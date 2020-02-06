ميركل: انتخاب رئيس وزراء تورينغن بدعم حزب "البديل" خطأ لا يغتفر

عبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم (الخميس السادس فبراير/ شباط 2020) عن غضبها الشديد بعد انتخاب عضو الحزب الديمقراطي الحر، توماس كِمريش، رئيسا لوزراء ولاية تورينغن الألمانية، واصفة الأمر بالخطأ الذي لا يغتفر. وطالبت ميركل في الوقت ذاته من جنوب إفريقيا حيث تقوم بزيارة رسمية، بإلغاء نتيجة الانتخاب، ما يعني المطالبة أيضا بانتخابات جديدة في الولاية.

في هذه الأثناء، تحاول قيادات الحزب الديمقراطي الحر البحث عن مخرج للأزمة، عقب انتخاب زميلهم في الحزب، توماس كمريش، رئيسا لوزراء الولاية. وأكدت ميركل في بريتوريا أن يوم انتخاب كمريش بدعم من أعضاء حزب البديل هو "يوم سيئ للديمقراطية، وكان يوم شقاق مع قيم الحزب المسيحي الديمقراطي وقناعاته".

وشددت الرئيسة السابقة للحزب المسيحي الديمقراطي على ضرورة القيام الآن بكل ما يمكن القيام به، من أجل التأكيد على أن ما حدث لا يمكن أن يتوافق مع فكر الحزب المسيحي وأفعاله، "وسيتم العمل على ذلك خلال الأيام المقبلة".

يذكر أن مظاهرات عفوية شهدتها العديد من المدن الألمانية عقب الإعلان عن نتائج الانتخاب السري، رفعت فيها شعارات، نددت بحزب ميركل واصفة إياه بـ"الخائن". والسبب يعود إلى أن الاتحاد المسيحي الديمقراطي امتنع عن تقديم مرشح للحزب في الجولة الثانية بعد إخفاق مرشح اليسار. وهو المرشح الذي لم يحصل على دعم المحافظين.

وفضل المحافظون التصويت على مرشح الحزب الحر، الذي حصل على جميع أصوات كتلة "حزب البديل" في خطوة يعتقد الكثيرون أنها كانت محبكوة سلفا من قبل المحافظين لإبعاد اليسار، حتى لو كان ذلك على حساب الاعتراف بـ "البديل من أجل ألمانيا".

وتعد هذه المرة الأولى التي يصل فيها شخص لمنصب رئيس وزراء ولاية ألمانية بدعم من الحزب الشعبوي. ورفضت ميركل الإجابة على سؤال بشأن ما إذا كان من الممكن أن تؤدي الأحداث الساخنة في تورينغن لفشل الائتلاف الحكومي على المستوى الاتحادي، وأكدت على أنها تواصلت بالفعل مع نائب المستشارة، أولاف شولتس، القيادي بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، ورئيسي الحزب، زاسكيا ايسكن، و ونوربرت فالتر بوريانس، وقالت إنه من الضروري مناقشة هذه الأمور وضبطها خلال الاجتماع المزمع للجنة الائتلاف الحاكم، المقرر بعد غد السبت.

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من جهته، طالب فولفغانغ كوبيكي نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر بإجراء انتخابات جديدة تورينغن، وقال إن إعلان الأحزاب الثلاثة في الولاية، حزب اليسار والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، والتي تمثل تحالف أقلية في برلمان ولاية تورينغن، عزمها ممارسة "معارضة متشددة" ضد رئيس الوزراء الجديد، يخلق واقعا جديدة، مضيفا "... يبدو أنه لا توجد أغلبية داخل برلمان الولاية بعيدا عن حزب البديل".

وكان كوبيكي قد رحب أمس الأربعاء بانتخاب صديقه توماس كمريش، رئيسا لوزراء الولاية، معتبرا هذا الانتخاب "نجاحا رائعا" لكمريش. بينما رفض رئيس الوزراء الجديد إجراء انتخابات جديدة، وقال في تصريح للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني: "العمل سيبدأ الآن، نريد تجاوز الانقسام في هذا المجتمع، وهو الانقسام الذي لمسناها أيضا في ردود الفعل، وآمل أن تتقارب الأحزاب الديمقراطية والنواب الديمقراطيون في برلمان تورينغن، لتهدئة هذا الوضع الملتهب، لأن إجراء انتخابات جديدة في هذا الوضع سيؤدي فقط لاستمرار تعزيز القوى الهامشية، ولا يمكن أن يقبل الديمقراطيون بذلك".

وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا زيغبيرت درويتس كان رئيس حزب البديل في لايبزيغ مثيرا للجدل عام 2016 عندما ذكرت الصحف أن سيارته تحمل لوحة أرقام مكتوب عليها "AH 1818" وهي الأحرف الأولى لأدولف هتلر. أما الأرقام فتمثل الحرف الأول والثامن من الأبجدية، وهي تمثل شفرة تدل على اسم أدولف هتلر بين الجماعات النازية الجديدة.

وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا سيباستيان مونزنماير بصفته المرشح الرئيسى لحزب البديل فى راينلاند - بالاتينات، حجز مونزنماير البالغ من العمر 28 عاما مقعدا فى البوندستاغ. وقد تصدر مونزنماير عناوين الصحف في تشرين الأول / أكتوبر الماضي عندما أدين بالاعتداء والشغب في مباراة لكرة القدم. ولكن لأنها تعتبر جنحة بسيطة فإنه لا يزال قادرا على ممارسة ولايته .

وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا ألبريشت غلاسر غلاسر الذى يبلغ من العمر 75 عاما رجل الاتحاد المسيحي الديمقراطي السابق تم اختياره كنائب رئيس البوندستاغ، ولكن أعضاء الأحزاب الأخرى رفضوا الموافقة على ترشيحه. وكان غلاسر قد أشار إلى أنه لا ينبغى للمسلمين أن يتمتعوا بحرية الدين لأن الإسلام يشكل أيديولوجية سياسية على حد قوله. ويرفض النقاد هذا الرأي لأنه يعارض الدستور الألماني.

وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا ماركوس فرونماير فرونماير هو رئيس منظمة شباب الحزب. كتب الشاب البالغ من العمر 28 عاما في أغسطس / آب 2016 على موقع فيسبوك أن "جيلنا سيعاني أكثر من غيره" بسبب قرار ميركل بـ "إغراق هذا البلد بالبروليتاريا غير المطابقة للمواصفات من أفريقيا والشرق".

وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا مارتن رايشاردت الجندي السابق من ولاية ساكسونيا السفلى أكد في حوار مع أحد الصحفيين أنه ليس لديه مشكلة مع عبارة "ألمانيا للألمان"، وهي غالبا ما تستخدم من قبل الجماعات النازية الجديدة. كما وصف حزب الخضر وحزب اليسار بأنه "عدو دستوري رقم 1"

وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا فيلهلم فون غوتبرغ غوتبرغ البالغ عمره 77 عاما من براندنبورغ كان نائبا لرئيس منظمة المهجرين الألمان من مناطق شرق أوروبا حتى عام 2012. نشرت صحيفة "أوستبريوسنبلات" في عام 2001 أنه وافق على القول بأن المحرقة كانت "أسطورة" و "أداة فعالة لتجريم الألمان وتاريخهم ".

وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا جينز مير في كانون الثاني/يناير، ثار قاضي درسدن ضد "خلق جنسيات مختلطة" في المجتمع والتي "تدمر الهوية الوطنية". كما دعا إلى انهاء "ثقافة الذنب" الألمانية التى تحيط بالجرائم التى قامت بها ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية.

وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا بياتريكس فون ستورش نائبة رئيس حزب البديل هي أيضا عضو في البرلمان الأوروبي وهي معروفة بآرائها المحافظة المتشددة. في عام 2016، أجابت بشكل إيجابي على مستخدم الفيسبوك الذي سألها ما إذا كان ينبغي استخدام القوة المسلحة لمنع دخول النساء مع الأطفال إلى ألمانيا بشكل غير قانوني. في وقت لاحق اعتذرت عن التعليق.

وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا الكسندر غاولاند انتقد غاولاند، أحد كبار مرشحي حزب البديل، على نطاق واسع بعد أن اقترح أن يتم "التخلص" من آيدان أوزيغوز في تركيا وهي مفوضة الحكومة الألمانية للاندماج لأنها قالت إنه لا توجد ثقافة ألمانية على وجه التحديد تتجاوز اللغة الألمانية.

وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا أليس فايدل يذكر أن الخبيرة الاقتصادية البالغة من العمر 38 عاما هي المرشح الآخر الأساسي لحزب البديل. على الرغم من أنها تعيش في سويسرا، إلا أن فايدل ركدت نحو دائرة بادن فورتمبيرغ الإنتخابية لمنطقة بودنزي. ووجهت انتقادات لوصف مفوضة الاندماج الألماني آيدان أوزيغوز، التي لها جذور تركية، بأنها "وصمة عار". وفي رسالة بريد إلكتروني مثيرة للجدل نٌسبت إلى فايدل، أطلقت على حكومة أنغيلا ميركل "خنازير" و "دمى".

وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا فراوكه بيتري لفترة طويلة كانت بيتري هي أبرز وجوه حزب البديل، وهي واحدة من أكثر الشخصيات المعروفة في البوندستاغ. لكنها لم تعد عضوا في الحزب الشعبوي اليميني. وكانت بيتري قد استقالت بعد الانتخابات بفترة وجيزة بعد أن اختلفت مع زعماء اخرين. ولأنها فازت بالتصويت مباشرة، فإنها لا تزال تحصل على ولاية البوندستاغ، حيث حصلت على مقعد كمستقلة. الكاتب: أليكس بيرسون / س.م



أما رئيس الحزب الديمقراطي الحر، كريستيان ليندنر، فقد توجه الخميس إلى ارفورت، للبحث عن مخرج للأزمة السياسية، وذلك من خلال التشاور مع أعضاء الحزب الليبرالي في الولاية بشأن الخطوات الواجب اتخاذها.

قلق الجالية اليهودية

في سياق متصل عبر ممثلوالجالية اليهودية بولاية تورينغن عن صدمتهم إزاء انتخاب توماس كِمريش. وقال رئيس الجالية، راينهارد شرام، في بيان إن نتيجة الانتخابات البرلمانية بالولاية "هي بالنسبة لنا تأكيد لأسوأ مخاوفنا".

وأشار بيان الجالية اليهودية إلى بيان آخر لها صدر في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، جاء فيه "كيف يمكن للحياة والثقافة اليهودية في تورينغن أن تتطور، إذا شارك حزب البديل في ائتلاف يحكم الولاية، سواء بشكل مباشر، أو من خلال سماحه لأطراف أخرى بالحكم..". وجاء في البيان الأخير للجالية أن انتخاب كمريش بأصوات حزب البديل والحزب الديمقراطي الحر والحزب المسيحي الديمقراطي "ارتكاب لأحد المحظورات". وشدد أصحاب البيان على ضرورة أن تكون تورينغن وطنا للحياة اليهودية وأن تكون أكثر إبداعا و محفزة للثقافة اليهودية، "وهي مهمة ستكون صعبة، إن لم تصبح مستحيلة، بشكل متزايد بسبب الحكومة المحلية الجديدة التي انتخبت من قبل قوى يمينية متطرفة".

ح.ز/ و.ب (رويترز/ د.ب.أ)