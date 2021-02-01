ميانمار ـ احتجاجات ضد الانقلاب والجيش يأمر بحجب "فيسبوك"

أظهرت صور نشرت على مواقع للتواصل الاجتماعي مجموعة من المحتجين يرفعون لافتات ويهتفون بشعارات مناهضة للانقلاب العسكري في ماندالاي ثاني أكبر مدن ميانمار اليوم الخميس (الرابع من فبراير/شباط 2021) في أول احتجاج بالشوارع على الانقلاب الذي وقع هذا الأسبوع.
وأظهرت لقطات مصورة نشرت على فيسبوك نحو 20 شخصا خارج جامعة ماندالاي الطبية. وكُتب على إحدى اللافتات "الشعب يحتج على الانقلاب العسكري". وهتف المحتجون "أطلقوا سراح زعمائنا المعتقلين الآن".
وانتشرت سريعا منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى العصيان المدني منذ أن اعتقل الجيش كبار مسؤولي الحكومة، بمن فيهم الزعيمة الفعلية للبلاد، أون سان سو تشي ، في عمليات مداهمة صباح الاثنين الماضي.
وأمر جيش ميانمار شركات الاتصالات المحلية بحجب موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مؤقتا، وسط زخم متزايد لحملة عصيان مدني منذ انقلاب يوم الاثنين. وأبلغت وزارة النقل والاتصالات شركات الاتصالات في إشعار ليل الأربعاء/الخميس بحجب الوصول لموقع التواصل الاجتماعي حتى قبل منتصف ليل السابع من شباط/فبراير. وذكر الإشعار أن ذلك الموقع يسهم في زعزعة استقرار البلاد.
وأعلن موقع فيسبوك الخميس أنّ السلطات في بورما فرضت قيوداً على بعض خدماته، وقال متحدّث باسم الشركة لوكالة فرانس برس "نحن ندرك أنّ الوصول إلى فيسبوك غير ممكن حالياً لبعض الأشخاص". وأضاف "نحضّ السلطات على إعادة الاتّصال حتى يتمكّن الناس في بورما من التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم والاطلاع على معلومات مهمة".
وعلى الصعيد الأممي تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء فعل كلّ ما بوسعه "لتعبئة جميع الجهات الفاعلة الرئيسية والمجتمع الدولي لممارسة ضغط كاف على بورما للتأكّد من فشل هذا الانقلاب".
وأضاف في مقابلة أجرتها معه صحيفة "واشنطن بوست" أنّه "من غير المقبول على الإطلاق تغيير نتائج الانتخابات وإرادة الشعب"، معربا عن أمله "أن تتمكّن الديموقراطية من إحراز تقدّم مرة أخرى في بورما، لكن من أجل أن يحدث ذلك يجب إطلاق سراح جميع السجناء وإعادة النظام الدستوري".
واستولى الجيش على السلطة يوم الاثنين، ليطيح بزعيمة البلاد المنتخبة أونغ سان سو تشي، وهي محتجزة حاليا.
ع.ج.م/و.ب (رويترز، د ب أ، أ ف ب)
-
الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش
أكبر مخيم للاجئين في العالم
تدفق طوفان اللاجئين على بنغلاديش في أغسطس/ آب 2017، بما يشبه الكوارث الطبيعية. واليوم، يعيش ما يقرب من مليون مسلم من الروهنجيا من ميانمار في أكثر من ثلاثين مخيمًا متجاوراً في ما يطلق عليه "ميغا كامب" بالقرب من مدينة كوكس بازار الساحلية.
-
الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش
عودة إلى ميانمار؟
تحت ضغط دولي، وافقت ميانمار على استرجاع اللاجئين بداية من كانون الثاني/يناير. غير أنه لم يحدث شيء منذ ذلك الوقت وحتى الآن. الروهينغا قلقون ويرفضون العودة إلى وطنهم، ما دام أمنهم، على الأقل، غير مضمون هناك.
-
الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش
وافدون جدد
ومازال هناك من يأتي إلى بنغلاديش من الروهنجيا. وبلغ عددهم 11 ألفا منذ كانون الثاني/ يناير 2018. هؤلاء الأشقاء يشكون من نقص الغذاء في ميانمار. لم يكن بإمكانهم مغادرة القرية، التي كانوا يختبئون فيها، من أجل البحث عن الطعام أو العمل في الحقول. ويقول الأب: "كنا خائفين من الجيش" في ميانمار.
-
الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش
حملة إغاثة عالمية
قامت حكومة بنغلاديش ببناء طريق بطول 20 كيلومترا عبر المخيم، حتى تتمكن منظمات الإغاثة الدولية والمحلية من تزويد اللاجئين بالمدارس والأدوية والصرف الصحي والأغذية وأكواخ البامبو الخيزران. وبصرف النظر عن أزمة اللاجئين، تواجه بنغلاديش، الدولة الواقعة في جنوب آسيا، أزمات أخرى مثل الانفجار السكاني والكوارث الطبيعية.
-
الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش
مساعدة ذاتية
كما يقوم لاجئو الروهنجيا بأشيائهم بأنفسهم، مثل هذا الصبي، الذي يصلح مظلته. فقد تعلم اللاجئون التعامل مع كل شيء. ويكون هناك ارتجال عند بناء أماكن الإقامة. ويلعب الأطفال بقوارير بلاستيكية مقطوعة أو طائرات ورقية.
-
الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش
نماذج أعمال جديدة
كما طور اللاجئون في مخيمات الروهنجيا بمنطقة كوكس بازار البنغالية نظاما اقتصاديا خاصا بهم. ففي الأسواق يتم بيع الطعام والملابس. ومن الممكن حجز مطربين للاحتفالات أو تحميل الأخبار من الانترنت أو عبر البلوتوث بمقابل، مادي مثلما يفعل هذا الصبي.
-
الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش
إطار منظم
وهناك طلب على اللاجئين أيضا في إدارة المخيمات. هذا الرجل مثلا يطلق عليه لقب "ماجي" ويقوم بإدارة عشرات من أماكن إقامات الأسر في المخيم. قريبا، سيتم استبدال رؤساء المخيمات مثل هذا الرجل، بآخرين اختارهم الجيش البنغلاديشي ويتم التصويت عليهم من قبل ممثلين للاجئين.
-
الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش
الحياة تواصل سيرها
الآن أصبح هناك مجال للفرح من جديد في حياة اللاجئين. وتعتبر كرة القدم هي الهواية المفضلة في المخيم ، خاصة منذ كأس العالم بروسيا. حيث كانت المباريات تعرض في شاشات عرض موضوعة ارتجالا في أكواخ. وكان هناك تواجد أيضا لعلم ألمانيا على بعضها، كما هنا في الصورة.
-
الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش
أمطار موسمية تجعل الحياة في المعسكرات صعبة
لكن الرياح الموسمية حولت المعسكر بأرضه الوعرة إلى فخ محتمل للموت. ومن الممكن أن يفقد أكثر من 200 ألف شخص مأواهم بسبب الأمطار. وحتى لو كانت الأوبئة والأعاصير غائبة هذا العام: فإن الروهنجيا يكابدون ظروف العيش أيضا في مكان إقامتهم الجديد. اعداد: فيرينا هولتسل/ ص.ش