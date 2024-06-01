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صورة من: DW
ميخائيل بوشويف
كاتب ومحرر في القسم الروسي بمؤسسة DW.
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موضوعات من ميخائيل بوشويف
التقارب بين روسيا وطالبان.. تقاطع مصالح أم "عدو عدوي صديقي"؟
التقارب بين روسيا وطالبان.. تقاطع مصالح أم "عدو عدوي صديقي"؟
يشارك طالبان في المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرغ. وتسعى أجنحة في النظام السياسي في موسكو لشطب الحركة من قائمة الإرهاب.
سياسة
2024/6/7
٧ يونيو ٢٠٢٤
كيف سيحكم بوتين روسيا في ولايته الرئاسية الخامسة؟
كيف سيحكم بوتين روسيا في ولايته الرئاسية الخامسة؟
هل توجد احتمالية لحدوث تغييرات مفاجئة بعد إعلان نتائج الانتخابات الروسية؟ وما هي توقعات الخبراء؟
سياسة
2024/3/19
١٩ مارس ٢٠٢٤
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