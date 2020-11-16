مونديال 2022: سواريز يغيب عن لقاء البرازيل بسبب الإصابة بكورونا

أعلن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم الاثنين (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) أن مهاجم المنتخب الوطني وفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، لويس سواريز، أصيب بفيروس كورونا المستجد وسيغيب عن مواجهة البرازيل يوم غد الثلاثاء في مونتيفيديو، في إطار الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

وأوضح الاتحاد أن بالإضافة إلى سواريز، أصيب حارس المرمى البديل رودريغو مونيوس والمسؤول الإعلامي في المنتخ أيضاً بالفيروس. وقال في بيان: "الفحوصات التي أجريت على الأعضاء الآخرين سلبية".

وأشار اتحاد الكرة في الأوروغواي أن هذه الحالات الجديدة "تتمتع بصحة جيدة"، وتضاف إلى إصابة المدافع ماتياس فينيا، الذي أثبتت الفحوصات إصابته بعد فوز الأوروغواي على كولومبيا (3-صفر) مساء السبت في بارانكيا.

ويشكل غياب سواريز ضربة موجعة للأوروغواي، التي تحتل المركز الثالث في التصفيات برصيد ست نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف البرازيل المتصدرة بالعلامة الكاملة في ثلاث جولات، والتي ستخوض المباراة الثانية في غياب نجمها نيمار دا سيلفا، بسبب اصابته في عضلات المحالب وعودته إلى فرنسا للالتحاق بفريقه باريس سان جرمان.

ي.أ/ ح.ز (أ ف ب، رويترز)