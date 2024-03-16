ميرتس يطالب الحكومة بالتفاوض بشأن إنشاء مظلة نووية أوروبية

في ظل احتمال عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض وردا على مطالبات للرئيس الفرنسي، طالب زعيم المعارضة الألمانية، فريدريش ميرتس، الحكومة الاتحادية بالانخراط في المحادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية.

طالب زعيم المعارضة الألمانية، فريدريش ميرتس، الحكومة الاتحادية بالكف عن رفض المشاركة في المحادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية.

يذكر أن ميرتس يترأس الحزب الديمقراطي المسيحي (أكبر حزب معارض في ألمانيا)، كما أنه يترأس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي يضم الحزب المسيحي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه زونتاغس تسايتونغ" الألمانية الصادرة غدا الأحد (17 آذار/مارس 2024)، قال ميرتس :"أود أن يقام هذا الحوار الاستراتيجي في أوروبا".

والمعروف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطالب منذ فترة طويلة بالعمل على زيادة استقلال أوروبا عن القوة العظمى الأمريكية، ولهذا عرض مرارا على ألمانيا والدول الأخرى الشريكة في الاتحاد الأوروبي إجراء محادثات حول الردع النووي داخل التكتل.

وقال ميرتس في هذا الصدد: "اشعر بأسف كبير لعدم قبول الحكومة هذا العرض للمحادثات".

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تجدر الإشارة إلى أن هذا النقاش اكتسب زخما جديدا بسبب احتمال عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى في الخريف المقبل، وكان السياسي الجمهوري هدد في إحدى الفعاليات الانتخابية بعدم تقديم الحماية لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أي تهديد روسي في حال قصرت هذه الدول في الاستثمار في نفقاتها الدفاعية.

وأعرب ميرتس عن اعتقاده بضرورة مشاركة البريطانيين في المفاوضات المحتملة حول إنشاء مظلة أوروبية للردع النووي، وقال: "يجب مناقشة الكثير من الأمور بنتيجة مفتوحة. يجب أن نسأل شركاءنا: ما الذي أنتم مستعدون لمشاركته؟ ماذا تنتظرون منا؟ وكيف ستبدو آليات اتخاذ القرار؟".

و حول ما إذا كان يتعين التفكير داخل ألمانيا في امتلاك أسلحة نووية وطنية، قال ميرتس: "ما كان بمقدورنا قبل عامين أن نتخيل ما يتعين علينا أن نتحدث عنه اليوم. ولا يمكننا اليوم أن نتخيل ما قد يتعين علينا أن نتحدث عنه غدا".

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيرسل جنودا ألمان إلى أوكرانيا لو كان هو المستشار الألماني، قال ميرتس: "ألمانيا ليست طرفا في الصراع ولا ينبغي أن تكون كذلك أيضا. من وجهة النظر الحالية فإن مسألة إرسال قوات برية ليست مطروحة".

خ.س/ع.أ.ج (د ب أ)