المقاتلة

    العقول التي تحرك الجيوش لم تهمل اختراع أول طائرة عام 1903، فبعد ست سنوات، اشترى الجيش الأمريكي أول طائرة حربية غير مسلحة وهي "رايت ميليتري فلاير" المنتجة عام 1909. في السنوات التي تلت، استمرت تجارب العلماء والمختصين على الطائرات وطورت القاذفة والمقاتلة. وفي نهاية الحرب العالمية الأولى، باتت القاذفات والمقاتلات عماد سلاح الجو الذي أنشأ مستقلا عن الجيوش.

  • German tanks and military transport during the German invasion of Poland during WWII

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    العجلات والوحدات الآلية

    اعتادت الجيوش على استخدام الجنود والخيول للحرب ولنقل المعدات العسكرية. ولكن بحلول الحرب العالمية الأولى بدأت الجيوش باستخدام الآليات من قبيل السيارات والدراجات النارية والشاحنات والدبابات والمدرعات وناقلات الأشخاص المدرعة فكانت النتيجة جيوشا شديدة البأس. ألمانيا النازية هي أول من أطلق استراتيجية الحرب الآلية الخاطفة " Blitzkrieg".

  • V-2 rocket launch

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    الصواريخ

    رغم قدرة المدفعية التدميرية، فقد بقي مداها قصير نسبيا، وجاء اختراع الصواريخ في الحرب العالمية الثانية ليتيح فجأة للجيوش استهداف أهداف تبعد عنها مئات الكيلومترات. كان أول صاروخ من صنع المانيا وهو V-2 بدائيا، لكنه أرسى القواعد لصناعة الصواريخ العابرة للقارات والقادرة على حمل رؤوس نووية.

  • US jets fly over Korea in 2017

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    الطائرات النفاثة

    ظهرت الطائرات النفاثة أول مرة نهاية الحرب العالمية الثانية الى جنب الطائرات المروحية. المحركات النفاثة زادت من سرعة وقدرة الطائرات على الارتفاع ما جعلها هدفا صعبا لمدفعية والأسلحة المضادة الطائرات وحتى شبكات الرادار. بعد الحرب العالمية الثانية طورت طائرة استطلاع نفاثة تملك القدرة على التحليق على ارتفاع 25 كيلومتر وتطير بسرعة تفوق سرعة الصوت.

  • French atom bomb test near Mururoa

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    الأسلحة النووية

    الثورة الثانية في عالم السلاح اعلنت عن نفسها بشكل مروع في السادس من آب/ اغسطس 1945 حين القت الولايات المتحدة الأمريكية على مدينة هيروشما في اليابان "الصبي الصغير" وهي القنبلة النووية الأولى . قتلت القنبلة وجرحت فورا من 60 الى 80 ألف انسان . في الحرب الباردة طوّرت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا آلاف القنابل الأشد فتكا.

  • German soldier works with a radar screen

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    ماكنة الحرب في العصر الرقمي

    شهدت العقود الأخيرة تناميا في استخدام الكومبيوتر في الماكنة العسكرية. العالم الرقمي جعل وسائل الاتصال أسرع وأبسط، وزاد إلى حد كبير من دقة إصابات بعض الأسلحة. وتركز الجيوش اليوم على تطوير وسائل الحرب الإلكترونية، للدفاع عن البنية التحتية ولتمكين الجيوش من مهاجمة الخصوم على فضاء السايبر.الكسندر بيرسن/ ملهم الملائكة


مختارات

تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

يحذر خبراء الذكاء الاصطناعي" أي آي " من مخاطر ثورة قد تحدث لو طُورت أسلحة مميتة ذاتية التحكم والعمل بشكل غير مدروس، لكنّ السؤال المهم يبقى: ما هي الاختراعات التي أحدثت فعلا ثورات في عالم السلاح وصناعته؟ (16.11.2017)  

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