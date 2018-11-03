مونشنغلادباخ يصالح جماهيره ويصعد لوصافة الدوري الألماني

سجل تورغان هازارد هدفين ليمنح بروسيا مونشنغلادباخ الفوز (3-0) على فورتونا دوسلدورف اليوم الأحد (الرابع نت تشرين الثاني/ أكتوبر 2018)، وهو ما دفع بفريق المهور نحو المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وسجل هازارد من ركلة جزاء في الدقيقة 48 ليضع أصحاب الأرض في المقدمة قبل أن يسجل يوناس هوفمان من مسافة قريبة عقب استغلال مونشنغلادباخ لخطأ دفاعي من دوسلدورف في الدقيقة 67.

ثم سجل لاعب منتخب بلجيكا الهدف الثاني له اليوم قبل ثماني دقائق على النهاية بتسديدة من مسافة 12 مترا غيرت اتجاهها ليرفع حصيلته إلى سبعة أهداف في أخر سبع مباريات في الدوري الألماني.

وهذا هو ثامن انتصار على التوالي لمونشغلادباخ على أرضه في الدوري الألماني في مسيرة تعود للموسم الماضي وهو ما دفعه للمركز الثاني متساويا في رصيد النقاط مع بايرن ميونيخ صاحب المركز الثالث الذي تعادل على أرضه أمام فرايبورغ (1ـ1) أمس السبت.

ويحتل فورتونا المركز 17 برصيد خمس نقاط بينما يتصدر بروسيا دورتموند جدول الترتيب برصيد 24 نقطة عقب فوزه ({) على فولفسبورغ أمس السبت. وتغلب ماينتس على فيردر بريمن (2ـ1)

ورفع ماينتس رصيده إلى 12 نقطة في المركز 12 متراجعا بفارق خمس نقاط خلف بريمن صاحب المركز السادس.

ع.ش (رويترز/ د ب أ)