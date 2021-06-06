ميركل: المحادثات مع أمريكا حول نورد ستريم 2 "في طريق جيد"

في أول لقاء لها مع بايدن منذ توليه الرئاسة، ظهرت المستشارة ميركل متفائلة بخصوص مشروع "نورد ستريم 2" لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا. وكانت الإدارة الأمريكية تخلت جزئياً قبل أسابيع عن المعارضة طويلة الأمد للمشروع.
أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن تفاؤلها حيال المحادثات التي تجريها بلادها مع الولايات المتحدة حول مشروع نورد ستريم 2، الرامي إلى نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
وفي أعقاب لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في منتجع كاربيس باى البريطاني، قالت ميركل السبت (12 يونيو/ حزيران 2021) إن المحادثات تسير "في طريق جيد". وأضافت أنها اتفقت مع بايدن على أنه "من الضروري وما لا يمكن الاستغناء عنه" استمرار مشاركة أوكرانيا في نقل الغاز الروسي إلى أوروبا.
وأكدت ميركل أن محادثاتها مع بايدن دارت بالدرجة الأولى حول القمة المزمع عقدها بينها وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء المقبل (16 يونيو/ حزيران)، وتابعت أن الحديث عن نورد ستريم 2 كان قصيراً.
يذكر أن هذا هو أول لقاء شخصي بين ميركل وبايدن منذ توليه مهام منصبه. ومن المنتظر أن تتوجه ميركل إلى واشنطن لإجراء مشاورات مطولة في الخامس عشر من الشهر المقبل.
وكانت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة بايدن تخلت جزئياً قبل ثلاثة أسابيع عن المعارضة طويلة الأمد للمشروع، حيث تنازلت واشنطن عن فرض عقوبات على الشركة المشغلة وذلك انطلاقاً من مراعاة علاقاتها مع برلين. وفي أعقاب ذلك، سافر وفد تابع للحكومة الألمانية إلى واشنطن للتشاور حول التعامل اللاحق مع المشروع. ومن المنتظر أن تجرى جولة محادثات جديدة عبر الفيديو خلال الأسبوع الجاري.
ص.ش/ي.أ (د ب أ)