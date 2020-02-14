 ميركل تؤكد دعمها للسودان وتعده بمساعدات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.02.2020

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أخبار

ميركل تؤكد دعمها للسودان وتعده بمساعدات

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل موافقتها على تقديم مساعدات للسودان، لدعمه على طريق التحول الديمقراطي وإعادة بناء اقتصاده، فيما قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن "ألمانيا وقفت دائما بثبات إلى جانبنا".

المستشارة الألمانية ميركل ورئيس الحكومة السوداني حمدوك

ميركل تتعهد بتقديم المساعدة للسودان

خلال لقاء مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الجمعة (14 شباط/فبراير)، أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن تعاطفها مع السودان، وقالت مخاطبة حمدوك: "نحن نتعاطف حقيقة مع المصير الذي يعانيه بلدكم". وأضافت ميركل أن السودان يواجه تحديات هائلة بعد ثلاثة عقود من الدكتاتورية، مؤكدة على أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية هناك تعتبر "مهمة شاقة".

مختارات

في السابق كانت الحروب والنزاعات تطغى على العلاقات بين السودان وجنوب السودان. لكن وبعد سقوط الرئيس عمر البشير الذي حكم طويلا يسير الوضع نحو تغيرات إيجابية. ومما يعنيه ذلك أن كلا الطرفين سيستفيد. (15.11.2019)

اليوم، وبعد "الثورة" التي أطاحت بنظام الرئيس عمر حسن البشير وأرست بداية مسار ديموقراطي في السودان، تأمل السودانيات في أن يتغير القانون والذهنيات بخصوص نظرة المجتمع للمرأة وخصوصا القضاء على العنف اتجاههن. (25.11.2019)

وقالت ميركل "إنهم يحتاجون إلى شركاء، وألمانيا ترغب في أن تكون شريكا لهم، فالسودان في وضع اقتصادي صعب للغاية"، بينما يتوقع الشعب نجاحات سريعة ولم يعد يصبر على هذه الأحوال.

وذكرت ميركل: "ولهذا نود أن نعمل كل ما في وسعنا من أجل أن يستفاد من هذه النافذة التاريخية، وسوف ندعم السودان برفقة شركائنا بكل ما نستطيع."

يذكر أن الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، سيزور السودان نهاية الشهر الجاري. من جانبه شكر حمدوك دعم ألمانيا لبلاده قائلا: "ألمانيا وقفت دائما بثبات إلى جانبنا".

ويشارك رئيس الوزراء السوداني في مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد حاليا.

ف.ي/ع.ج.م (د.ب.ا)

مشاهدة الفيديو 23:22

حمدوك وأزمة اقتصاد السودان.. مهمة مستعصية؟

 

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