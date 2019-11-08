 مونشغلادباخ يبتعد في الصدارة متفوقا على بايرن ولايبزيغ | عالم الرياضة | DW | 10.11.2019

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عالم الرياضة

مونشغلادباخ يبتعد في الصدارة متفوقا على بايرن ولايبزيغ

في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، ابتعد فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في الصدارة وأصبح الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه، بايرن ولابيزيغ، أربع نقاط. كما شهدت هذه المرحلة فوز بايرليفركوزن على مضيفه فولفسبورغ.

Deutschland Bundesliga Borussia Mönchengladbach v SV Werder Bremen (Getty Images/Bongarts/C. Koepsel)

عزز فريق بوروسيا مونشنغلادباخ موقعه في صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا  على ضيفه فيردر بريمن بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم الأحد (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) في المرحلة الحادية عشر للمسابقة التي شهدت فوز بايرليفركوزن /2 صفر على مضيفه فولفسبورغ.

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وارتفع رصيد مونشنغلادباخ، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي والسابع في مبارياته الثماني الأخيرة إلى 25 نقطة متربعا على قمة الدوري بفارق أربع نقاط أمام اقرب ملاحقيه فريقي لايبتسيغ وبايرن ميونيخ.

في المقابل تجمد رصيد بريمن الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة السابعة على التوالي في البطولة، عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

وافتتح النجم الجزائري رامي بن سبعيني التسجيل لمونشنغلادباخ في الدقيقة 20، قبل أن يضيف زميله باتريك هيرمان الهدف الثاني في الدقيقة 22. وأهدر بريمن فرصة تقليص الفارق والعودة للمباراة من جديد، بعدما أضاع لاعبه دافي كلاسين ركلة جزاء في الدقيقة 53، ليأتي العقاب سريعا من جانب مونشنغلادباخ الذي سجل لاعبه  هيرمان الهدف الثالث للفريق وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الـ 59.

واضطر مونشنغلادباخ للعب بعشرة لاعبين عقب طرد بن سبعيني إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 87، ليستغل بريمن النقص العددي في صفوف منافسه ويحرز لاعبه ليوناردو بيتنكورت هدف الضيوف الوحيد في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

Deutschland Bundesliga VfL Wolfsburg v Bayer 04 Leverkusen | Tor Bellarabi (Getty Images/Bongarts/O. Hardt)

بلعربي يحتفل بهدف ليفركوزن الأول في مرمى فولفسبورغ.

وفي مباراة أخرى في هذه المرحلة حقق بايرليفركوزن انتصاره الأول في المسابقة منذ شهر ونصف الشهر تقريبا، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على مضيفه فولفسبورغ. وارتفع رصيد ليفركوزن إلى 18 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد فولفسبورغ الذي أخفق في تحقيق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة، عند 17 نقطة في المركز العاشر.

وافتتح كريم بلعربي التسجيل لليفركوزن في الدقيقة 25، فيما تكفل باولينيو بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ويرجع آخر فوز لليفركوزن في الدوري الألماني إلى 28 أيلول/سبتمبر الماضي، عندما تغلب على مضيفه أوغسبورغ صفر / 3 في المرحلة السادسة للمسابقة.

 

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ)

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


مختارات

أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

فرق جديدة، ومدربون جدد وأهداف كثيرة. يمكنك أن تتعرف إلى معطيات متنوعة قبيل انطلاق موسم البوندسليغا الجديد. في هذه الجولة المصورة نستعرض أسماء ووقائع وحقائق تفيد المتابع للبطولة. (18.08.2019)  

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