 ميركل: المحادثات مع أمريكا حول نورد ستريم 2 ″في طريق جيد″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.06.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ميركل: المحادثات مع أمريكا حول نورد ستريم 2 "في طريق جيد"

في أول لقاء لها مع بايدن منذ توليه الرئاسة، ظهرت المستشارة ميركل متفائلة بخصوص مشروع "نورد ستريم 2" لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا. وكانت الإدارة الأمريكية تخلت جزئياً قبل أسابيع عن المعارضة طويلة الأمد للمشروع.

قمة السبع، ميركل تلتقي بايدن (السبت 12 يونيو/ حزيران 2021)

ميركل تلتقي بايدن لأول مرة منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن تفاؤلها حيال المحادثات التي تجريها بلادها مع الولايات المتحدة حول مشروع نورد ستريم 2، الرامي إلى نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

مختارات

أكدت عديد المنابر الإعلامية الألمانية أن مشروع نورد ستريم 2 عاد ليضع العلاقات الأطلسية على المحك، بعدما لوحت واشنطن من جديد بفرض عقوبات على الشركات المشاركة في المشروع العملاق الذي شارفت أشغاله على الانتهاء.

وفي أعقاب لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في منتجع كاربيس باى البريطاني، قالت ميركل السبت (12 يونيو/ حزيران 2021) إن المحادثات تسير "في طريق جيد". وأضافت أنها اتفقت مع بايدن على أنه "من الضروري وما لا يمكن الاستغناء عنه" استمرار مشاركة أوكرانيا في نقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وأكدت ميركل أن محادثاتها مع بايدن دارت بالدرجة الأولى حول القمة المزمع عقدها بينها وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء المقبل (16 يونيو/ حزيران)، وتابعت أن الحديث عن نورد ستريم 2 كان قصيراً.

مشاهدة الفيديو 02:20

الولايات المتحدة تزيد الضغط على خط أنابيب نورد ستريم 2 الألماني الروسي

يذكر أن هذا هو أول لقاء شخصي بين ميركل وبايدن منذ توليه مهام منصبه. ومن المنتظر أن تتوجه ميركل إلى واشنطن لإجراء مشاورات مطولة في الخامس عشر من الشهر المقبل.

وكانت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة بايدن تخلت جزئياً قبل ثلاثة أسابيع عن المعارضة طويلة الأمد للمشروع، حيث تنازلت واشنطن عن فرض عقوبات على الشركة المشغلة وذلك انطلاقاً من مراعاة علاقاتها مع برلين. وفي أعقاب ذلك، سافر وفد تابع للحكومة الألمانية إلى واشنطن للتشاور حول التعامل اللاحق مع المشروع. ومن المنتظر أن تجرى جولة محادثات جديدة عبر الفيديو خلال الأسبوع الجاري.

ص.ش/ي.أ (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 04:26

خط نورد ستريم 2 المثير للجدل

مواضيع ذات صلة

Eugal Pipeline

موسكو تعلن اعتزامها إتمام مشروع نورد ستريم 2 في نهاية 2021 06.06.2021

أعلنت الحكومة الروسية اعتزامها إتمام مشروع نورد ستريم 2 الرامي إلى نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا في أنبوبين عبر بحر البلطيق، بحلول نهاية العام الحالي. فماذا يعني ذلك؟

Merkel und Biden in Berlin

بعد توترات أيام ترامب... ميركل في ضيافة بايدن الشهر المقبل 11.06.2021

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي سيستقبل المستشارة الألمانية في واشنطن الشهر المقبل. وبذلك تكون أنغيلا ميركل ثالث زعيم أجنبي يستقبله جو بايدن منذ تسلمه منصبه.

Kombobild Wladimir Putin und Joe Biden

بايدن وبوتين – قمة من نوع خاص ومخاوف من مبارزة مفتوحة 12.06.2021

ينظر العالم باهتمام بالغ لأول لقاء سيجمع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي بوتين. ولا يهتم بوتين بوصف بايدن له بالـ"قاتل"، بينما ينوي بايدن حرمانه من الوقوف بجانبه في مؤتمر صحفي حتى "لا يعطيه فرصة" على عكس ترامب