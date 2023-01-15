 "ميتا" - توقعات بمزيد من المشاكل القانونية وانخفاض الإيرادات في 2023 | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 23.01.2023

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سياسة واقتصاد

"ميتا" - توقعات بمزيد من المشاكل القانونية وانخفاض الإيرادات في 2023

واجهت ميتا أو فيسبوك سابقا، أزمة خلال العام الماضي بسبب انخفاض قيمة أسهم الشركة نتيجة ضعف الإيرادات والمشاكل التنظيمية والرهان الكبير على ما سوف تحققه منصات "ميتافيرس". ومن المتوقع أن تستمر الأزمة خلال العام الجديد.

يؤكد زوكربيرغ على أنه سوف يكسب الرهان على ميتا فيرس

يؤكد زوكربيرغ على أنه سوف يكسب الرهان على "ميتا فيرس"

كان أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021 موعدا حاسما في تاريخ المنصة الأكثر انتشارا آنذاك "فيسبوك"، إذ تغير اسمها إلى "ميتا"، لكن منذ الحين فقد سهم الشركة أكثر من ثلثي قيمته.

بيد أنه لا يمكن ربط هذه الخسائر بالاسم الجديد إذ إن "عصر ميتا" لم يجلب سوى القليل من الأخبار السيئة لمالك الشركة مارك زوكربيرغ والمساهمين في الشركة.

فبعد شهر من تغيير اسم العلامة التجارية وتحولها إلى "ميتا"، بلغ سهم الشركة التي تمتلك أيضا منصتي "واتساب" و"انستغرام"، أعلى مستوى له، لكن بعد ذلك بأسابيع قليلة، تضررت الشركة جراء تسريبات عن وجود مخالفات، والتي كشفت عنها فرانسيس هاوجين، المديرة السابقة بإدارة المحتوى بشركة فيسبوك.

وقامت هاوجين بتسريب الآلاف من الوثائق الداخلية لشركة فيسبوك إلى صحيفة "وول ستريت جورنال"،   كشفت أن الشركة تقدم هدف تحقيق أرباح مالية على التعامل مع مكافحة خطاب الكراهية والعنف والمعلومات المضللة.

وتزامن ذلك مع تغيير اسم فيسبوك إلى "ميتا" وسعي زوكربيرغ إلى الترويج بأن الشركة أصبحت تركز كثيرا على ما يُسمى بـ "ميتافيرس" وهي شبكة افتراضية ثلاثية الأبعاد  تعتمد على الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

وخلال العام الماضي، تراكمت أزمات شركة "ميتا"، بينما مازال سهم الشركة يعاني من خسائر منذ 15 شهرا، على وقع انخفاض الإيرادات ومبيعات الإعلانات وسط تزايد حملات التدقيق.

وفي سياق متصل، تزايدت مخاوف المستثمرين حيال الإنفاق الكبير على تطبيقات "ميتافيرس".

شركة ميتا مالكة لمنصات فيسبوك وانستغرام وواتساب

شركة ميتا مالكة لمنصات فيسبوك وانستغرام وواتساب

خسائر متتالية

مختارات

وفي ضوء ذلك، سجلت شركة "ميتا" أسوأ أداء على مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" خلال العام الماضي، إذ كانت الشركة تعاني أكثر مقارنة بباقي شركات التكنولوجيا التي تضررت من انخفاض الأسهم.

وكشف أحدث تقرير فصلي نُشر في أواخر أكتوبر / تشرين الأول عن نسبة انخفاض الإيرادات بلغت 4٪، ويعد ذلك أبطأ وتيرة نمو للشركة خلال عشر سنوات، فيما يمكن إرجاع ذلك إلى انخفاض الإعلانات.

وعلى مدى سنوات، سيطرت فيسبوك أو "ميتا" حاليا مع غوغل على سوق الإعلانات الرقمية، لكن تلك الحصة انخفضت مع تراجع إيرادات الإعلانات وسط احتدام التنافس بدخول منصات أخرى إلى السوق الرقمي مثل "تيك توك" و"أمازون" و "آبل" و"مايكروسوفت".

وإلى جانب التنافس الرقمي الشديد، تأثرت شركة "ميتا" مثل باقي الشركات في جميع أنحاء العالم بإنخفاض الإعلانات؛ جراء ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

مصير الإنفاق على "ميتافيرس"؟

وعلى الرغم من انخفاض قيمة السهم والمناخ الاقتصادي الصعب، إلا أن ميتا واصلت الإنفاق الضخم على مشاريع "ميتافيرس"، وهو الأمر الذي أثار قلق المستثمرين.

وخلال السنوات القليلة الماضية، ضخت ميتا عشرات المليارات في مشاريع مثل "مختبرات الواقع الافتراضي"، وسط غموض حيال الكشف عن أرقام الإنفاق أو الخسائر بشكل دقيق.

ومن جانبها، أكدت شركة ميتا أن الخسائر التي تكبدها مشروع "مختبرات الواقع الافتراضي" سوف تزداد "بشكل كبير" في عام 2023 ، بعد أن وصلت بالفعل إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول 2022.

ورغم ذلك، أكد زوكربيرغ في مكالمة للمستثمرين في حينه على أن الشركة سوف تمضي قدما  في الاستثمار بشكل كبير  في دعم هذه المشاريع فيما نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن العديد من المستثمرين قولهم إنهم عارضوا هذا المسار بشكل واضح خلال المكالمة.

يواجه عمالقة التكنولوجيا معارك قانونية داخل الاتحاد الأوروبي وسط اتهامات بانتهاك الخصوصية

يواجه عمالقة التكنولوجيا معارك قانونية داخل الاتحاد الأوروبي وسط اتهامات بانتهاك الخصوصية

الجدير بالذكر أن زوكربيرغ يسيطر على أغلبية أسهم التصويت في شركة ميتا، فيما أكد أن الشركة ستكسب الرهان على ثورة "ميتافيرس".

لكن المخاوف وزيادة التكاليف والإنفاق في مشاريع "ميتافيرس" وضعت شكوكا حيال مستقبل شركة ميتا خلال العام الجديد والسنوات المقبلة.

بدورها، ترى صوفي لوند ييتس، محللة الأسهم في منصة الاستثمار "هارجريفز لانسداون"، أن الشركة تمتلك "الكثير من الإمكانات، لكن لسوء الحظ فإن الشروع في ذلك سيكون مكلفا".

وفي مقابلة مع DW، قالت لوند بيتس: "ما يراه الناس في الوقت الحالي يتمثل في ضخ الأموال في مفهوم غير مثبت وليس هناك أي خطط صارمة حول كيف ستسير الأمور".

انتقادات متزايدة

يتزامن هذا مع تعرض شركة ميتا لتدقيق قانوني بشكل متزايد.

ففي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات عن فرض غرامة قدرها 265 مليون يورو وسلسلة تدابير "تصحيحية" بحق ميتا بسبب إخلالات بخصوص حماية بيانات مستخدميها.

وأمهل الحكم شركة ميتا ثلاثة أشهر للامتثال لقانون حماية الخصوصية في الاتحاد الأوروبي  فيما يسلط ذلك الضوء على الأزمة التي تواجهها الشركة في طريقة استخدام بيانات المستخدمين وأيضا معالجتها للبيانات لتتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات.

بدوره، قال ماكس شريمس، وهوو ناشط نمساوي في مجال الدفاع عن الخصوصية، إن القرار يعد "ضربة قوية لأرباح ميتا في الاتحاد الأوروبي. ويتعين الآن طرح سؤالا على المستخدمين إذا كانوا يرغبون في استخدام بياناتهم للإعلانات أم لا ".

ولم يكن الحكم الإيرلندي الوحيد الذي صدر ضد ميتا بل جاء بعده بأسابيع موافقة الشركة على دفع 725 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية طويلة الأمد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لاتهامها بالسماح لأطراف ثالثة بالوصول إلى بيانات المستخدمين دون موافقتهم.

وفي مقابلة مع DW، قالت شوشانا زوبوف، مؤلفة كتاب "عصر رأسمالية المراقبة"، إن شركات مثل ميتا تواجه بشكل متزايد رد فعل عنيف من المجتمع بسبب استخدامها لبيانات المستخدمين.

وأضافت "هذه الشركات تدمر قدراتنا على التواصل كشعوب متماسكة لها أهداف مشتركة وفطرة سليمة.  ينتاب المجتمعات حالة غضب من أجل الدفع إلى تغيير ذلك".

واجه مارك زوكربيرغ خسائر مالية متالية خلال العام الماضي

واجه مارك زوكربيرغ خسائر مالية متالية خلال العام الماضي

2023 سيكون عاما صعبا

في هذا العام، ستحتفل فيسبوك أو ميتا بعيد ميلادها العشرين إذ أنه في عام 2003 أنشأ زوكربيرغ، الطالب في حينه بجامعة هارفارد، تطبيقا سمَّاه "فيسماش" ليعيد إطلاقه بعد ذلك بعام تحت اسم "فيسبوك".

لكن 2023 لن يكون عاما فقط للاحتفال وإنما سيكون عاما صعبا على الشركة؛ إذ كشفت ميتا العام الماضي عن أن النفقات الرأسمالية قد تصل إلى 39 مليار دولار خلال العام الجديد، حيث تسعى الشركة إلى زيادة استثماراتها في تطبيقات "ميتافيرس" و"مختبرات الواقع الافتراضي".

لكن تزامن اليوم الذي شهد هذا الإعلان مع انخفاض سعر سهم الشركة بنسبة 25٪ في يوم واحد.

وتشير التوقعات إلى أن الإنفاق الإجمالي لشركة ميتا سوف يتجاوز عتبة مئة مليار دولار على الرغم من أن الشركة تقول إنها "تجري تغييرات كبيرة في جميع المجالات لكي تعمل بشكل أكثر كفاءة".

وقامت الشركة أيضا بتسريح أكثر من أحد عشر ألف موظف في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وسط حديث أنها قامت بتجميد أعمال توظيف موظفين جدد.

ووسط ذلك يترقب كثيرون الأول من فبراير/ شباط المقبل، عندما تكشف الشركة عن نتائجها المالية للربع الرابع والعام الماضي بأسره.

وفي ذلك، قال زوكربيرغ إن مثل هذه النتائج لن تؤثر على المسار الذي اختاره للشركة على الرغم من الصخب المتزايد من المساهمين للدفع نحو تغيير المسار.

آرثر سوليفان / م. ع

  • USA Mark Zuckerberg erhält Ehrendoktortitel der Harvard Universität (Reuters/B. Snyder)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    البداية من هارفارد

    لم تكن نية مارك زوكربرغ ورفاقه في أول الأمر سوى إطلاق شبكة اجتماعية خاصة بتبادل المعلومات والصور والآراء بين طلاب جامعتهم هارفارد. أطلقوا على تلك الشبكة اسم: فيسبوك. وفي الرابع من فبراير/ شباط 2004 تم تأسيس الشبكة رسمياً، ليتوافد عليها طلبة من جامعات أخرى وتلقى رواجاً ونجاحاً مهمين. هذا النجاح دفع مؤسسي "فيسبوك" إلى فتح باب العضوية للجميع ابتداءً من نهاية عام 2006.

  • Facebook User Symbolbild (Reuters/D. Ruvic)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    إقبال متزايد

    كان لـ"فيسبوك" قدرة خارقة على اختصار المسافات والربط بين أطراف العالم بضغطة زر، حيث زاد المقبلون على استخدامه إلى الملايين منذ إنشائه. وقد تجاوز مستخدموه الآن ربع سكان العالم، كان مارك زوكربرغ قد كتب في تدوينة له السنة الماضية (2017) على "فيسبوك" أن عدد المشتركين وصل إلى ملياري شخص، في حين كان عددهم مليون شخص عام تأسيسه (2004).

  • Facebook Symbolbild Hate Speech (picture-alliance/dpa/J.W.Alker)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    كوكب مواز

    اختراق "فيسبوك" للعالم وحيازته لمساحة مهمة من حياة الناس لم يكن بمحض الصدفة. فقد أتاح لمستخدميه فرصة التواصل مع العالم الخارجي والتعارف كما التعرف على أشخاص وأماكن جديدة، بالإضافة إلى الانفتاح وتبادل المعلومات والإدلاء بالآراء والمواقف الشخصية، سواءً عن طريق نشر تدوينات أو صور أو حتى مقاطع فيديو. هذه الميزات والتقدم الذي عرفه الموقع جعل كثيرين يطلقون عليه "الكوكب الموازي".

  • Deutschland Immer mehr soziale Netzwerke (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    "استحواذ" وشراكات

    استطاع "فيسبوك" أن يكتسب شهرة عالمية ويعقد بذلك شراكات مع مؤسسات معروفة. كما مكنته الأموال التي حصل عليها عن طريق الإعلانات من "الاستحواذ" على برامج أخرى. وتعتبر شركة "مايكروسوفت" من بين الذين قدموا عرضاً لشراء "فيسبوك" عام 2007 بشراء حوالي خمسة في المائة من أسهم "فيسبوك". أما بالنسبة للمواقع التي ضمها إليه، فقد كان تطبيق "إنستغرام" أولها عام 2012، تلاها "واتساب" عام 2014.

  • Symbolbild Fake-News-Untersuchung in Facebook (picture-alliance/empics/D. Lipinski)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    "نافذة للرقابة والقمع"

    اعترفت بعض المحاكم بـ"فيسبوك" منذ 2008. كما عوقب كثيرون بسبب نشرهم لمحتوى "لم يرق" لدولهم أو جهات أخرى. وكانت وزارة الداخلية المصرية عام 2014، مثلاً، قد ألقت القبض على سبعة أشخاص يستخدمون موقع "فيسبوك" "للتحريض" ضد قوات الأمن، حسب ما نقلت رويترز آنذاك. كما حُظر الموقع في بعض الدول كسوريا وإيران. لكن سرعان ما رُفع هذا الحظر. المنع لا يخص الدول، بل يشمل بعض الإدارات التي منعت موظفيها من استعماله.

  • Ägypten Facebook (picture alliance/AP Photo/M. Deghati)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    أفيون الثورات؟

    شكل "فيسبوك" مساحة للإدلاء بوجهات النظر دون أي قيد قد يواجه المستخدم على أرض الواقع. الثورة في مصر عرفت طريقها نحو الواقع من "فيسبوك"، الذي لعب دوراً مهماً في تحويل قضية الشاب خالد سعيد إلى شرارة لإطلاق ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، وهو ما أشار إليه الناشط المصري وائل غانم في كتابه "ثورة 2.0". لكن الحرية بدأت تتراجع حين اعترفت المحاكم بالموقع وصارت الجرائم الإلكترونية ضمن ما تعاقب عليه هناك.

  • Computer Hack (Vernon Manlapaz)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    منصة للجيوش الإلكترونية

    خلق "فيسبوك" أرضاً خصبة لمجموعة من الأنظمة التي سخرته لخدمة مصالحها السياسية. وكان الجيش السوري الإلكتروني، الذي ظهر إبان الثورة السورية (2011-2012) واحداً من أبرز هؤلاء، حسب ما ذكر بعض المراقبين. فقد شن انطلاقاً من الموقع حرباً إلكترونية، وذلك باختراقات أو إغراق الصفحات بتعليقات مؤيدة لنظام الأسد أو اتهامات بالخيانة للمعارضين. بالإضافة إلى إرسال بلاغات لـ"فيسبوك" بإغلاق حسابات لمعارضين.

  • Symbolbild Facebook Blasphemie in Pakistan (picture alliance/dpa/epa/R. Khan)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    انتقادات متكررة!

    "انتهاكات خصوصية المستخدمين، تسريب البيانات وإمكانية استغلالها من طرف الاستخبارات، فضلاً عن نشر مواد تدعو إلى العنف والكراهية والتمييز..." كلها انتقادات وجهت لـ"فيسبوك". لكن كريس هيوز، المتحدث الرسمي باسم الشركة سابقاً، رد على هذه الانتقادات بقوله: "لم نقم من قبل مطلقاً بتزويد أطراف آخرين بالبيانات الخاصة بمستخدمي الموقع، ولا نعتزم القيام بذلك على الإطلاق"، حسب ما تناقلته عدة مواقع إلكترونية.

  • Logo Facebook (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    دعاوى قضائية متعددة

    رفعت العديد من الدعاوى القضائية ضد "فيسبوك"، كما رفع هو الآخر ضد مستخدمين. كان أول الدعاوى ضد الشبكة عام 2004، إذ اتهمت شركة "كونكت يو" مارك زوكربرغ بسرقة الأفكار التي وضعوها حول الموقع واستخدام الكود الرئيسي الخاص بهم. كما رفع الموقع هو الآخر دعوة ضد ضد آدم جوربوز، وحصل على تعويض قيمته 873 مليون دولار.

  • Screenshot - Facebook Einstellungen (Facebook)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    "إخفاق كارثي"

    مسألة الحصول على بيانات المستخدمين جعلت "فيسبوك" محط محاسبة في مرات كثيرة؛ آخرها يوم 20 مارس/ آذار 2018. فقد دعت لجنة من المشرعين البريطانيين من مختلف الأحزاب رئيس "فيسبوك" إلى تقديم تفسير بخصوص "إخفاق شركته الكارثي" في حفظ البيانات الشخصية. كما قررت السلطات البريطانية التحقيق بشأن شركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية، التي اتهمت بحيازة غير قانونية لمعطيات مستخدمي الشبكة. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


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