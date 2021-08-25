 مونشنغلادباخ يكتسح بايرن بخماسية ويقصيه من كأس ألمانيا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 27.10.2021

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رياضة

مونشنغلادباخ يكتسح بايرن بخماسية ويقصيه من كأس ألمانيا

ألحق بوروسيا مونشنغلادباخ خسارة مذلّة ببايرن ميونيخ وأقصاه مبكرا من بطولة كأس ألمانيا باكتساحه بخمسة أهداف نظيفة. كما فجر فريق كارلسروه، من الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل حينما أقصى ليفركوزن من البطولة.

مونشنغلادباخ يطيح ببايرن ميونخ مبكرا من كأس ألمانيا بخماسية مذلة، في الصورة لاعبو غلادباخ.

مونشنغلادباخ يطيح ببايرن ميونخ مبكرا من كأس ألمانيا بخماسية مذلة، في الصورة لاعبو غلادباخ.

أطاح بوروسيا مونشنغلادباخ بفريق بايرن ميونخ مبكرا من بطولة كأس ألمانيا، بتغلبه عليه بنتيجة كبيرة 5 / صفر، اليوم الأربعاء (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2021)، ليبلغ دور الستة عشر من المسابقة.

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وخسر بايرن أول بطولة ممكنة في الموسم الحالي، بعد خروجه من الكأس، ليتبخر حلم التتويج بالثلاثية التي توج بها الفريق في موسم 2019 / 2020 (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا).

وتقدم مونشنغلادباخ في الدقيقة الثانية عن طريق كواديو كونيه، قبل أن يضيف الجزائري رامي بن سبعيني الهدف الثاني في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 21 عاد بن سبعيني ليضيف الهدف الثاني له والثالث لمونشنغلادباخ من ضربة جزاء، قل أن يتكفل السويسري بريل إيمبولو بتسجيل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 51 و57.

وتأهل كولونيا (كولن) للدور ذاته بعد فوزه على مضيفه شتوتغارت 2 / صفر. وسجل أنطوني موديست الهدفين لكولن في الدقيقتين 72 و77.

وفي مباراة أخرى، نجح هانوفر في التأهل لدور الستة عشر بعد فوزه على ضيفه فورتونا دوسلدورف 3 / صفر. وتقدم هانوفر عن طريق سيباستيان كيرك في الدقيقة 30، قبل أن يضيف ماكسميليان بيير الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الثانية والخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

DFB Cup I Borussia Moenchengladbach v Bayern München

كارلسروه يفجر المفاجأة ويقصي ليفركوزن

وفجر فريق كارلسروه، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل بكأس ألمانيا لكرة القدم، حينما فاز على مضيفه باير ليفركوزن 2/1، ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر من المسابقة.

وتقدم لوكاس كويتو لكارلسروه في الدقيقة الرابعة، قبل أن يدرك جيريمي فريمبونج التعادل لليفركوزن في الدقيقة 54. وفي الدقيقة 63 سجل كيونج روك شوي هدف الفوز لفريق كارلسروه.

وتأهل بوخوم للدور ذاته بعد فوزه على ضيفه أوغسبورج 5 / 4 بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2/2. وفي مباراة أخرى، فاز أونيون برلين على مضيفه فالتوف مانهايم 3/1. وتغلب سانت باولي على مضيفه دينامو دريسدن 2/3.

وسبق أن تأهل بوروسيا دورتموند حامل اللقب إلى الدور الثالث بعد فوزه 2-صفر على ضيفه إينغولشتادت من الدرجة الثانية أمس الثلاثاء.

ف.ي/ أ.ح (د ب ا، أ ف ب)

  • Borussia Dortmund's Erling Haaland

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    إيرلينغ هالاند (21 عاما) - بوروسيا دورتموند

    يعد القنبلة النرويجية إيرلينغ هالاند واحدا من أفضل المهاجمين في عالم الساحرة المستديرة إذ سجل 57 هدفا في 59 مباراة لصالح بوروسيا دورتموند منذ انضمامه إلى نادي سالزبورغ النمساوي مطلع 2020. يتمتع هالاند بالسرعة والقوة إضافة إلى مهارة التسديد بالرأس وتحركه الذكي داخل المستطيل الأخضر. وقد كثرت الأقاويل عن انتقاله إلى برشلونة إلا أن بوروسيا دورتموند يؤكد أنه سيبقى في صفوفه هذا الموسم.

  • فلوريان فيرنز (18 عاما) - باير ليفركوزن

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    فلوريان فيرنز (18 عاما)- باير ليفركوزن

    السماء هي حدود جناح نادي باير ليفركوزن فلوريان فيرنز. رغم أنه لا يزال في بداية مشواره مع ليفركوزن إذ كانت مباراته الأولى مع النادي في مايو/ أيار العام الماضي، إلا أن فيرنز أصبح أصغر هداف في البوندسليغا على الإطلاق إذ أحرز هدفا في مرمى بايرن ميونيخ بعد أسابيع قليلة من انضمامه. تتجاوز حصيلة فيرنز من الأهداف 12 هدفا خلال 36 مشاركة في البوندسليغا فيما يتوقع أن تزداد هذه الحصيلة خلال هذا الموسم.

  • جودي بيلينغهام (18 عاما) - بوروسيا دورتموند

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    جودي بيلينغهام (18 عاما) - بوروسيا دورتموند

    بعد تألقه في بطولة دوري الدرجة الثانية الإنجليزية، انتقل بيلينغهام إلى بوروسيا دورتموند الصيف الماضي ليحجز بعد وقت قصير مكانا أساسيا في صفوف ناديه الجديد إذ شارك في 46 مباراة في كافة المنافسات. يلعب بيلينغهام في مركز وسط الملعب ويُعرف بمثابرته وثقته في نقل الكرة داخل المستطيل الأخضر. ورغم صغر سنه إلا أنه يمتلك تاريخا جيدا إذ تدرج في فرق الناشئين بنادي بيرمنغهام سيتي الإنجليزي.

  • موسى ديابي (22 عاما) - باير ليفركوزن

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    موسى ديابي (22 عاما) - باير ليفركوزن

    بعد أن سجل سرعة قصوى بلغت 35.3 كيلومترا في الساعة، أصبح موسى ديابي أسرع لاعب في باير ليفركوزن ما يجعله سلاحا قويا لباير خلال الهجمات المرتدة. وقد صُقلت موهبته بشكل لافت منذ انتقاله من سان جيرمان في عام 2019 إذ أحرز 9 أهداف وقدم 17 تمريرة حاسمة في 60 مباراة في البوندسليغا وهو ما يؤكد على مهاراته الكروية. ويأمل موسى الذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر في زيادة حصيلته من الأهداف خلال هذا الموسم.

  • جيوفاني رينا (18 عاما) - بوروسيا دورتموند

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    جيوفاني رينا (18 عاما) - بوروسيا دورتموند

    يصلح تطبيق المثل الشعبي "أبن الوز عوام" على جيوفاني رينا، فهو نجل كلاوديو رينا لاعب الوسط السابق في ليفركوزن وفولفسبورغ وأيضا في المنتخب الأمريكي. ويبدو أن كرة القدم تجري في دم هذه الموهبة الكروية. تدرج لاعب خط الوسط جيوفاني رينا من صفوف الشباب في دورتموند ليصعد إلى الفريق الأول وكانت مباراته الأولى مع الفريق في يناير/ كانون الثاني ضد أوغسبورغ.

  • جمال موسيالا (18 عاما) - بايرن ميونيخ

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    جمال موسيالا (18 عاما) - بايرن ميونيخ

    لاعب وسط بايرن ميونيخ يحمل الجنسيتين الألمانية والإنجليزية. وقد تنازع الطرفان لضم هذا المهاجم الذي مثّل المنتخبين الألماني والإنجليزي على الصعيد الشبابي ليختار في نهاية المطاف تمثيل المانشافت قبل بطولة أمم أوروبا يورو 2020. يحظى اللاعب بإعجاب بايرن ميونيخ ومنذ ظهوره الأول مع النادي العام المنصرم، يلعب موسيالا بشكل منتظم في صفوف بطل البوندسليغا حيث يجد في زميله توماس مولر قدوة له.

  • سيلاس كاتومبا مفومبا (22 عاما) – شتوتغارت

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    سيلاس كاتومبا مفومبا (22 عاما) – شتوتغارت

    تمكن المهاجم الكونغولي سيلاس كاتومبا مفومبا الذي كان اسمه في السابق سيلاس وامانجيتوكا من استيعاب طريقة لعب نادي شتوتغارت. منذ انضمامه من نادي باريس إف. سي. أحد أندية الدرجة الثانية بفرنسا عام 2019، سجل سيلاس لاعب الجناح 21 هدفا خلال في المرحلتين الماضيتين لمسابقة الدوري، ما ساعد فريقه شتوتغارت على التقدم قبل ان ينتهي به الأمر في المنطقة الوسط في البوندسليغا الموسم الماضي.

  • كريستوف بومغارتنر (21 عاما) – هوفنهايم

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    كريستوف بومغارتنر (21 عاما) – هوفنهايم

    عقب انضمامه إلى أكاديمية هوفنهايم في سن السابعة عشرة، تطور بومغارتنر كثيرا ليصبح لاعبا أساسيا في الفريق الأول للنادي. أحرز 16 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة ما يمثل أداء قويا للاعب خط وسط مهاجم رغم أنه لا يزال في مقتبل العمر إذ لم يتجاوز عامه الـ 21. ويلعب بومغارتنر بانتظام في المنتخب النمساوي إذ شارك في 14 مباراة وأحرز اربعة أهداف لمنتخب بلاده.

  • يوسوفا موكوكو (16 عاما) - بوروسيا دورتموند

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    يوسوفا موكوكو (16 عاما) - بوروسيا دورتموند

    أثار اللاعب الشاب يوسوفا موكوكو ضجة في عالم المستديرة ليصبح لاعبا من الطراز الأول حتى قبل ان يلعب في الفريق الأول لبوروسيا دورتموند في نوفمبر/ تشرين الثاني. وقبل ذلك سجل يوسوفا 141 هدفا في 88 مباراة خلال لعبه في الفرق الشبابية لبوروسيا دورتموند. وبعد صعوده، حجز مقعدا أساسيا في صفوف بوروسيا دورتموند خاصة بعد أن أصبح أصغر هداف في البوندسليغا بعمر 16 عاما و 28 يومًا فقط في 15 مشاركة.

  • لوكا نيتز (18 عاما) - بوروسيا مونشنغلادباخ

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    لوكا نيتز (18 عاما) - بوروسيا مونشنغلادباخ

    انضم الظهير الأيسر نيتز إلى نادي بوروسيا مونشنغلادباخ قبيل الموسم الجديد بعد تجربة احترافية كبيرة ورائعة مع هيرتا برلين حيث كان محطم ارقامه القياسية. يجيد نيتز قراءة الملعب بشكل جيد فضلا عن براعته في امتلاك الكرة لذا يعتبر نيتز واحدا من المواهب الكروية الواعدة في ألمانيا. ويتوقع أن يتحسن أداءه خلال مشاركاته في البوندسليغا سواء في جلادباخ أو في العاصمة. إعداد: إدوارد ماكامبريدج/ م.ع


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