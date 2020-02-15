 ميركل بشأن جريمة هاناو: مؤشرات كثيرة على خلفيات يمينية متطرفة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.02.2020

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أخبار

ميركل بشأن جريمة هاناو: مؤشرات كثيرة على خلفيات يمينية متطرفة

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وجود مؤشرات يمينية متطرفة كخلفية للجريمتين اللتين هزتا مدينة هاناو، فيما توالت ردود الفعل المنددة داخل ألمانيا وخارجها الداعية إلى تكثيف الجهود لمحاربة الإرهاب اليميني المتطرف.

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تدين سم العنصرية بعد اعتداءات هاناو

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تدين "سم" العنصرية بعد اعتداءات هاناو

نددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بـ"السم" المتمثل في العنصرية بعد عمليتيإطلاق النار في هاناو. كما أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر ـشتاينماير بتضامنه مع الضحايا وقال "أقف إلى جانب كل المهددين بالحقد العنصري. إنكم لستم لوحدكم".

من جنته، دعا وزير الخارجية هايكو ماس لتكثيف مكافحة الإرهاب اليميني وكتب ماس اليوم الخميس في تغريدة على "تويتر": "صار الإرهاب اليميني تهديدا لبلادنا مرة أخرى". وأكد الوزير أنه من الواضح منذ فترة طويلة أنه "يجب أن تدافع الديمقراطية عن نفسها في مواجهة أعداء الحرية"، مؤكدا أن ذلك يسري أيضا بالنسبة لدولة القانون، وقال: "ويسري ذلك أيضا بالنسبة لنا جميعا".

وأوضح ماس بالنظر إلى قتل رئيس حكومة مقاطعة كاسل، فالتر لوبكه، والهجوم على معبد يهودي في مدينة هاله، أنه عندما يتأكد الاشتباه (في أن واقعة هاناو تعد عملا إرهابيا)، ستكون بذلك ثالث هجوم قتل يميني متطرف في ألمانيا في غضون عام. يشار إلى أن مدينة هاناو بولاية هسن غربي ألمانيا شهدت مقتل تسعة أشخاص في موقعين مختلفين، مساء أمس الأربعاء، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات، ليلة الأربعاء / الخميس على جثة الشخص الذي يشتبه بأنه هو من أطلق النار على الأشخاص التسعة، في مسكنه، وعثروا على جثة أخرى أيضا بالمسكن. ويجري الادعاء العام الاتحادي بألمانيا حاليا تحقيقات على خلفية الاشتباه في أنها جريمة إرهابية.

وأكد وزير داخلية ولاية بافاريا، يواخيم هيرمان على ضرورة الاعتقاد بأن الجريمة "ذات دوافع أصولية يمينية معادية للأجانب".

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية والوزيرة الألمانية السابقة أورسولا فون دير لايين عن شعورها "بصدمة عميقة"، إزاء عمليتي إطلاق النار في هاناو. وكتبت وزيرة الدفاع السابقة في حكومة ميركل على حسابها على موقع تويتر "هذا الصباح، بحزن كبير أفكّر بعائلات وأقارب الضحايا الذين أُقدّم لهم تعازيّ الحارة. اليوم، نتشارك حزنكم".

 ووصف رئيس المجلس الأوروبي (الذي يمثل القادة الـ27 للاتحاد الأوروبي) البلجيكي شارل ميشيل الاعتداء المزدوج بأنه "مأساة" وندّد بـ"خسارة أرواح بشرية بلا طائل".

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ن "حزنه الشديد" و"دعمه الكامل لألمانيا في مواجهة هذا الاعتداء المأساوي"، في هاناو. وأضاف ماكرون في تغريدة "أفكارنا تتجه نحو الضحايا والعائلات المكلومة. أنا إلى (أقف إلى) جانب المستشارة (أنغيلا) ميركل في هذه المعركة من أجل قيمنا وحماية ديموقراطياتنا".

وأدان إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حادثتي اناو. وكتب في تغريده على "تويتر" أن أنقرة تتوقع من السلطات الألمانية بذل "أقصى جهد" لكشف ملابسات الحادث.

ح.ز/ خ. س (د.ب.أ / رويترز / أ.ف.ب)

  • Dschihad-Kampfflagge Salafisten-Demo in Bonn

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

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  • Trauermarsch in Paris

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

    استخدام الدين كذريعة لارتكاب جرائم إرهابية، مثلما حدث خلال الاعتداء على مقر صحيفة شارلي إيبدو مطلع هذا العام وقتل 11 شخصا من طاقمها بدافع الانتقام لصور كاريكاتورية للرسول محمد نشرتها الصحيفة، أثار استهجان الملايين ليس في فرنسا وأوروبا فقط وإنما ايضا في العديد من الدول الإسلامية والعربية.

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    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

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  • Dänemark Anschläge in Kopenhagen

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  • Paris nach Anschlag auf Charlie Hebdo - Sicherheitsmaßnahmen Moschee

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    ولكن مساجد المسلمين بدورها تعرضت أيضا للاعتداء بالحرق وتهشيم النوافذ وحتى لهجوم بالمتفجرات. ففي فرنسا مثلا ارتفع عدد الأعمال "المعادية للإسلام" بنسبة 70 بالمائة منذ الاعتداءات التي قام بها جهاديون في باريس في كانون الثاني/ يناير، مقارنة بعام 2014، وفقا لجمعية التصدي لمعاداة الإسلام الفرنسية.

  • Jüdische Gräber im Elsass geschändet

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

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  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

    حتى وإن كان هؤلاء لا يمثلون إلا أقلية مطلقة داخل المجتمع الألماني، إلا أن النازيين الجدد، الذين يستلهمون أفكارهم من النازية واليمين المتطرف، يشكلون مصدر قلق في ألمانيا، خاصة وأنهم لا يتوانون عن استخدام العنف ضد الأجانب أو من كان شكله أو مظهره يوحي بأنه ليس ألمانيا. وفي الفترة الأخيرة سجل في عدد من الدول الأوروبية صعود التيارات اليمينية المتطرفة، مستغلة أعمال الإرهابيين للإسلاميين المتطرفين.

  • NSU Prozess Zschäpe

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

    ولازال القضاء الألماني ينظر في قضية خلية تسيفيكاو النازية، والتي سميت نسبة لمدينة تسيفيكاو الواقعة شرقي ألمانيا، في محاكمة تحظى باهتمام دولي الواسع. هذه الخلية متهمة بقتل عشرة أفراد، تسعة أتراك ويوناني في ألمانيا، ذنبهم الوحيد أن أشكالهم توحي بأصولهم الشرقية. في الصورة العضوة الوحيدة المتبقة من الخلية، بعدما انتحر عنصران منها، والتي ترفض الإدلاء بأي تفصيل يساعد في الكشف عن الحقيقة.

  • Deutschland Demo der Anti-Islam-Bewegung Hagida in Hannover

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

    اليمينيون المتطرفون استغلوا مخاوف البعض في ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية من عدم معرفتهم للإسلام والمسلمين وخلطهم بالتطرف الإسلامي، خاصة بعد الجرائم البشعة التي ارتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية" في المناطق التي سيطر عليها في العراق وسوريا، للدعوة إلى مظاهرات مناهضة للإسلام. الصورة مظاهرة مناهضة للإسلام في مدينة هانوفر، شمالي ألمانيا.

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

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  • Deutschland Brand in künftiger Asylbewerberunterkunft in Remchingen bei Karlsruhe

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

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    الكاتب: ش.ع


مختارات

مصادر: العثور على مقطع مصور وخطاب اعتراف باعتداءي هاناو

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ألمانيا ـ بعد اكتشاف خلية متطرفة.. لماذا هذه الكراهية تجاه المسلمين؟

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المجلس الأعلى للمسلمين لـDW: مسلمو ألمانيا يشعرون بالخذلان

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تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

لئن عاشت الأغلبية العظمى في أوروبا من أوروبيين ومن أصول مهاجرة من مختلف الأديان والثقافات في كنف السلام والاحترام، إلا أنها لم تخل أيضا من مظاهر للعنف تحت ذرائع مختلفة: دينية وقومية وغيرها، لكنها مرفوضة من الأغلبية. (28.07.2015)  

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