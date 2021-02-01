 ميانمار.. توجيه الاتهام لسو تشي وتكثف الدعوات للعصيان المدني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.02.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ميانمار.. توجيه الاتهام لسو تشي وتكثف الدعوات للعصيان المدني

وجه اتهام رسمي لزعيمة ميانمار المحتجزة سان سو تشي وفق وثيقة رسمية تمّ تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا فيما تكثفت دعوات للعصيان المدني ضد ما وصف "انقلابا" قام به الجيش ضد الحكومة المنتخبة.

زعيمة ميانمار المحتجزة أون سان سو تشي

زعيمة ميانمار المحتجزة أون سان سو تشي

قال مسؤول بحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في منشور على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء (الثالث من شباط/فبراير 2021) إنه جرى توجيه الاتهام لزعيمة ميانمار المحتجزة أون سان سو تشي وفقا لقانون الاستيراد والتصدير.

مختارات

قبل ثلاث سنوات أجبر التطهير العرقي نحو 750 ألف شخص من أقلية الروهينغا المسلمة على الفرار والانضمام إلى 200 ألف من بني جلدتهم كانوا قد لجأوا قبلهم إلى بنغلادش. كيف تبدو الحقوق السياسية والمدنية للمسلمين والهندوس في بورما؟

في أعقاب انقلاب مالي، أشارت تقارير صحفية إلى أن قادة الانقلاب العسكري تدربوا في روسيا، كما تجمعهم علاقات مع الكرملين. في غضون ذلك، علقت الولايات المتحدة علاقاتها العسكرية مع مالي. فما حقيقة علاقات موسكو بالانقلابيين؟

في محاكمة مرتبطة بالمحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، أصدرت محكمة تركية أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق 92 متهما، بينهم عسكريون بارزون سابقون.

تتوالى الإدانات الدولية للانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش النافذ في ميانمار وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، ودعوات إلى الإفراج عن المعتقلين ومن ضمنهم أيقونة الديموقراطيّة السابقة في ميانمار أونغ سان سو تشي.

وكتب المسؤول كي توي أنه تمّ اتهام رئيس البلاد المعزول وين مينت وفقا لقانون إدارة الكوارث الطبيعية. بينما شدد محامون حقوقيون على عدم صدقية هذه التهم.

 من جهتها تحدثت تقارير إعلامية متطابقة عن وثيقة صادرة عن مركز للشرطة في العاصمة نايبيداو تفيد بأن ضباط الجيش الذين فتشوا مقر إقامة سو تشي عثروا على أجهزة لاسلكي تم استيرادها بشكل غير قانوني واستخدامها دون إذن.

وقال تشارلز سانتياغو النائب الماليزي ورئيس منظمة برلماني دول الآسيان لحقوق الإنسان "هذه خطوة غريبة من جانب المجلس العسكري لمحاولة تقنين استيلائهم غير القانوني على السلطة من الحكومة المنتخبة ديمقراطيا"، مضيفا أن "هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تفاقم استياء الملايين الذين صوتوا لصالح حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي".

واحتجزت سو تشي في العاصمة نايبيدو إلى جانب الرئيس وين مينت وأفراد آخرين من الحكومة صباح أمس الأول الاثنين. وذلك عقب إعلان الجيش حالة الطوارئ وتسليم السلطة لقائده مين أونغ هلينغ. وأُعلن عن تشكيل مجلس وزراء جديد في وقت متأخر من يوم الاثنين، مع وضع سو تشي والعشرات من الساسة قيد الإقامة الجبرية.

مظاهرات غاضبة أمام مقر وزارة الخارجية اليابانية في طوكيو احتجاجا على انقلاب الجيش البورمي.

مظاهرات غاضبة أمام مقر وزارة الخارجية اليابانية في طوكيو احتجاجا على "انقلاب" الجيش البورمي.

دعوات للعصيان المدني

وبعد يومين على ما وصف انقلاباً، ظهرت أولى إشارات رفضه على شبكات التواصل الاجتماعي، كما تكثفت الدعوات للعصيان المدني الأربعاء في البلاد، بعدما أطلقت مجموعة تدعى "حركة العصيان المدني" على فيسبوك وباتت تعد صباح الأربعاء نحو 150 ألف مشترك. وكتب رواد المواقع الاجتماعية شعارات كـ"عار على الجيش" و"العسكريون لصوص"، كما لم يتردد أطباء وممرضون في إعلان رغبتهم في الاحتجاج.

ونشر عاملون في القطاع الصحي في إعلان مشترك "سنطيع فقط حكومتنا المنتخبة ديموقراطيا" فيما يعترض الجيش على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر وحققت فيها الرابطة الوطنية فوزا كبيرا. وأضافوا "لقد توقفنا عن الذهاب الى المستشفيات التي وضعت حاليا تحت سلطة عسكرية غير شرعية".

وتجمع أفراد من الطاقم الطبي في مستشفى رانغون العام أمام المبنى ووجهوا تحية بثلاثة أصابع، في بادرة مقاومة سبق أن اعتمدها الناشطون المطالبون بالديموقراطية في هونغ كونغ أو تايلاند.

ومساء الثلاثاء وفي حي تجاري في رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية، راح سكان يقرعون على الطناجر احتجاجاً فيما ردد بعضهم "لتحيا الأم سو" في إشارة إلى أونغ سان سو تشي.

وتوقعت سان سو تشي احتمال حصول انقلاب فأعدت رسالة خطية قبل اعتقالها حضّت فيها الشعب البورمي على "عدم القبول بالانقلاب". لكن الخوف من أعمال انتقامية لا يزال كبيرا في البلاد التي عاشت منذ استقلالها في عام 1948 تحت حكم ديكتاتورية عسكرية على مدى خمسين عاما.

في المقابل، حذرت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" الخاضعة لسيطرة الدولة، من "بعض المنظمات ووسائل الإعلام التي تنشر شائعات على شبكات التواصل الاجتماعي"، داعية السكان الى "التعاون".

مشاهدة الفيديو 11:30

مسائية DW: انقلاب ميانمار.. انقلاب على الديموقراطية؟

تنديد دولي

وندد المجتمع الدولي من التطورات الأخيرة في ميانمار، وأعربت مجموعة السبع والبنك الدولي عن "قلقهما البالغ" ممّا يقع في ميانمار، بينما اعتبرت واشنطن ما قام به الجيش "انقلاباً" ووعدت بعقوبات جديدة ضد السلطات العسكرية. وأعلن أحد المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية أنه "بعد مراجعة دقيقة للحقائق والظروف، قمنا بتقييم أن أون سان سو تشي، زعيمة الحزب الحاكم في بورما، ووين مينت، رئيس الحكومة المنتخب حسب الأصول والقواعد، قد أطيح بهما في انقلاب عسكري في الأول من شباط / فبراير"، مشيرا إلى ميانمار باسمها السابق.

ويعطل قرار الحكومة الأمريكية تقديم المساعدة المباشرة لدولة ميانمار. لكن يبقى قرارا رمزياً الى حد كبير لأن الجيش يتعرض أساسا لعقوبات منذ الفظاعات التي ارتكبها جنوده في 2017 ضد أقلية الروهينغا المسلمة، في أزمة دفعت بمحققي الأمم المتحدة الى اتهام ميانمار بارتكاب "إبادة".

من جهتها، أعربت الصين عن أملها في أن يساهم المجتمع الدولي في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي في ميانمار، طبقا لما ذكرته صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية اليوم الأربعاء.

و.ب/خ.س (أ ف ب، رويترز، أ ف ب)

  • Rohingya Krise in Bangladesch (DW/M.M. Rahman)

    الروهينغا...عذابات الهروب إلى المجهول

    نزوح جماعي

    يتدفق كل يوم عبر الطرق البرية أو عن طريق البحر الآلاف من الروهينغا إلى بنغلاديش، من بينهم العديد من النساء والأطفال. في ولاية راخين أحدى ولايات ميانمار يتم قمع الأقلية المسلمة. وينتمى غالبية سكان ميانمار، الذين يبلغ عددهم 51 مليون نسمة إلى الديانة البوذية.

  • Rohingya Krise in Bangladesch (DW/M.M. Rahman)

    الروهينغا...عذابات الهروب إلى المجهول

    اسقاط الجنسية

    أسقطت حكومة ميانمار الجنسية عن افراد أقلية الروهينغيا، وذلك بسبب اعتبار 1.1 مليون من الروهينغا كمهاجرين غير شرعيين. كما تعارض الحكومة استخدام اسم "الروهينغا" في وثائق الأمم المتحدة.

  • Rohingya Krise in Bangladesch (DW/M.M. Rahman)

    الروهينغا...عذابات الهروب إلى المجهول

    أكثر الشعوب تعرضاً للإضطهاد

    صنفت الأمم المتحدة الروهنغيا بأنها "الأقلية الأكثرتعرضاً للإضطهاد في العالم".وتدعي ميانمار أنهم هاجروا من بنغلادش إبان الحكم الاستعماري البريطاني.فيما تُصر بنغلاديش من جانبها على أن الروهينغا ينتمون إلى ميانمار.

  • Rohingya Krise in Bangladesch (DW/M.M. Rahman)

    الروهينغا...عذابات الهروب إلى المجهول

    تصعيد العنف

    وفي آب/أغسطس، تصاعد الصراع بين أقلية الروهينغا وقوات الأمن في ميانمار. بينما يلقي الطرفان باللوم على بعضهما البعض. كما فر200 ألف من الروهينغا من قراهم بعد تصاعد حدة العنف منذ عام 2012. ووجد الفارون الحماية في إندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش.

  • Rohingya Krise in Bangladesch (DW/M.M. Rahman)

    الروهينغا...عذابات الهروب إلى المجهول

    كارثة إنسانية

    يبلغ سكان مدينة كوكس بازار الساحلية في بنغلاديش 61 ألف نسمة. وتعد المدينة الساحلية وجهة مفضلة للسياح الأجانب. وأقامت بنغلاديش بالمدينة مخيمات للاجئين من الروهينغا. إلا أنها أصبحت تشهد حالياَ اكتظاظاً بسبب تدفق اللاجئين. وتشكو بنغلاديش، ذات الأغلبية المسلمة، من نقص القدرات و ثقل الحمل على البنية التحتية في المنطقة الحدودية.

  • Rohingya Krise in Bangladesch (DW/M.M. Rahman)

    الروهينغا...عذابات الهروب إلى المجهول

    الحد من أعداد اللاجئين

    بنغلاديش لا تريد إيواء الروهينغا وتحاول الحكومة الحد من تدفق اللاجئين. وبالرغم من المعارك المستمرة في ميانمار، إلا انه يتم اعتقال اللاجئين من الروهينغا، الذين يصلون إلى بنغلاديش ويتم ترحيلهم بشكل قسري الى ميانمار ثانية. ويعيش ما لا يقل عن 150 ألف من الروهينغا في مخيمات اللاجئين في ظل ظروف مأساوية.

  • Rohingya Krise in Bangladesch (DW/M.M. Rahman)

    الروهينغا...عذابات الهروب إلى المجهول

    صاحبة السلطة عاجزة

    بعد وصول الحكومة المدنية الجديدة إلى السلطة عام 2016 والمتمثلة في أونغ سان سو كي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام ، علقت أقلية الروهينغا الآمال على الأغلبية في البرلمان للاعتراف بهم كمواطنين. لكن الزعيمة بقيت صامتة واعتذرت عن المشاركة في الاجتماع العام للأمم المتحدة في منتصف أيلول/ سبتمبر. ومن المحتمل أنها اعتذرت لتجنب النقد والأسئلة المحرجة.

  • Rohingya Krise in Bangladesch (DW/M.M. Rahman)

    الروهينغا...عذابات الهروب إلى المجهول

    لا حل في الأفق

    وطالب مجلس الأمن الدولى بانهاء العنف ضد الروهينغا في ميانمار ووعد بتقديم مساعدات انسانية. وأحصى صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) فرار أكثر من 400 ألف لاجئ حتى ساعة التقاط هذه الصور، 60 في المائة منهم من الأطفال. هاوغوي/ إيمان ملوك


 

مواضيع ذات صلة

Japan Tokio | Protest nach Myanmar Militärputsch

بايدن يطالب جيش ميانمار بإعادة السلطة "فورا" 01.02.2021

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا صباح الثلاثاء لمناقشة الوضع في ميانمار بعد الانقلاب الذي نفذه الجيش في البلاد. يتزامن ذلك مع بيان شديد اللهجة للرئيس الأمريكي بايدن يطالب فيه الجيش بإعادة السلطة "فورا".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  