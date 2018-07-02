 ميركل تؤكد على وجود إرادة لحل الخلاف مع زيهوفر حول اللجوء | أخبار | DW | 02.07.2018

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أخبار

ميركل تؤكد على وجود إرادة لحل الخلاف مع زيهوفر حول اللجوء

هل يصعد الدخان الأبيض أخيرا من العاصمة الألمانية برلين وتتوصل المستشارة ميركل إلى اتفاق مع وزير داخليتها وحليفها البافاري زيهوفر حول ملف اللجوء؟ المستشارة أكدت قبيل لقائهما على وجود إرادة للحل ما رفع منسوب التفاؤل.

Brüssel Bundeskanzlerin Angela Merkel (Reuters/F. Lenoir)

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل استعدادها لحل الخلاف مع حليفها البافاري حول سياسة اللجوء. ونقلت مصادر مشاركة في اجتماع الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي عن ميركل قولها اليوم الاثنين (الثاني من تموز/ يوليو 2018) أن مصير التحالف المسحي (الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) يستحق بذل كل جهد في محاولة التوصل إلى تفاهم.

وأضافت ميركل أن الرغبة في حل النزاع كبيرة، مؤكدة ضرورة أن يتم الآن تصفية المسألة المتعلقة بكيفية التوفيق بين السياسات القومية  والأوروبية. وأوضحت أن النتائج التي توصلت إليها خلال القمة الأوروبية في بروكسل لم يتم تقييمها على نحو موحد داخل التحالف المسيحي، مؤكدة في الوقت نفسه أن الإرادة للحل متوفرة.

مختارات

يبدو أن الخلاف بين قطبي التحالف المسيحي الحاكم في ألمانيا يدخل مرحلة جديدة، فقد توالت أنباء عن رفض هورست زيهوفر في اجتماع حزبه اليوم للنتائج التي توصلت لها المستشارة ميركل مع شركائها الأوروبيين بشأن أزمة اللجوء والهجرة. (01.07.2018)

كشف تقرير صحفي أن عمليات إعادة طالبي لجوء من ألمانيا إلى دول كان قد تم تسجيلهم فيها بالفعل في الاتحاد الأوروبي، كثيرا ما تفشل بسبب مشكلات في ألمانيا. ومصر ترفض إستقبال مراكز لتجميع المهاجرين على أراضيها. (01.07.2018)

وذكرت ميركل أنه كان عملاً شاقاً خلال القمة الأوروبية إصدار وثيقة مشتركة لكافة الدول الأعضاء في الاتحاد، مشيرة إلى أن تلك الدول متضررة على نحو متباين للغاية من أزمة اللجوء. وفي إشارة إلى نتائج القمة الأوروبية تحدثت ميركل عن يوم جيد لأوروبا.

في غضون ذلك كشف استطلاع للرأي أن زيهوفر لا يحظى بدعم غالبية أنصار حزبه في مطلبه باتخاذ إجراءات قومية منفردة في سياسة اللجوء. وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه الاثنين، أن 48 بالمائة فقط من أنصار الحزب يدعمون وزير الداخلية في مطلبه، بينما يدعم 49 بالمائة من أنصار الحزب المستشارة ميركل في تمسكها بالتوصل لحل أوروبي بشأن سياسة اللجوء.

وبحسب الاستطلاع، فإن 69 بالمائة من الألمان بوجه عام يدعمون ميركل في موقفها. كما بلغت نسبة الدعم لها بين أنصار حزبها المسيحي الديمقراطي 83 بالمائة، وأنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي 85 بالمائة، وحزب الخضر 95 بالمائة، وحزب "اليسار" 79 بالمائة، والحزب الديمقراطي الحر 66 بالمائة. وفي المقابل دعمت غالبية أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي موقف زيهوفر (88 بالمائة).

ويشار إلى أن زيهوفر يريد طرد طالبي اللجوء المسجلين في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، من عند الحدود الألمانية، بينما ترفض ميركل ذلك مفضلة حلاً أوروبياً شاملاً لهذه القضية. وبسبب تصاعد الخلاف بينهما، لوح زيهوفر بالاستقالة من منصبيه (رئيس للحزب البافاري ووزير للداخلية) ما لم يتوصل إلى حل اليوم خلال لقائه بميركل.

أ.ح/ ع.غ (د ب أ)

  • Deutschland CSU-Parteitag Horst Seehofer & Bundeskanzlerin Angela Merkel (picture-alliance/AP Photo/S. Hoppe)

    ميركل وزيهوفر .. قصة خلاف معلن!

    صفعة في وجه ميركل

    الصدام بين الحليفين حصل لأول مرة خلال مؤتمر الحزب المسيحي الاجتماعي في نوفمبر 2015، فبعدما شددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمام المندوبين على رفضها وضع حدٍ أقصى لعدد اللاجئين، إعتلى زيهوفر المنصة ليطالب بتقنين عدد اللاجئين الوافدين إلى ألمانيا. واضطرت المستشارة ميركل إلى الوقوف بجانبه طيلة 13 دقيقة وقد عيل صبرها.

  • Deutschland Unterzeichnung Koalitionsvertrag 2013 (picture-alliance/dpa/H. Hanschke)

    ميركل وزيهوفر .. قصة خلاف معلن!

    سحر البداية

    ساد الإنسجام بالفعل بين الشريكين، في كانون الثاني/ ديسمبر 2013 ـ قبل أزمة اللجوء . في الصورة رؤساء الأحزاب زيغمار غابرييل (الحزب الاشتراكي الديمقراطي ) وأنغيلا ميركل ( الحزب المسيحي الديمقراطي) وهورست زيهوفر ( الحزب المسيحي الاجتماعي) يمسكون باتفاقية التحالف الموقعة لتشكيل ائتلاف حكومي كبير. وللمرة الثالثة يحكم ألمانيا تحالف من الأحزاب الثلاثة.

  • Deutschland 2015 Bundespressekonferenz | Angela Merkel, Bundeskanzlerin (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    ميركل وزيهوفر .. قصة خلاف معلن!

    "سننجح في إتمام المهمة"

    في نهاية أغسطس 2015، أثناء المؤتمر الصحفي الاتحادي تشرح ميركل جملتها التي طبعت فترة حكمها أكثر من أي تصريح آخر: "سننجح في ذلك". وقالت أمام الصحفيين بأن هذه الجملة كانت تحمل نبرة تشجيع واعتراف. وأن يستوعب زيهوفر ذلك بشكل مختلف، فهذا لا يُعتبر سرا. وسيعرض هذا الأخير قريبا مخططاته.

  • Deutschland 2016 CSU-Klausurtagung in Wildbad Kreuth | Horst Seehofer, Ministerpräsident Bayern (Imago/L. Barth)

    ميركل وزيهوفر .. قصة خلاف معلن!

    يظهر مستعدا للمقارعة

    خلال اجتماع الحزب المسيحي الاجتماعي في يناير 2016 طالب زيهوفر لأول مرة بتحديد عدد المهاجرين. وبوسع ألمانيا استقبال 200.000 لاجئ كأعلى سقف سنويا. وهذه المبادرة من قبل رئيس وزراء بافاريا السابق فاجأت ميركل. وبعدها بقليل هددت الحكومة البافارية برفع دعوى أمام محكمة الدستور الاتحادية ضد سياسة اللجوء التي تنهجها ميركل.

  • Deutschland Wahlkampf 2017 CDU & CSU in Bayern | Horst Seehofer & Angela Merkel (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    ميركل وزيهوفر .. قصة خلاف معلن!

    قرع الكؤوس تيمنا بمستقبل مشترك

    بمشاعر التشكيك يراقب ميركل وزيهوفر بعضهما البعض. ورغم جميع الخلافات هما يدركان تبعية بعضهما لبعض ويتقاربان مجددا بصعوبة. وفي مايو 2017 يقومان معا بحملة انتخابية داخل خيمة بيرة بافارية. إلا أن ميركل تبدو غير مقتنعة بالمبادرة.

  • Deutschland CSU Parteitag in Nürnberg (picture-alliance/AA/A. Gebert)

    ميركل وزيهوفر .. قصة خلاف معلن!

    انسجام مفتعل

    من خيمة البيرة إلى قاعة المؤتمرات. في ديسمبر 2017 تظهر خلال مؤتمر الحزب المسيحي الاجتماعي صورة مختلفة عن الخلاف في 2015. زيهوفر وميركل والخصام بسبب اللاجئين يبدو وكأنه انتهى. لكن وراء الواجهة يستمر الغليان.

  • Deutschland Koalitionsgespräche 2017 | Angela Merkel & Horst Seehofer (Imago/Ipon)

    ميركل وزيهوفر .. قصة خلاف معلن!

    في الطريق إلى محادثات تشكيل ائتلاف حكومي

    مشاهد الوئام أتت بثمارها. ميركل وزيهوفر يستعدان في نهاية أكتوبر 2017 بعد الفوز بالانتخابات التشريعية لخوض محادثات تشكيل تحالف. لكنهما لا يظهران كفريق واحد في المقر الرئيسي للحزب المسيحي الديمقراطي في برلين. ولا عجب في ذلك. وانصب النقاش على سياسة اللجوء للاتحاد المسيحي بالنظر إلى تحديد سقف أعلى.

  • Deutschland Ernennung der Minister | Horst Seehofer, Frank-Walter Steinmeier und Angela Merkel (picture-alliance/Geisler-Fotopress)

    ميركل وزيهوفر .. قصة خلاف معلن!

    حكومة جديدة، فرصة جديدة

    ميركل وزيهوفر أثناء تسلم المناصب. الرئيس فرانك فالتر شتاينماير يكلف في قصر "بيلفو" وزراء الحكومة الجديدة. وبالنسبة إلى الخصمين من الحزبين المتحالفين الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي تلوح في الأفق فرصة بداية جديدة.

  • Bundestag Horst Seehofer zum Familiennachzug (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    ميركل وزيهوفر .. قصة خلاف معلن!

    هو يلسع وهي تسكت

    بصفته وزيراً للداخلية انتقل زيهوفر من ميونيخ إلى برلين. منصبه كرئيس وزراء تولاه ماركوس زودر. ومقابل ذلك ينغص زيهوفر في العاصمة ضد سياسة ميركل حتى ولو كان ذلك أخف من السابق. ويظهر خلاف جديد لاسيما فيما يخص القوانين الجديدة الخاصة بلم الشمل العائلي للاجئين.

  • Deutschland Sebastian Kurz, Bundeskanzler Österreich & Horst Seehofer in Berlin (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    ميركل وزيهوفر .. قصة خلاف معلن!

    مشاكس ميركل

    زيهوفر يؤجل عرض "مخططه الشامل حول الهجرة" بسبب خلافات مع المستشارة. وفي الوقت الذي دعت فيه المستشارة لقمة الاندماج، التقى الزعيم البافاري مع المستشار النمساوي سباستيان كورتس الذي يشعر بأنه مقرب منه سياسيا. صدام جديد مع المستشارة. والكتل الحزبية للاتحاد المسيحي تعقد اجتماعات منفصلة.


مختارات

ميركل وزيهوفر .. قصة خلاف معلن!

الخلاف قائم بين المستشارة أنغيلا ميركل ووزير الداخلية هورست زيهوفر منذ سنوات إلا ان الخلاف تفاقم بينهما مؤخراً. لقطات مصورة تبرز أهم مواقف الخلاف بينهما. (18.06.2018)  

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