ميركل بشأن جريمة هاناو: مؤشرات كثيرة على خلفيات يمينية متطرفة

نددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بـ"السم" المتمثل في العنصرية بعد عمليتيإطلاق النار في هاناو. كما أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر ـشتاينماير بتضامنه مع الضحايا وقال "أقف إلى جانب كل المهددين بالحقد العنصري. إنكم لستم لوحدكم".

من جنته، دعا وزير الخارجية هايكو ماس لتكثيف مكافحة الإرهاب اليميني وكتب ماس اليوم الخميس في تغريدة على "تويتر": "صار الإرهاب اليميني تهديدا لبلادنا مرة أخرى". وأكد الوزير أنه من الواضح منذ فترة طويلة أنه "يجب أن تدافع الديمقراطية عن نفسها في مواجهة أعداء الحرية"، مؤكدا أن ذلك يسري أيضا بالنسبة لدولة القانون، وقال: "ويسري ذلك أيضا بالنسبة لنا جميعا".

وأوضح ماس بالنظر إلى قتل رئيس حكومة مقاطعة كاسل، فالتر لوبكه، والهجوم على معبد يهودي في مدينة هاله، أنه عندما يتأكد الاشتباه (في أن واقعة هاناو تعد عملا إرهابيا)، ستكون بذلك ثالث هجوم قتل يميني متطرف في ألمانيا في غضون عام. يشار إلى أن مدينة هاناو بولاية هسن غربي ألمانيا شهدت مقتل تسعة أشخاص في موقعين مختلفين، مساء أمس الأربعاء، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات، ليلة الأربعاء / الخميس على جثة الشخص الذي يشتبه بأنه هو من أطلق النار على الأشخاص التسعة، في مسكنه، وعثروا على جثة أخرى أيضا بالمسكن. ويجري الادعاء العام الاتحادي بألمانيا حاليا تحقيقات على خلفية الاشتباه في أنها جريمة إرهابية.

وأكد وزير داخلية ولاية بافاريا، يواخيم هيرمان على ضرورة الاعتقاد بأن الجريمة "ذات دوافع أصولية يمينية معادية للأجانب".

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية والوزيرة الألمانية السابقة أورسولا فون دير لايين عن شعورها "بصدمة عميقة"، إزاء عمليتي إطلاق النار في هاناو. وكتبت وزيرة الدفاع السابقة في حكومة ميركل على حسابها على موقع تويتر "هذا الصباح، بحزن كبير أفكّر بعائلات وأقارب الضحايا الذين أُقدّم لهم تعازيّ الحارة. اليوم، نتشارك حزنكم".

ووصف رئيس المجلس الأوروبي (الذي يمثل القادة الـ27 للاتحاد الأوروبي) البلجيكي شارل ميشيل الاعتداء المزدوج بأنه "مأساة" وندّد بـ"خسارة أرواح بشرية بلا طائل".

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ن "حزنه الشديد" و"دعمه الكامل لألمانيا في مواجهة هذا الاعتداء المأساوي"، في هاناو. وأضاف ماكرون في تغريدة "أفكارنا تتجه نحو الضحايا والعائلات المكلومة. أنا إلى (أقف إلى) جانب المستشارة (أنغيلا) ميركل في هذه المعركة من أجل قيمنا وحماية ديموقراطياتنا".

وأدان إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حادثتي اناو. وكتب في تغريده على "تويتر" أن أنقرة تتوقع من السلطات الألمانية بذل "أقصى جهد" لكشف ملابسات الحادث.

ح.ز/ خ. س (د.ب.أ / رويترز / أ.ف.ب)