مونشنغلادباخ يكتسح بايرن بخماسية ويقصيه من كأس ألمانيا

أطاح بوروسيا مونشنغلادباخ بفريق بايرن ميونخ مبكرا من بطولة كأس ألمانيا، بتغلبه عليه بنتيجة كبيرة 5 / صفر، اليوم الأربعاء (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2021)، ليبلغ دور الستة عشر من المسابقة.

وخسر بايرن أول بطولة ممكنة في الموسم الحالي، بعد خروجه من الكأس، ليتبخر حلم التتويج بالثلاثية التي توج بها الفريق في موسم 2019 / 2020 (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا).

وتقدم مونشنغلادباخ في الدقيقة الثانية عن طريق كواديو كونيه، قبل أن يضيف الجزائري رامي بن سبعيني الهدف الثاني في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 21 عاد بن سبعيني ليضيف الهدف الثاني له والثالث لمونشنغلادباخ من ضربة جزاء، قل أن يتكفل السويسري بريل إيمبولو بتسجيل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 51 و57.

وتأهل كولونيا (كولن) للدور ذاته بعد فوزه على مضيفه شتوتغارت 2 / صفر. وسجل أنطوني موديست الهدفين لكولن في الدقيقتين 72 و77.

وفي مباراة أخرى، نجح هانوفر في التأهل لدور الستة عشر بعد فوزه على ضيفه فورتونا دوسلدورف 3 / صفر. وتقدم هانوفر عن طريق سيباستيان كيرك في الدقيقة 30، قبل أن يضيف ماكسميليان بيير الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الثانية والخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

كارلسروه يفجر المفاجأة ويقصي ليفركوزن

وفجر فريق كارلسروه، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل بكأس ألمانيا لكرة القدم، حينما فاز على مضيفه باير ليفركوزن 2/1، ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر من المسابقة.

وتقدم لوكاس كويتو لكارلسروه في الدقيقة الرابعة، قبل أن يدرك جيريمي فريمبونج التعادل لليفركوزن في الدقيقة 54. وفي الدقيقة 63 سجل كيونج روك شوي هدف الفوز لفريق كارلسروه.

وتأهل بوخوم للدور ذاته بعد فوزه على ضيفه أوغسبورج 5 / 4 بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2/2. وفي مباراة أخرى، فاز أونيون برلين على مضيفه فالتوف مانهايم 3/1. وتغلب سانت باولي على مضيفه دينامو دريسدن 2/3.

وسبق أن تأهل بوروسيا دورتموند حامل اللقب إلى الدور الثالث بعد فوزه 2-صفر على ضيفه إينغولشتادت من الدرجة الثانية أمس الثلاثاء.

ف.ي/ أ.ح (د ب ا، أ ف ب)