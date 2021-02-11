ميركل: أزمة كورونا فرصة لتطوير التعليم الرقمي

تراهن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على تعزيز تطوير الرقمنة خلال أزمة جائحة كورونا. وأشارت ميركل في رسالتها الأسبوعية بالفيديو والتي بُثت اليوم السبت (20 شباط/فبراير) عبر الإنترنت إلى الدروس الرقمية المقدمة للأطفال والمراهقين، والدراسة "في قاعات المحاضرات الافتراضية" ومؤتمرات الفيديو في الحياة المهنية اليومية.

وقالت المستشارة: "لقد ولد كل هذا من أزمة هذه الجائحة، ولكن يمكننا أيضاً رؤيتها كرياح داعمة نريد استخدامها لمنح التعليم الرقمي في ألمانيا دفعة قوية". وذكرت ميركل أن الحياة اليومية تغيرت بشكل كبير في ظل الجائحة، وهذا ينطبق على الجميع، مشيرة إلى قيود الاختلاط الاجتماعي والمخاوف بشأن الصحة والحرية المقيدة والتخلي عن السفر، وقالت: "يوماً ما ستصبح كل هذه الأمور خلفنا، أنا مقتنع بذلك. لكن سيبقى شيء واحد مؤكداً: أصبحت حياتنا رقمية أكثر".

وتعتزم ميركل ووزيرة التعليم الألمانية أنيا كارليشيك بعد غد الاثنين مناقشة هذا الموضوع عبر الإنترنت مع خبراء من الولايات الألمانية وقطاع التعليم والأعمال. وقالت ميركل إنه من المقرر إطلاق "مبادرة التعليم الرقمي" للعمل على تحسين التعلم من خلال العروض الرقمية وتقوية المعرفة حول أهم مجالات الرقمنة، مضيفة أن التعامل الكفء مع العروض الرقمية ازدادت أهميته في الحياة اليومية، مشيرة إلى أن هناك العديد من كبار السن على وجه الخصوص يريدون المزيد من عروض المساعدة.



11 مليار يورو للرقمنة

وأشارت المستشارة أيضاً إلى تطبيق جديد طوره الاتحاد الألماني للتعليم المفتوح، والذي أصبح متاحاً للتنزيل اعتباراً من اليوم السبت. ويمكن عبر هذا التطبيق التنقل عبر مدينة افتراضية. وعبر اعتماد أمثلة واختبارات معرفية، يشرح التطبيق ما تعنيه الرقمنة بالتحديد في الحياة اليومية: من الساعات الذكية ذات الوظائف الصحية، إلى العمل من المنزل عبر مؤتمرات الفيديو، وصولاً إلى المنازل الذكية المزودة بأنظمة إضاءة يمكن التحكم فيها عن بُعد.



وكانت الحكومة الاتحادية الألمانية قد قررت نهاية العام الماضي تخصيص 40% من مساعدات كورونا الأوروبية لحماية المناخ والرقمنة. وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتس:" وهكذا سنجعل ألمانيا مؤهلة للمستقبل". وأوضح شولتس أن ألمانيا ستخصص 11 مليار يورو لمجال الرقمنة. وحسب بيانات وزارة المالية، فإن الأمر لن يقتصر على البنية التحتية والتعليم والاقتصاد حسب بل سيشمل أيضاً البيانات التي تعد مادة خام أساسية للمستقبل. ويدعم الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء بـ750 مليار يورو للتعافي من التداعيات الاقتصاية المأساوية لأزمة كورونا.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)