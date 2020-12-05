ميركل: الإجراءات الحالية لا تكفي لكسر الموجة الثالثة

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأحد (28 آذار/مارس 2021) في ظهور نادر في برنامج "آنا فيل Anne Will" الحواري الذي تبثه القناة الأولى الألمانية (ARD): "لدينا مكابح الطوارئ الخاصة بنا... لسوء الحظ لا يتم احترامها في كل مكان. آمل أن يكون هناك بعض التفكير في هذا الأمر".

وشددت ميركل على أنه إذا لم تبدأ الولايات في تنفيذ الإجراءات بالجدية المناسبة في "المستقبل المنظور للغاية"، فسيتعين عليها التفكير في الخطوات التي يمكن اتخاذها على مستوى البلاد.

وذكرت المستشارة ميركل أن أحد الخيارات سيكون تعديل قانون الحماية من العدوى لينص على ما ينبغي أن يحدث في ظل سيناريوهات محددة، مضيفة أن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات ملزمة باحتواء العدوى. وأضافت أنها غير مقتنعة بأن الإجراءات التي جرى اتخاذها حتى الآن كافية لكسر الموجة الثالثة من الجائحة.

وتساءلت ميركل قائلة: "ما هي الإجراءات الإضافية التي نحتاجها؟" وردت على تساؤلها بالقول: "نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد. لدينا احتمالات فرض قيود على الخروج، والمزيد من القيود على الاختلاط، والمزيد من (الالتزام) بوضع الكمامات... فضلا عن إستراتيجيات للفحص في جميع الأماكن: مرتان أسبوعيا في المدارس ويشمل كل (قطاعات) الاقتصاد".

وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان قد شدد في تصرييحات يوم أمس السبت على ضرورة اللجوء إلى إغلاق صارم لفترة تتراوح ما بين عشرة إلى 14 يوما لكسر الموجة الثالثة من كورونا.

واليوم الأحد، ارتفع معدل الإصابة بالفيروس لكل 100 ألف إلى 130 من 104 قبل أسبوع. وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 17176 إلى مليونين و772401 حالة. وأظهرت الحصيلة أن عدد الوفيات ارتفع إلى 75870 بعد تسجيل 90 وفاة.

خ.س/ أ.ح (رويترز)