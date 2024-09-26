"ميتا" تكشف عن نظارات المستقبل بمزايا مذهلة!

كشفت شركة "ميتا" النقاب عن أول نموذج لها من نظارات قائمة على الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، فما مزايا هذه النظارات؟ وهل يمكن أن تحل محل الهواتف الذكية مستقبلاً؟

عرضت شركة "ميتا" الأربعاء 25 سبتمبر/ أيلول 2024، أول نموذج أولي لها من نظارات قائمة على الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، على أمل إنشاء منصة حوسبة جديدة للمستهلكين، بعد أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة.

هذه النظارات المسماة "أوريون" مزودة بكاميرا وسماعات رأس ومساعد قائم على الذكاء الاصطناعي يتم التحكم فيه بالصوت، على غرار "ميتا راي بان" المتصلة والموجودة في الأسواق منذ سنوات عدة. وتتضمن النظارات أيضا أجهزة عرض صغيرة لعرض مقاطع فيديو أو شاشات أو حتى أشخاص على شكل صور ثلاثية الأبعاد، كل ذلك من دون وضع خوذة تعزل المستخدم. وقال رئيس "ميتا" مارك زاكربرغ "إنها مثل آلة سفر عبر الزمن، توفّر لمحة عن المستقبل الذي أعتقد أنه سيكون مثيرا بالفعل".

مزايا النظارات اللاسلكية

واختتم الملياردير عرضه السنوي للمنتجات الجديدة للمجموعة بهذا الجهاز الجديد، وهي المفاجأة الفعلية الوحيدة للحدث الذي أقيم في مينلو بارك (كاليفورنيا)، المقر الرئيسي للشركة. وروى كيف شكّل قبل عشر سنوات فريقا لابتكار نظارات لاسلكية، خفيفة الوزن (أقل من 100 غرام)، قادرة على عرض صور واضحة وكبيرة بما يكفي للتكيف مع مختلف الاستخدامات والبيئات، من دون وقف التواصل البصري مع الأشخاص الموجودين جسدياً.

النظارات المسماة "أوريون" قائمة على الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي صورة من: Godofredo A. Vásquez/AP Photo/picture alliance

للتفاعل مع الوظائف المختلفة، يمكن للمستخدم الاعتماد على الإيماءات الصوتية واليدوية، وربما الأفكار أيضاً، بفضل أجهزة استشعار موجودة على سوار. وقال زاكربرغ "نحن بحاجة إلى جهاز يمكنه إرسال إشارة من الدماغ. هذا أول جهاز مدعوم بواجهتنا العصبية الموجودة على المعصم". وقال جيريمي غولدمان من شركة "إي ماركتر" إنّ نظارات أوريون "تمثل رهان "ميتا" على عالم ما بعد الهواتف الذكية". واعتبر أنّ كل شيء سيعتمد على قدرة النظارات على تبسيط الحياة اليومية للمستخدمين، وكذلك على سعرها. وأضاف "إذا لعبت "ميتا" أوراقها بشكل صحيح، خصوصاً مع دمج الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، قد تصبح هذه النظارات أكثر بكثير من مجرد أداة مبهرجة".

(أ.ف. ب) / إ.م