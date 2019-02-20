ميركل تؤيد وضع لائحة جديدة لتصدير السلاح المصنوع بشكل مشترك

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على أهمية التعاون الألماني الفرنسي بالنسبة لتطوير الاتحاد الأوروبي. وخلال لقائها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قالت ميركل في باريس اليوم الأربعاء (27 شباط/ فبراير)، إن أوروبا تصبح قادرة على التحرك عندما تتبنى ألمانيا وفرنسا تصورات مشتركة، وطالبت بأن تكتسب أوروبا قدرة أكبر على التحرك على صعيد السياسة الخارجية وأوضحت "لن يُسْمَع إلى صوتنا عالميا إلا إذا ظهرنا بمواقف مشتركة".

وأعربت المستشارة عن تأييدها لوضع لائحة جديدة لتصدير بضائع التسليح ذات الإنتاج المشترك. وقالت إن ألمانيا يتعين عليها أن تبدي استعدادا للحوار مع الشركاء الأوروبيين. وأوضحت ميركل: "لا يمكننا أن نؤيد إنشاء جيش أوروبي ولا يمكننا أن نصدق على ورقة مشتركة، وبعد ذلك نقول إننا غير مستعدين على الإطلاق لإجراء محادثات عندما يتعلق الأمر بمشاريع مشتركة وعندما يعتمد علينا شركاء". وتابعت: "ولذلك سنجري هذه المحادثات وسنجريها أيضا داخل الحكومة".

تجدر الإشارة إلى أن تصدير بضائع التسليح ذات الإنتاج المشترك من الموضوعات الشائكة، حيث تواجه باريس ولندن انتقادات حادة لقرار ألمانيا وقف توريد أسلحة للسعودية على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، وتعزي باريس ولندن انتقادهما للقرار الألماني إلى أن المسألة تتعلق بمشاريع مشتركة.

وأضافت ميركل أن من الضروري إيجاد ردود مشتركة على الوضع الجيوسياسي المتغير وقضايا الهجرة وتحديات الرقمنة والتغير المناخي. كما طالبت المستشارة الألمانية بأن تكون ألمانيا وفرنسا قويتين في القطاع الاقتصادي وفي مجال الابتكارات، وتابعت أنها وماكرون متفقان على ضرورة الحديث مرة أخرى عن سياسة الصناعة للاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية المقبلة في آذار/ مارس. ولفتت ميركل إلى أن ألمانيا وفرنسا عازمتان على التعاون الوثيق ولاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكارات والمشروعات الاستراتيجية.

ع.أ.ج/ هـ د (د ب ا)