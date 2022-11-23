مونديال 2022: المغرب ينتزع نقطة ثمينة من كرواتيا

انتزع المنتخب المغربي نقطة ثمينة من نظيره الكرواتي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، عندما أرغمه على التعادل السلبي اليوم (الأربعاء 23 نوفمبر/ تشرين 2022) على ملعب البيت في الخور في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ضمن مونديال قطر لكرة القدم 2022. وتلتقي بلجيكا مع كندا لاحقا ضمن المجموعة ذاتها على ملعب أحمد بن علي في الريان. وهو التعادل السادس لـ"أسود الأطلس" في مشاركتهم السادسة في النهائيات، مقابل فوزين وتسع هزائم.

ووقف المغرب نداً أمام كرواتيا ونجومها لوكا مودريتش وماتيو كوفاتشيتش ومارسيلو بروزوفيتش وإيفان بيريشيتش، في مباراة رتيبة لم تشهد الكثير من الفرص. وقال مودريتش أفضل لاعب في المباراة "كنا على حق، فالمنتخب المغربي مخادع وصعب. لم نسمح لهم بالاقتراب كثيراً (من منطقة الجزاء) وما احتجنا إليه هو الهدف. لو كنا خلاقين أكثر لربما منحونا المزيد من المساحات".

وأضاف "لم نأتِ إلى هنا لمجرد اللعب وتجاوز دور المجموعات، فطموحنا أكبر من ذلك بناءً على الخبرة التي اكتسبناها من مونديال روسيا. ولكن طموحنا الأولي هو تجاوز دور المجموعات وفي حال تمكنا من ذلك سنشكّل خطراً على كل منتخب. لا تفهموني بطريقة خاطئة، هدفنا تجاوز دور المجموعات ولكن طموحنا لأبعد من ذلك".

وعبّر زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا عن قوة منافسه قائلاً "واجهنا منافساً منظماً وقوياً ومحضراً بشكل جيد وأراد منا ارتكاب خطأ. ما احتجنا إليه هو المزيد من التمريرات العرضية والأمامية وأنا مؤمن اننا سنتطور وكنا نعرف انا ستكون مباراة صعبة".

وتعتبر النقطة ثمينة في مجموعة قوية تضمهم إلى جانب بلجيكا، ثالثة المونديال الروسي والتي ستكون منافستهم في الجولة الثانية الأحد المقبل على ملعب الثمامة، فيما تلتقي كرواتيا مع كندا في اليوم ذاته على ملعب خليفة الدولي.

من جهته، قال وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي "هذه نتيجة جيدة يملكون خط وسط رائع، ركضوا كثيراً ولديهم نوعية فنية مميزة. احترمناهم كثيراً في بعض الفترات. لعبنا بقوّة وتعبنا في النهاية. أشكر الشبان، لقد أظهرنا أننا فريق جيد. يجب ان نتابع العمل ولدينا أربعة ايام للتعافي قبل مباراة بلجيكا".

وهي المرة الأولى التي التقى فيها المنتخبان المغربي والكرواتي في مباراة رسمية والثانية في تاريخهما بعد الأولى التي كانت في المغرب في كانون الأول/ديسمبر 1998 في النسخة الأولى لدورة الحسن الثاني الدولية في الدار البيضاء، وانتهت بفوز كرواتيا بركلات الترجيح بعد تعادلهما 2-2 في الوقت الاصلي.

ودفع الركراكي بتشكيلته المثالية معززاً خط الوسط بالثنائي الدفاعي سفيان امرابط وسليم أملاح، فسدّ المنافذ على صانع ألعاب كرواتيا وريال مدريد الإسباني مودريتش. وحاولت كرواتيا الضغط منذ البداية لكن دون فعالية، فيما اعتمد أسود الأطلس على الهجمات المرتدة كانت أبرزها في الدقيقة 14 أنهاها أشرف حكيمي بتسديدة جانبية زاحفة تصدى لها حارس المرمى الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش.

وكاد جناح توتنهام الإنكليزي إيفان بيريشيتش يفعلها بتسديدة خادعة من خارج المنطقة اثر تمريرة خاطئة لأملاح، بعدما انتبه لخروج حارس مرمى اشبيلية الاسباني ياسين بونو من عرينه لكنها مرت فوق العارضة بسنتمترات قليلة (16) وانتظرت كرواتيا الثواني الأخيرة لتشكيل خطورة على مرمى بونو وذلك عندما مرر مدافع شتوتغارت الألماني بورنا سوسا كرة عرضية من الجهة اليسرى، تابعها مهاجم تورينو الإيطالي نيكولا فلاشيتش بيمناه من مسافة قريبة أبعدها بونو بقدمه قبل أني شتتها الدفاع (45) وسدّد مودريتش كرة قوية من خارج المنطقة فوق العارضة (45+2).

وكاد جناح أنجيه الفرنسي سفيان بوفال يفعلها مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة ارتطمت بأحد المدافعين وارتدت من الحارس إلى مدافع بايرن ميونيخ الألماني نصير مزراوي الذي تابعها بارتماءة رأسية ابعدها الحارس مجددا قبل ان يشتتها الدفاع (51)

وتعرض مزراوي للاصابة على اثر هذه المحاولة ولم يتمكن من إكمال المباراة فدخل مكانه مدافع الوداد البيضاوي يحيى عطية الله (60) وحرك زياش كرة من ركلة حرة غير مباشرة الى حكيمي سددها بيمناه من 23 مترا ابعدها الحارس بصعوبة بقبضتي يديه (64).

ودفع الركراكي بمهاجم اوساسونا الإسباني المعار برشلونة عبد الصمد الزلزولي مكان بوفال (65) وكاد النصيري يخدع بونو اثر ركلة حرة جانبية حاول ابعادها فمرت فوق العارضة بسنتمترات قليلة (71) . وأشرك الركراكي مهاجم اتحاد جدة السعودي العائد بعد استبعاد لثلاث أعوام عبد الرزاق حمد الله، ولاعب وسط سمبدوريا الإيطالي عبد الحميد صابيري دون أن تتغير النتيجة.

ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ / أ.ف.ب)