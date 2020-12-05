 ميركل: الإجراءات الحالية لا تكفي لكسر الموجة الثالثة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.03.2021

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أخبار

ميركل: الإجراءات الحالية لا تكفي لكسر الموجة الثالثة

ضغطت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على الولايات الألمانية لتكثيف الجهود للحد من وتيرة الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا، وأثارت إمكانية فرض حظر تجول في محاولة للسيطرة على موجة ثالثة من الجائحة.

المستشارة ميركل تتحدث عن إجراءات كورونا في مقابلة مع القناة الألمانية الأولى ضمن برنامج Anne Will.

المستشارة ميركل تتحدث عن إجراءات كورونا في مقابلة مع القناة الألمانية الأولى ضمن برنامج Anne Will.

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأحد (28 آذار/مارس 2021) في ظهور نادر في برنامج "آنا فيل Anne Will" الحواري الذي تبثه القناة الأولى الألمانية (ARD): "لدينا مكابح الطوارئ الخاصة بنا... لسوء الحظ لا يتم احترامها في كل مكان. آمل أن يكون هناك بعض التفكير في هذا الأمر".

وشددت ميركل على أنه إذا لم تبدأ الولايات في تنفيذ الإجراءات بالجدية المناسبة في "المستقبل المنظور للغاية"، فسيتعين عليها التفكير في الخطوات التي يمكن اتخاذها على مستوى البلاد.

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في كاتدرائية القديس بطرس، ترأس البابا فرنسيس قداس الشعانين وأدى صلاة التبشير الملائكي بحضور عدد صغير من المؤمنين بسبب إجراءات كورونا. وفي القدس اختلف المشهد عن العام الماضي؛ إذ فتحت كنيسة القيامة أبوابها أمام المؤمنين.

وذكرت المستشارة ميركل أن أحد الخيارات سيكون تعديل قانون الحماية من العدوى لينص على ما ينبغي أن يحدث في ظل سيناريوهات محددة، مضيفة أن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات ملزمة باحتواء العدوى. وأضافت أنها غير مقتنعة بأن الإجراءات التي جرى اتخاذها حتى الآن كافية لكسر الموجة الثالثة من الجائحة.

وتساءلت ميركل قائلة: "ما هي الإجراءات الإضافية التي نحتاجها؟" وردت على تساؤلها بالقول: "نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد. لدينا احتمالات فرض قيود على الخروج، والمزيد من القيود على الاختلاط، والمزيد من (الالتزام) بوضع الكمامات... فضلا عن إستراتيجيات للفحص في جميع الأماكن: مرتان أسبوعيا في المدارس ويشمل كل (قطاعات) الاقتصاد".

وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان قد شدد في تصرييحات يوم أمس السبت على ضرورة اللجوء إلى إغلاق صارم لفترة تتراوح ما بين عشرة إلى 14 يوما لكسر الموجة الثالثة من كورونا.

واليوم الأحد، ارتفع معدل الإصابة بالفيروس لكل 100 ألف إلى 130 من 104 قبل أسبوع. وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 17176 إلى مليونين و772401 حالة. وأظهرت الحصيلة أن عدد الوفيات ارتفع إلى 75870 بعد تسجيل 90 وفاة.

خ.س/ أ.ح (رويترز)

  • BdT Deutschland Frühling in Bensheim

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    عش جميل! بجوار أغصان شجرة لوز مزهرة بدقة، حيث يبدو زوجا اللقلق مرتاحين في منطقة بينشيم في جنوب هيسن غرب ألمانيا. ربما لا يزال يتعين عليهم التعافي من رحلة العودة من الجنوب، إذ يعود معظم اللقالق إلى ألمانيا من بداية مارس آذار إلى بداية أبريل نيسان.

  • BdT Deutschland Frühling in Bensheim

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    هنا يبدو المشهد في الصورة من زاوية أخرى. ربيع ألمانيا في بينشيم بولاية هيسن جنوب غرب ألمانيا - زوج من طيور اللقلق يجلس في عشه خلف شجرة لوز مزهرة.

  • Blüten in Bonn, fotografiert am 16. März 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    بهجة الربيع

    في ظل انشغال العالم بمرض كورونا وقلق الجميع، قد لا نتذكر وجود الأشياء الجميلة من حولنا. يأتي الربيع كعادته ليذكرنا أن الشمس تشرق في النهاية دائماً. كل عام في هذا التوقيت جرت العادة أن يتوافد السياح على مدينة بون للاستمتاع بمنظر شجر الكرز الجميل، لكننا هذا العام سنجلب لكم شجر الكرز عبر موقعنا آملين أن نرسم البسمة على وجوهكم.

  • Bonn - Kirschblüten in der Heerstraße (DW/F. Schlagwein)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    حلم وردي

    بفضل وسائل التواصل الاجتماعي جذبت أشجار الكرز عدد هائل من الزوار في السنوات الماضية، حيث صنفتها صفحة سياحية على فيسبوك من أشهر المعالم السياحية في 2012 ومن بين "أماكن ينبغي زيارتها قبل أن تموت". كما وضع موقع الرحلات "Lonely Planet" مدينة بون على قائمة أهم المدن التي ينبغي زيارتها في 2020- فأشجار الكرز فيها كحلم وردي لا ينتهي.

  • Noch blühen die Kirschbäume in der Bonner Heerstraße nicht (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    بدايات الازهار

    رغم كونها على عدد كبير من القوائم السياحية لهذا العام، إلا أن إغلاق عدد من الدول لحدودها ووقف الرحلات لبلاد عديدة سيجعل هذا من أهدأ المواسم السياحية على الإطلاق. في الوقت الحالي لن يفوتكم الكثير، فأشجار الكرز في وسط المدينة القديمة في بون لازالت تتفتح.

  • Die Blüten in der Bonner Wolfstraße blühen bereits am 16. März 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    صدفة سعيدة

    توجد في المدينة القديمة في بون حوالي 300 شجرة كرز، بدأ بعضها في الإزهار الآن مع بدايات فصل الربيع. أرادت المدينة في ثمانينات القرن الماضي زرع نباتات "الزعرور" لتجميل الحي، لكنهم لم يجدوا النبتة، ومن ثم اختاروا زرع أشجار الكرز بدلاً منها. كان هذا من حسن الحظ، حيث أصبحت أشجار الكرز مع الوقت علامة مميزة للمدينة.

  • Warten auf die große Kirschblüte in Bonn im März 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    بون على الطريقة اليابانية

    السائحون اليابانيون أيضاً من ضمن المعجبين بأشجار الكرز في بون. يطلق اليابانيون على هذه الأشجار اسم "ساكورا"، ويسمون متعة النظر اليها "هانامي". فأشجار الكرز في اليابان ترمز إلى التغيير وعدم استمرار أي وضع أو ظرف على ما هو عليه للأبد. هذه عبرة مهمة نحتاجها جميعاً في الوقت الحالي. فهذه الأشجار التي شهدت أربعين ربيعاً أيضاً اقتربت من نهايتها.

  • Die Bonner Kirschblüte 2020 braucht noch ein bisschen Zeit. Mitte März sind nur Knospen in der Breiten Straße zu sehen. (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    متعة ربيعية لا تنتهي

    لكن لحسن الحظ زرعت مدينة بون أشجار كرز جديدة حتى تستمر متعة "هانامي" لوقت طويل. معظم السياح يفضلون أشجار الكرز من فصيلة "كازان" التي يوجد منها نحو 60 شجرة في المدينة القديمة. وعندما يزدهر هذا النوع يغطي المدينة بوشاح وردي بديع.

  • Knospen vor der Bonner Kirschblüte 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    في انتظار الشمس

    تحتاج أشجار الكرز إلى نور الشمس حتى تطل بحلتها الربيعية الزاهية. لكن لا داعي للقلق، سنقوم بتحديث هذه الصور كل فترة حتى تستطيعون أخذ استراحة قصيرة خلال عملكم في المنزل والتمتع بجمال الطبيعة.


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