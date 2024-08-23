مونديال 2030.. المغرب يسعى لبناء أكبر ملعب في العالم!

يستعد المغرب الذي سيحتضن نهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال إلى بناء أكبر ملعب لكرة القدم في العالم. الملعب سيتسع لنحو 115 ألف متفرج، وبذلك ينافس بقوة لاحتضان المباراة النهائية لمونديال 2030.

تم الإعلان عن قرب انطلاق أشغال بناء ملعب الحسن الثاني في بنسلمان على بعد 38 كيلومترا من العاصمة الاقتصادية المغربية الدار البيضاء. وهو ملعب تم تصميمه من قبل مهندسين معماريين فرنسيين استدعتهم شركة التصميم الرياضي "بوبولوس" (Populous) الرائدة عالميًا.

وبحسب مجلة "كيكر" (kicker) الرياضية المتخصصة، فإن الملعب سيتسع لـ 115 ألف مقعد، وسيكون بذلك أكبر ملعب لكرة القدم في العالم مستقبلا.

وقد تم تصميم ملعب كرة القدم المتطور على شكل خيمة، حيث تم استيحاء ذلك من المهرجان التراثي التقليدي المغربي الشهير بـ "الموسم"، وسيتم تغطيته بالألومنيوم، وفقا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، معتبرة أن التصميم يعكس الطابع الثقافي والبيئي للمنطقة.

وتقول مجلة "كيكر"، أن ملعب الحسن الثاني سينافس بقوة لاحتضان المباراة النهائية لكأس العالم، إلى جانب ملعبي سانتياغو برنابيو وكامب نو في إسبانيا.

وكانت شركة “Populous” البريطانية قد أعلنت في مارس الماضي عن فوزها بصفقة تصميم ملعب الدار البيضاء الكبير، مشيرة إلى أن موقع الملعب يمتد على مساحة 100 هكتار بمدينة المنصورية التابعة لإقليم بنسليمان (38 كلم شمال الدار البيضاء).

وسيكون الملعب مرشحا مستقبلا أيضًا لاستضافة مبارايات غريمين محليين حسب "كيكر"، وتقصد المجلة الرياضية الألمانية هنا قطبي مدينة الدارالبيضاء ناديا الرجاء والوداد الرياضيين. وتجري الاستعدادات لانطلاق أشغال البناء، بعدما تمت الموافقة على التمويل العمومي في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

أكبر الملاعب في العالم!

يوجد أكبر ملعب في أوروبا حاليًا في إسبانيا، وهو ملعب كامب نو، الذي يتم تجديده حاليًا والمخصص لمباريات نادي برشلونة. وتتسع مساحة الكامب نو لنحو 100 ألف متفرج.

كما يوجد ملعب في كوريا الشمالية يتسع لـ 114 ألف متفرج، وبالضبط في مدينة بيونغ يانغ. وقد تم افتتاحه عام 1989، لكن نادرًا ما تقام مباريات المنتخب الكوري الشمالي هناك نظرا لقلة الجماهير التي تحرس على متابعة المنتخب الكوري الشمالي لكرة القدم.

ويعد ملعب الأزتيك في مكسيكو سيتي أيضًا من أكبر الملاعب عالميا، إذ استقبل أكثر من 100 ألف متفرج في عدة مناسبات، مثل نهائي كأس العالم 1970 بين البرازيل وإيطاليا.



م.ب