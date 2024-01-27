مياه على المريخ؟ رواسب لبحيرة قديمة على سطح الكوكب الأحمر

هل كان كوكب المريخ في يوم من الأيام دافئا ورطبا وربما صالحا للسكن؟ فرضية تعززها مجموعة من البيانات آخرها اكتشاف علماء الفضاء رواسب بحيرة قديمة بالمريخ يُعتقد أنها تشكلت قبل حوالي ثلاثة مليارات سنة.

كشفت دراسة نشرت، الجمعة (27 يناير/ كانون الثاني)، أن المركبة الفضائية بيرسيفيرانس التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) جمعت بيانات تؤكد على وجود رواسب بحيرة قديمة تكونت بفعل المياه التي كانت تملأ ذات يوم حوضا عملاقا على المريخ يسمى حفرة جيريزو.

وتدعم النتائج التي توصلت إليها عمليات الرصد بأجهزة الرادار المخترقة للأرض والتي أجرتها المركبة الآلية الصور المدارية السابقة وغيرها من البيانات التي دفعت العلماء إلى الافتراض بأن أجزاء من المريخ كانت مغطاة بالمياه في يوم من الأيام وربما كانت تؤوي حياة ميكروبية.

نُشر البحث، الذي قادته فرق من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس وجامعة أوسلو، في مجلة ساينس أدفانسيس. واستند البحث على عمليات المسح تحت السطح التي أجرتها المركبة ذات الست عجلات والتي بحجم السيارة على مدى عدة أشهر من عام 2022 حيث شقت طريقها عبر سطح المريخمن أرضية الحفرة إلى مساحة مجاورة من السمات الشبيهة بالرواسب التي تشبه، من المدار، دلتا الأنهار الموجودة على الأرض.

عطلة على كوكب المريخ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وقال ديفيد بيج، عالم الكواكب بجامعة كاليفورنيا في لوس انجليس وقائد فريق البحث، إن الأصوات الصادرة من جهاز الرادار الخاص بالمركبة أتاح للعلماء النظر تحت الأرض للحصول على رؤية مقطعية لطبقات الصخور بعمق 65 قدما (20 مترا)، "وهو ما يشبه تقريبا النظر إلى تقاطع طرق".

وتوفر هذه الطبقات دليلا لا لبس فيه على أن رواسب التربة التي تحملها المياه قد ترسبت في حفرة جيريزو ودلتاها من نهر يغذيها، تماما كما هو الحال في البحيرات على الأرض. وعززت النتائج ما اقترحته الدراسات السابقة منذ فترة طويلة، وهو أن المريخ البارد والجافوالخالي من الحياة كان في يوم من الأيام دافئا ورطبا وربما صالحا للسكن.

ويتطلع العلماء إلى إجراء فحص دقيق لرواسب جيريزو – التي يُعتقد أنها تشكلت قبل حوالي ثلاثة مليارات سنة - في العينات التي جمعتها مركبة بيرسيفيرانس لنقلها في المستقبل إلى الأرض.

هـ.د/ف.ي (رويترز)