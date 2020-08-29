ميركاتو برشلونة.. هروب إلى الأمام من كارثة تفوق رحيل ميسي؟

في وقت متأخر من مساء الثلاثاء (31 أغسطس/ آب 2021) أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم عودة النجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى صفوف الفريق قادما من برشلونة بعقد إعارة لمدة عام واحد، قابل للتمديد لعام آخر. وبذلك يكون برشلونة قد تخلص من الدولي الفرنسي على الأقل هذا الموسم في اللحظة الأخيرة من انتهاء الميركاتو الصيفي رغم أن النادي الكاتالوني كان يرغب في بيع عقد غريزمان بشكل نهائي في صفقة سعى من خلالها إلى تبادله مع الدولي البرتغالي جواو فيليكس.

التخلص من اللاعبين وتخفيض سقف الرواتب

وبالإضافة إلى رحيل غريزمان، وقبله نجم الفريق ليونيل ميسي، الذي أحدث إعلان فشل تجديد عقده مع برشلونة بسبب الأزمة المالية الخانقة للنادي صدمة كبيرة في الأوساط الكروية العالمية، تخلى النادي الكاتالوني أيضا عن خدمات لاعبين آخرين من بينهم خوان ميراندا الذي انتقل إلى ريال بيتيس في صفقة انتقال حر وماتيوس فيرنانديز الذي عزز صفوف بالميراس البرازيلي، ومونتشو المنتقل إلى نادي غرناطة ولاعب خط الوسط الشاب موريبا الذي انتقل إلى صفوف لايبزيغ الألماني في صفقة وصلت قيمتها إلى 16 مليون يورو، حسب تقارير إعلامية إسبانية.

عودة غريزمان إلى أتليتيكو مدريد

كما لجأ برشلونة، الذي جعل من "تخفيض سقف الرواتب" أحد أبرز أهدافه هذا الموسم، إلى بيع عقد إيمرسون رويال لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي نظير 25 مليون يورو، وجونيور فيربو لليدز يونايتد الإنجليزي مقابل 15 مليون يورو، وجان كلير توديبو لنيس الفرنسي مقابل 8.5 مليون يورو، كارليس ألينيا لخيتافي مقابل خمسة ملايين يورو.

بيد أن نادي برشلونة الإسباني، فشل في التخلص من 3 لاعبين، خرجوا من حسابات مدربه الهولندي رونالد كومان، ويتعلق الأمر هنا بميراليم بيانيتش الذي كان يٌتوقع عودته إلى فريق السابق يوفينتوس، وصامويل أومتيتي، وريكي بويج، فيما كانت صحف كتالونية قد أشارت أن البرازيلي كوتينيو كان قريبا من الرحيل إلى فريق لاتسيو الإيطالي على سبيل الإعارة وهو ما ضيع على برشلونة توفير أكثر من 40 مليون يورو من مجموع الرواتب.

بطلب ن المدرب كومان، تعاقد برشلونة مع المهاجم الهولندي لوك دي يونغ

بطلب من كومان.. ديونغ آخر الصفقات

وسمح رحيل غريزمان، الذي كان يتقاضى 35 مليون يورو سنويا، بتعاقد برشلونة مع المهاجم الهولندي المخضرم لوك دي يونغ (31 عاما) وفقًا لرغبة المدير الفني، مواطنه رونالد كومان، الذي طلب من رئيس النادي خوان لابورتا ضم مهاجم جديد لتعويض النقص في صفوف الفريق. ووفقاً للاتفاق بين برشلونة وإشبيلية سيتولى النادي الكتالوني فقط سداد راتب اللاعب بالكامل في الموسم الجاري.

وإلى جانب دي يونغ، يعول المدرب الهولندي رونالد كومان على المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو والإسباني إيريك غارسيا القادمين من مانشستر سيتي بالإضافة إلى الهولندي ممفيس ديباي للعودة إلى السباق على الألقاب والبطولات، عقب خيبة الأمل خلال الموسمين الماضيين، حيث خسر بطولة الدوري لصالح الغريم ريال مدريد في الموسم قبل الماضي، ثم ترك سباق اللقب مبكرًا لقطبي مدريد في الموسم الماضي قبل أن يحسمه أتلتيكو مدريد في المباراة الأخيرة.